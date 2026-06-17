Copa do Mundo tem dia de estrelas com vitórias de França, Noruega e Argentina

Mbappé, Haaland e Messi foram os grandes protagonistas da rodada, marcando duas ou mais vezes e comandando estreias vitoriosas de suas seleções no Mundial
Rodada da Copa teve brilho de grandes craques
A Copa do Mundo teve nesta terça-feira (16) uma rodada marcada pelo protagonismo de grandes nomes do futebol mundial. Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi foram decisivos nas estreias de França, Noruega e Argentina, que começaram suas campanhas com vitória.
A França venceu o Senegal por 3 a 1, com dois gols de Mbappé. A Noruega goleou o Iraque por 4 a 1, com Haaland balançando as redes duas vezes. Já a Argentina teve uma noite histórica de Messi, que marcou três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.
Os resultados movimentaram os Grupos I e J e colocaram as seleções vencedoras em posição favorável logo na primeira rodada da fase de grupos.
Mbappé marca duas vezes e França supera Senegal
A França estreou com vitória na Copa do Mundo ao derrotar o Senegal por 3 a 1, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O grande nome da partida foi Kylian Mbappé, que marcou duas vezes e comandou o triunfo francês.
O primeiro tempo foi equilibrado e teve o Senegal criando as melhores oportunidades. A principal chance africana veio aos 25 minutos, quando Nicolas Jackson puxou contra-ataque, invadiu a área e acertou a trave direita de Mike Maignan. Ismaila Sarr e Sadio Mané também levaram perigo e exigiram atenção do goleiro francês.
A França teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Mbappé e Ousmane Dembélé foram bem marcados, e a seleção europeia terminou a primeira etapa sem acertar o alvo.
O cenário mudou depois do intervalo. Com mais espaço para trabalhar a bola, a França passou a criar melhor. Mbappé abriu o placar no segundo tempo e colocou os franceses em vantagem. Pouco depois, Bradley Barcola, que saiu do banco de reservas, ampliou após receber lançamento de Adrien Rabiot e tocar por cobertura na saída do goleiro Édouard Mendy.
O Senegal ainda diminuiu nos minutos finais com Ibrahim Mbaye, que fez grande jogada individual e finalizou com força. A reação africana, porém, durou pouco. Nos acréscimos, Mbappé acertou um forte chute de fora da área, no ângulo, e fechou o placar em 3 a 1.
Com o resultado, a França começou o Grupo I com três pontos e confirmou o favoritismo na estreia.
Haaland brilha em goleada histórica da Noruega
Também pelo Grupo I, a Noruega estreou com autoridade e venceu o Iraque por 4 a 1, em Boston. O destaque da partida foi Erling Haaland, autor de dois gols no triunfo norueguês.
A Noruega começou criando boas oportunidades e abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Nusa foi lançado pela esquerda e tocou para Wolfe, que cruzou na medida para Haaland marcar o primeiro.
O Iraque reagiu ainda na etapa inicial. Aos 38 minutos, Al-Ammari cruzou pela esquerda e Hussein completou de cabeça para deixar tudo igual.
A resposta norueguesa veio rapidamente. Haaland aproveitou uma falha na saída de bola do Iraque, disputou com o goleiro Hassan e marcou seu segundo gol na partida, recolocando a Noruega em vantagem antes do intervalo.
No segundo tempo, o Iraque tentou pressionar em busca do empate, mas a Noruega foi mais eficiente. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Ostigard subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para ampliar.
Nos acréscimos, Thorstvedt apareceu na segunda trave para completar cruzamento e fechar a goleada por 4 a 1.
A vitória foi histórica para a seleção norueguesa, que marcou quatro gols em uma partida de Copa do Mundo pela primeira vez. Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do Grupo I pelos critérios de desempate.
Messi faz história em vitória da Argentina
A Argentina estreou na Copa do Mundo com uma atuação histórica de Lionel Messi. Em seu jogo de número 200 pela seleção argentina, o camisa 10 marcou três vezes e comandou a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.
A partida começou movimentada, com gols anulados dos dois lados por impedimento. Primeiro, Messi chegou a balançar as redes para a Argentina. Depois, Chaïbi respondeu para a Argélia. Ambos os lances foram invalidados.
Aos 16 minutos, Messi abriu o placar de forma definitiva. Após passe de Rodrigo de Paul, o camisa 10 girou na entrada da área e acertou um belo chute no canto esquerdo de Luca Zidane.
A Argélia tentou equilibrar a partida nos minutos finais do primeiro tempo e chegou com perigo em finalizações de Chaïbi, mas não conseguiu empatar.
No segundo tempo, Messi voltou a decidir. Aos 14 minutos, Mac Allister finalizou de longe, Luca Zidane deu rebote, e o camisa 10 argentino apareceu para completar e marcar o segundo.
Aos 30 minutos, o craque recebeu na entrada da área e finalizou novamente para fechar o placar em 3 a 0. Com o hat-trick, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história dos Mundiais entre os homens.
Pouco depois, Messi foi substituído e deixou o campo aplaudido pela torcida argentina em uma noite de gala.
França e Noruega largam na frente no Grupo I
Com os resultados desta terça-feira, França e Noruega venceram na estreia e somaram três pontos no Grupo I. A Noruega aparece em vantagem pelo saldo de gols, após a goleada por 4 a 1 sobre o Iraque.
A França também iniciou bem sua campanha, confirmando o favoritismo diante do Senegal, mas precisou lidar com um jogo mais equilibrado do que o placar final sugere.
Na próxima rodada, o Iraque enfrentará a França no dia 22 de junho, às 18h, na Filadélfia. No mesmo dia, a Noruega encara o Senegal, às 21h, em Nova Jersey.
Argentina começa defesa do título com vitória convincente
Atual campeã mundial, a Argentina começou a campanha em busca de mais um título com uma atuação segura diante da Argélia. A vitória por 3 a 0 colocou a equipe na liderança do Grupo J e encerrou um tabu incômodo.
Nas duas vezes anteriores em que estreou em uma Copa como campeã vigente, a Argentina havia sido derrotada: em 1982, perdeu para a Bélgica; em 1990, caiu diante de Camarões. Desta vez, o roteiro foi diferente.
Com Messi inspirado, a seleção argentina controlou boa parte do jogo e confirmou a superioridade no segundo tempo.
A Argentina volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 14h, contra a Áustria. Já a Argélia enfrenta a Jordânia na terça-feira (23), à meia-noite.