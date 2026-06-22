Crise política no Reino Unido: Keir Starmer anuncia renúncia e abre disputa pela liderança trabalhista

Premiê britânico deixará o cargo após pressão interna no Partido Trabalhista, enquanto Andy Burnham surge como principal favorito para assumir o governo.
A política britânica entrou em um novo período de incerteza nesta segunda-feira (22), após o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciar oficialmente sua renúncia ao cargo. O líder do Partido Trabalhista confirmou a decisão em um pronunciamento realizado em Downing Street, residência oficial dos chefes de governo britânicos.
Starmer permanecerá no cargo de forma interina até que o Partido Trabalhista conclua o processo de escolha do novo líder, previsto para terminar até o fim do recesso parlamentar britânico, em setembro.
A saída do premiê representa uma das maiores crises políticas do Reino Unido nos últimos anos e abre uma intensa disputa pela liderança do governo.
Keir Starmer confirma saída do governo
Durante o discurso de renúncia, Starmer afirmou que todas as decisões tomadas ao longo de seu mandato tiveram como objetivo colocar os interesses do país em primeiro lugar.
O premiê revelou que já comunicou oficialmente sua decisão ao rei Charles III e reconheceu que parte significativa do Partido Trabalhista passou a questionar sua capacidade de liderar a legenda nas próximas eleições gerais.
“Ouvi a resposta do meu partido e aceito essa decisão de bom grado”, afirmou o líder trabalhista.
Apesar da renúncia, Starmer permanecerá temporariamente em Downing Street até que seu sucessor seja escolhido.
Partido Trabalhista inicia processo para escolher novo líder
O Comitê Executivo Nacional do Partido Trabalhista deverá divulgar nas próximas semanas o cronograma oficial da disputa interna.
As novas candidaturas devem ser formalizadas entre os dias 9 e 16 de julho, enquanto a definição do novo líder está prevista para acontecer antes do retorno do Parlamento britânico, marcado para 1º de setembro.
O vencedor da disputa assumirá simultaneamente a liderança do partido e o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.
Andy Burnham desponta como favorito
O principal nome na corrida pela sucessão é Andy Burnham, ex-prefeito de Manchester e uma das figuras mais influentes da ala trabalhista.
Burnham conquistou recentemente uma cadeira no Parlamento britânico após vencer uma eleição suplementar em Makerfield, fato que abriu caminho para uma candidatura à liderança.
Poucas horas após a renúncia de Starmer, Burnham confirmou que disputará o comando do partido.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, o político agradeceu ao premiê pelo trabalho realizado e afirmou que o país precisa de estabilidade e responsabilidade durante a transição.
Analistas políticos britânicos avaliam que Burnham pode se tornar o candidato dominante da disputa interna.
Por que Keir Starmer perdeu apoio?
A gestão de Starmer enfrentou dificuldades em diversas áreas consideradas prioritárias pelos eleitores.
Entre os principais problemas apontados estão:
O baixo crescimento econômico.
As dificuldades enfrentadas pelo sistema público de saúde.
A crise do custo de vida.
Os desafios relacionados ao sistema de assistência social.
A incapacidade de recuperar plenamente a confiança do eleitorado.
Além disso, a questão migratória passou a ocupar papel central no debate político britânico.
Embora os números da imigração tenham apresentado queda durante o governo trabalhista, muitos eleitores continuaram demonstrando preocupação com os custos públicos relacionados aos pedidos de asilo e à permanência de imigrantes irregulares.
A imigração se consolidou como um dos principais temas da política britânica nos últimos anos.
Avanço do Reform UK aumenta pressão sobre os trabalhistas
O crescimento do partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, contribuiu para ampliar as dificuldades do governo.
A legenda de direita radical tem defendido políticas mais rígidas de imigração, incluindo a criação de um órgão dedicado à deportação de imigrantes em situação irregular.
Farage criticou duramente Starmer após o anúncio da renúncia e classificou o premiê como o “primeiro-ministro mais incompetente” da história recente do Reino Unido.
O líder do Reform UK também pediu a convocação de eleições gerais o mais rapidamente possível.
Segundo ele, uma eventual vitória de Andy Burnham representaria apenas a continuidade das políticas adotadas pelo atual governo.
Outros nomes cotados para substituir Starmer
Além de Andy Burnham, outros políticos trabalhistas aparecem entre os possíveis candidatos à liderança.
Wes Streeting
Atual ministro da Saúde, Wes Streeting é considerado um nome da ala centrista do partido. Aos 43 anos, ele ganhou projeção nacional pela gestão do sistema público de saúde britânico e pela defesa da responsabilidade fiscal.
Streeting também pode se tornar o primeiro primeiro-ministro abertamente gay da história do Reino Unido.
Angela Rayner
Ex-vice-primeira-ministra, Angela Rayner possui forte ligação com sindicatos e setores mais à esquerda do Partido Trabalhista.
Entretanto, questões envolvendo investigações fiscais e violações do código ministerial reduziram suas chances de disputar a liderança.
Ed Miliband
Ex-líder trabalhista entre 2010 e 2015, Ed Miliband voltou ao centro do debate político após ocupar o Ministério da Energia.
Embora tenha afirmado que não pretende retornar ao comando do partido, seu nome ainda aparece entre os possíveis candidatos.
Shabana Mahmood
Ministra do Interior, Shabana Mahmood tornou-se a primeira mulher muçulmana a ocupar cargos de destaque no governo britânico.
Ela defende uma postura mais rígida em relação à imigração, mas enfrenta resistência entre setores progressistas do partido.
Al Carns
Veterano militar e atual ministro adjunto da Defesa, Al Carns surge como um possível nome de renovação dentro da legenda.
Ele foi eleito parlamentar apenas em 2024 e é visto por alguns deputados como uma alternativa para modernizar a liderança trabalhista.
O que acontece agora no Reino Unido?
Com a renúncia de Keir Starmer, o Reino Unido entra em um período de transição política que poderá definir os rumos do Partido Trabalhista e do governo britânico nos próximos anos.
Até setembro, Starmer continuará exercendo suas funções enquanto a legenda organiza a escolha do novo líder.
A disputa pela sucessão poderá redefinir as estratégias do Partido Trabalhista diante do crescimento da direita e das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país.
Nos próximos meses, o cenário político britânico deverá permanecer no centro das atenções internacionais, especialmente diante das pressões por crescimento econômico, controle da imigração e recuperação da confiança dos eleitores.