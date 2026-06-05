Zelensky propõe encontro com Putin para encerrar guerra, mas líder russo rejeita reunião

Presidente ucraniano enviou carta aberta propondo negociações diretas para acabar com mais de quatro anos de conflito. Kremlin criticou o conteúdo da mensagem e Putin afirmou não ver motivos para uma reunião neste momento.

Zelensky propõe encontro direto para discutir fim da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs um encontro direto com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como forma de tentar encerrar a guerra que já dura mais de quatro anos.

A iniciativa foi apresentada por meio de uma carta aberta divulgada nesta quinta-feira (4), na qual o líder ucraniano sugeriu uma reunião presencial entre os dois chefes de Estado para discutir um caminho diplomático capaz de colocar fim ao conflito.

No documento, Zelensky defendeu um cessar-fogo completo durante as negociações e afirmou que a diplomacia deve começar a partir da realidade vivida no campo de batalha.

Segundo ele, os Estados Unidos teriam condições de monitorar uma eventual trégua ao longo das linhas de combate.

Carta foi enviada a outros países

De acordo com o governo ucraniano, a mensagem também foi encaminhada a parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos.

Na carta, Zelensky argumenta que a população russa estaria enfrentando os efeitos da guerra, citando ataques de drones, inflação e dificuldades econômicas.

O presidente ucraniano afirmou ainda que o cenário internacional mudou com a crescente atenção dos Estados Unidos voltada para o Oriente Médio e alertou que não seria adequado esperar que o conflito na Europa voltasse ao centro das prioridades globais.

Além de propor o encontro, Zelensky sugeriu que a reunião pudesse ocorrer em países tradicionalmente associados à mediação de conflitos, como Suíça, Turquia ou nações do mundo árabe.

“Não tenha medo de sair desta guerra”, diz Zelensky

Em um dos trechos mais contundentes da carta, Zelensky afirmou que a Ucrânia continuará lutando caso não haja disposição russa para encerrar o conflito.

O líder ucraniano também sugeriu que a continuidade da guerra poderia gerar consequências internas para o próprio governo russo.

“Não tenha medo de tomar o caminho para sair desta guerra”, escreveu.

A mensagem foi interpretada por aliados de Kiev como uma tentativa de retomar as negociações em um momento de impasse militar e diplomático.

Nacionalistas russos criticam proposta

A reação dentro da Rússia foi imediata.

Blogueiros militares, comentaristas nacionalistas e aliados do Kremlin classificaram a carta como uma ação de propaganda voltada para influenciar a opinião pública russa.

Entre as críticas, os comentaristas afirmaram que o texto continha provocações, acusações e ameaças veladas, o que, segundo eles, tornaria difícil enxergar a proposta como uma iniciativa genuinamente diplomática.

Alguns analistas ligados ao governo russo afirmaram que o objetivo da mensagem seria estimular descontentamento interno na Rússia em relação à continuidade da guerra.

Outros argumentaram que, se Zelensky realmente desejasse abrir negociações, deveria ter utilizado canais diplomáticos reservados em vez de divulgar uma carta pública.

Putin rejeita reunião com líder ucraniano

A resposta mais aguardada veio nesta sexta-feira (5), quando Vladimir Putin comentou publicamente a proposta durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

O presidente russo afirmou que não vê motivos para realizar uma reunião presencial com Zelensky neste momento.

Segundo Putin, a carta continha observações que ele considerou ofensivas e não demonstrava sinceridade suficiente para criar condições favoráveis a uma negociação direta.

“Não vejo sentido nisso por enquanto”, declarou o líder russo ao ser questionado sobre a possibilidade de um encontro.

A fala representa uma rejeição direta à proposta apresentada por Kiev e reforça a distância entre as posições defendidas pelos dois governos.

Guerra segue sem perspectiva imediata de acordo

Apesar das tentativas de mediação promovidas por diferentes países ao longo dos últimos anos, Rússia e Ucrânia continuam mantendo posições consideradas incompatíveis em diversos pontos centrais das negociações.

Moscou insiste em exigências territoriais e em garantias de segurança que Kiev considera inaceitáveis. Já a Ucrânia rejeita abrir mão de territórios ocupados e afirma que qualquer acordo precisa respeitar sua soberania.

Enquanto isso, os combates continuam em diversas regiões da linha de frente.

As declarações de Zelensky e Putin mostram que, embora ambos os lados continuem falando sobre paz, ainda existe uma grande distância entre as condições apresentadas por cada governo para encerrar o maior conflito armado da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.