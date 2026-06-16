Bem-Estar Animal de Itaquá registra 78 adoções em cinco meses

Nos últimos 11 meses, 267 animais encontraram um novo lar

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, segue fortalecendo as ações de proteção e cuidado com os animais. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o Departamento de Bem-Estar Animal viabilizou a adoção de 78 cães e gatos, proporcionando uma nova oportunidade de vida para os pets acolhidos pelo município.

Em janeiro foram realizadas 17 adoções, fevereiro registrou 20, março e abril tiveram 12 cada e maio encerrou o período com mais 22 animais adotados.

“Os números mostram a atenção da população com a causa animal. Cada animal adotado significa uma história de recomeço. Nosso trabalho é garantir que eles recebam o cuidado necessário até encontrarem um lar responsável e cheio de carinho. Ficamos felizes em ver a população cada vez mais engajada com a adoção consciente e convidamos as famílias a conhecerem os animais que ainda aguardam por uma oportunidade”, destacou chefe da pasta, Yasmim Zampieri.

Além dos resultados alcançados neste ano, o município acumula um importante marco: nos últimos 11 meses, 267 animais encontraram um novo lar por meio das ações de adoção promovidas pela prefeitura.

Atualmente, cerca de 140 animais adultos ainda aguardam por uma família. Todos os pets disponíveis recebem acompanhamento da equipe técnica, além dos cuidados para garantir saúde e bem-estar.

“Estamos avançando na construção de uma cidade mais humana e comprometida com o bem-estar animal. Esses animais ganharam uma nova chance. É um resultado que nos orgulha e reforça a importância do trabalho desenvolvido pela nossa equipe e da participação da população”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Os interessados em adotar um animal podem procurar o Departamento de Bem-Estar Animal, localizado na rua Senador Canedo, 550 – Chácara Cuiabá. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.