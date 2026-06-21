SELEÇÃO EVOLUI, MAS AINDA É CEDO PARA EMPOLGAÇÃO

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti trouxe mais tranquilidade para a Seleção Brasileira e mostrou que os ajustes promovidos por Carlo Ancelotti começaram a surtir efeito. O Brasil apresentou mais organização, intensidade e eficiência do que na estreia diante do Marrocos.

Apesar do resultado convincente, a análise ainda pede cautela. O Haiti ofereceu pouca resistência, e os verdadeiros testes da equipe ainda estão por vir. A atuação serviu para recuperar a confiança do elenco e aliviar a pressão após o empate na primeira rodada, mas ainda não é suficiente para colocar o Brasil entre os grandes favoritos da Copa.

Entre os pontos positivos, a Seleção mostrou maior controle das ações ofensivas, melhor ocupação dos espaços e mais segurança na construção das jogadas. Já os desafios continuam principalmente no sistema defensivo, que segue sendo uma preocupação para a comissão técnica.

O próximo compromisso será decisivo para medir o verdadeiro nível de evolução da equipe de Ancelotti. Por enquanto, o torcedor tem motivos para acreditar, mas ainda não para se empolgar.