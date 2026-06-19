Cerimônia marca formatura de 187 alunos no programa ‘Bombeiro na Escola’

Estudantes do Jardim Santa Inês e do Boa Vista receberam certificados após concluírem capacitação sobre prevenção de acidentes e primeiros socorros

A Prefeitura de Suzano realizou nesta quinta-feira (18/06) a cerimônia de formatura de 187 crianças da região norte que concluíram mais uma edição do programa “Bombeiro na Escola”, iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação e o Corpo de Bombeiros da cidade. Ao longo de aproximadamente dois meses de atividades, iniciadas em abril, os alunos das escolas municipais Professor Antonio Maschietto, no Jardim Santa Inês, e Vereador Waldemar Calil, no bairro Cidade Boa Vista, participaram de aulas voltadas à prevenção de acidentes, noções de primeiros socorros, segurança doméstica e cidadania, encerrando a capacitação com a entrega de certificados.

Ao todo, foram formados 99 estudantes da Escola Municipal Vereador Waldemar Calil e 88 da Escola Municipal Professor Antonio Maschietto. Na unidade do Boa Vista participaram as turmas do 4º A e 4º B, no período da manhã, totalizando 48 alunos, e das turmas do 4º C e 4º D, da tarde, com outros 51 estudantes. Já na escola do Jardim Santa Inês receberam a certificação os alunos do 4º A e 5º A, da manhã, somando 45 participantes, e do 4º B e 5º B, da tarde, com mais 43 crianças.

Durante o projeto, os estudantes tiveram contato com orientações práticas sobre como agir em situações de emergência, prevenção de queimaduras, acidentes domésticos, riscos envolvendo instalações elétricas, cuidados com produtos de limpeza, prevenção de afogamentos e procedimentos básicos que podem salvar vidas até a chegada do atendimento especializado. As atividades foram conduzidas por integrantes do Corpo de Bombeiros, utilizando uma metodologia lúdica e interativa para facilitar o aprendizado das crianças.

A solenidade reuniu familiares, professores, equipes gestoras das escolas e diversas autoridades municipais. Estiveram presentes o vice-prefeito Said Raful; a secretária municipal de Educação, Renata Priscila; o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; a coordenadora do Núcleo de Projetos Pedagógicos da Secretaria de Educação, Sueli Stuchi; a professora Sueli Prestes; o coordenador de Projetos Musicais, Gleberson Santana, o Maestro Binho; além do capitão Marcos Carbonel, do Corpo de Bombeiros.

A secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que iniciativas como o projeto “Bombeiro na Escola” ampliam o papel do poder público ao levar conteúdos essenciais para a formação cidadã dos estudantes. “Nosso compromisso é proporcionar uma educação que vá além da sala de aula. Quando ensinamos prevenção, responsabilidade e cuidado com o próximo, estamos formando cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios do cotidiano. Essa parceria com o Corpo de Bombeiros fortalece esse propósito e deixa um legado importante para cada criança participante”, afirmou.

O vice-prefeito Said Raful destacou que a integração entre as secretarias municipais e as forças de segurança contribui diretamente para a construção de uma cidade mais segura e consciente. “O ‘Bombeiro na Escola’ é um exemplo de como o trabalho conjunto entre o poder público e o Corpo de Bombeiros gera resultados concretos para a população. Nossas crianças aprendem desde cedo a agir com responsabilidade, a prevenir acidentes e a valorizar a vida. Investir em conhecimento e prevenção é investir no futuro de Suzano e na proteção das nossas famílias”, declarou.