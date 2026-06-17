Carlos Alberto Parreira, técnico do tetra, é internado em hospital no Rio de Janeiro

Ex-treinador da Seleção Brasileira, de 83 anos, está no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. Unidade confirmou a internação, mas não divulgou detalhes sobre o estado de saúde por questões de privacidade.

Parreira é internado no Hospital Samaritano, no Rio

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, um dos nomes mais importantes da história da Seleção Brasileira, foi internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela própria unidade de saúde, que não divulgou detalhes sobre o quadro clínico do ex-treinador.

Parreira, de 83 anos, convive desde 2023 com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável por atuar na defesa do organismo. O ex-comandante da Seleção chegou a ser considerado em remissão em 2025, mas voltou a precisar de acompanhamento e tratamento oncológico após a retomada da doença.

A internação chamou atenção do público brasileiro por envolver uma figura diretamente ligada a um dos momentos mais marcantes do futebol nacional: a conquista do tetracampeonato mundial de 1994, nos Estados Unidos.

Hospital confirma internação, mas não informa estado de saúde

Em nota, o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirmou que Carlos Alberto Parreira está internado na unidade. No entanto, o hospital afirmou que não divulgará informações sobre o estado de saúde do paciente em respeito à privacidade e à confidencialidade médica.

A unidade também citou o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que impede a divulgação de detalhes clínicos sem autorização.

A nota diz:

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.”

Até o momento, não foram informados detalhes sobre a data de entrada no hospital, o motivo específico da internação ou a previsão de alta.

Ex-técnico trata linfoma de Hodgkin desde 2023

Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com linfoma de Hodgkin, uma doença que se desenvolve no sistema linfático. Esse sistema é formado por vasos, tecidos e gânglios que ajudam o corpo a combater infecções e outras ameaças à saúde.

O linfoma de Hodgkin é considerado um tipo de câncer com possibilidade de tratamento, mas exige acompanhamento médico constante. Em pacientes idosos, como é o caso de Parreira, os cuidados costumam ser ainda mais rigorosos, principalmente quando há necessidade de retomada de tratamento oncológico.

Em 2025, o ex-treinador chegou a ser considerado em remissão, termo usado quando os sinais da doença diminuem ou desaparecem após o tratamento. No entanto, com a volta da doença, Parreira passou novamente por acompanhamento médico especializado.

Nome histórico da Seleção Brasileira

Carlos Alberto Parreira é lembrado principalmente por ter comandado a Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Naquele ano, o Brasil encerrou um jejum de 24 anos sem títulos mundiais e levantou a taça após vencer a Itália nos pênaltis, em uma das finais mais emblemáticas da história das Copas.

Com uma equipe liderada por nomes como Romário, Bebeto, Dunga, Taffarel e Branco, Parreira ficou marcado por montar uma seleção competitiva, equilibrada e eficiente. O título consolidou o treinador como um dos personagens centrais do futebol brasileiro.

Além do tetra, Parreira também esteve presente em outros momentos importantes da Seleção. Em 1970, ano do tricampeonato mundial no México, ele integrou a comissão técnica como preparador físico. Décadas depois, retornou em diferentes funções e seguiu ligado à história da camisa amarela.

Trajetória de conquistas com o Brasil

A relação de Parreira com a Seleção Brasileira não se limita à Copa de 1994. Ele também comandou o Brasil em outras passagens, incluindo o ano de 1983 e a Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha.

Além disso, o treinador conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005, reforçando seu currículo vitorioso à frente da equipe nacional. Em 2013, também participou da campanha do Brasil campeão da Copa das Confederações, dessa vez como coordenador técnico.

Segundo dados da CBF, Parreira participou de 177 jogos pela Seleção Brasileira, somando 64 vitórias, 39 empates e 14 derrotas. Os números reforçam a importância do profissional em diferentes ciclos da equipe nacional.

Carreira também passou por clubes brasileiros e seleções internacionais

Antes de se tornar uma referência no comando da Seleção, Parreira construiu uma longa trajetória no futebol. Ao longo da carreira, trabalhou em clubes brasileiros e também comandou seleções de outros países.

Sua experiência internacional foi uma das marcas de sua carreira. Parreira dirigiu equipes em diferentes continentes e participou de várias Copas do Mundo, o que ajudou a consolidar sua imagem como um técnico respeitado também fora do Brasil.

No futebol brasileiro, seu nome ficou associado à organização tática, ao perfil estudioso e à capacidade de conduzir grupos de grande pressão. Mesmo sendo frequentemente lembrado pelo título de 1994, sua trajetória vai além daquela conquista e inclui décadas de trabalho no esporte.

Internação gera preocupação entre torcedores

A notícia da internação de Carlos Alberto Parreira repercutiu entre torcedores, admiradores e profissionais ligados ao futebol. Por se tratar de um personagem histórico da Seleção Brasileira, o estado de saúde do ex-técnico passou a ser acompanhado com atenção.

Mesmo sem detalhes oficiais sobre o quadro clínico, a confirmação da internação trouxe preocupação, especialmente pelo histórico recente de tratamento contra o linfoma de Hodgkin.

Parreira é considerado um dos grandes nomes da história do futebol nacional. Para muitos torcedores, ele representa não apenas o treinador do tetra, mas também uma geração que devolveu ao Brasil o protagonismo em Copas do Mundo após mais de duas décadas sem títulos.

Legado de Parreira no futebol brasileiro

O legado de Carlos Alberto Parreira está diretamente ligado à história da Seleção Brasileira. Sua carreira reúne experiência, títulos e participação em diferentes gerações do futebol nacional.

A conquista de 1994 permanece como o principal capítulo de sua trajetória. O título nos Estados Unidos recolocou o Brasil no topo do mundo e marcou uma geração de torcedores que viu a Seleção voltar a levantar a taça depois de 24 anos.

Além dos títulos, Parreira também deixou sua marca pela postura técnica, pela leitura de jogo e pela capacidade de trabalhar em ambientes de grande pressão. Mesmo afastado dos gramados, seu nome segue sendo lembrado sempre que se fala sobre os grandes treinadores da história do Brasil.

Estado de saúde segue sem novos detalhes

Até a última atualização, o Hospital Samaritano havia apenas confirmado a internação de Carlos Alberto Parreira, sem divulgar informações adicionais sobre o estado de saúde do ex-treinador.

A família e a equipe médica não divulgaram novos comunicados públicos. O caso segue sendo acompanhado com atenção por torcedores e pelo meio esportivo.

Aos 83 anos, Parreira permanece como uma das figuras mais respeitadas do futebol brasileiro, especialmente por sua contribuição à Seleção e pela conquista do tetracampeonato mundial.