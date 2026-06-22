Crise política no Reino Unido: Keir Starmer anuncia renúncia e abre disputa pela liderança trabalhista

Premiê britânico deixará o cargo após pressão interna no Partido Trabalhista, enquanto Andy Burnham surge como principal favorito para assumir o governo.

A política britânica entrou em um novo período de incerteza nesta segunda-feira (22), após o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciar oficialmente sua renúncia ao cargo. O líder do Partido Trabalhista confirmou a decisão em um pronunciamento realizado em Downing Street, residência oficial dos chefes de governo britânicos.

Starmer permanecerá no cargo de forma interina até que o Partido Trabalhista conclua o processo de escolha do novo líder, previsto para terminar até o fim do recesso parlamentar britânico, em setembro.

A saída do premiê representa uma das maiores crises políticas do Reino Unido nos últimos anos e abre uma intensa disputa pela liderança do governo.

Keir Starmer confirma saída do governo

Durante o discurso de renúncia, Starmer afirmou que todas as decisões tomadas ao longo de seu mandato tiveram como objetivo colocar os interesses do país em primeiro lugar.

O premiê revelou que já comunicou oficialmente sua decisão ao rei Charles III e reconheceu que parte significativa do Partido Trabalhista passou a questionar sua capacidade de liderar a legenda nas próximas eleições gerais.

“Ouvi a resposta do meu partido e aceito essa decisão de bom grado”, afirmou o líder trabalhista.

Apesar da renúncia, Starmer permanecerá temporariamente em Downing Street até que seu sucessor seja escolhido.

Starmer fotografado saindo do parlamento britânico. Reprodução: Daily Mail

Partido Trabalhista inicia processo para escolher novo líder

O Comitê Executivo Nacional do Partido Trabalhista deverá divulgar nas próximas semanas o cronograma oficial da disputa interna.

As novas candidaturas devem ser formalizadas entre os dias 9 e 16 de julho, enquanto a definição do novo líder está prevista para acontecer antes do retorno do Parlamento britânico, marcado para 1º de setembro.

O vencedor da disputa assumirá simultaneamente a liderança do partido e o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

Andy Burnham desponta como favorito

O principal nome na corrida pela sucessão é Andy Burnham, ex-prefeito de Manchester e uma das figuras mais influentes da ala trabalhista.

Burnham conquistou recentemente uma cadeira no Parlamento britânico após vencer uma eleição suplementar em Makerfield, fato que abriu caminho para uma candidatura à liderança.

Poucas horas após a renúncia de Starmer, Burnham confirmou que disputará o comando do partido.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o político agradeceu ao premiê pelo trabalho realizado e afirmou que o país precisa de estabilidade e responsabilidade durante a transição.

Analistas políticos britânicos avaliam que Burnham pode se tornar o candidato dominante da disputa interna.

Por que Keir Starmer perdeu apoio?

A gestão de Starmer enfrentou dificuldades em diversas áreas consideradas prioritárias pelos eleitores.

Entre os principais problemas apontados estão:

O baixo crescimento econômico.

As dificuldades enfrentadas pelo sistema público de saúde.

A crise do custo de vida.

Os desafios relacionados ao sistema de assistência social.

A incapacidade de recuperar plenamente a confiança do eleitorado.

Além disso, a questão migratória passou a ocupar papel central no debate político britânico.

Embora os números da imigração tenham apresentado queda durante o governo trabalhista, muitos eleitores continuaram demonstrando preocupação com os custos públicos relacionados aos pedidos de asilo e à permanência de imigrantes irregulares.

A imigração se consolidou como um dos principais temas da política britânica nos últimos anos.

Avanço do Reform UK aumenta pressão sobre os trabalhistas

O crescimento do partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, contribuiu para ampliar as dificuldades do governo.

A legenda de direita radical tem defendido políticas mais rígidas de imigração, incluindo a criação de um órgão dedicado à deportação de imigrantes em situação irregular.

Farage criticou duramente Starmer após o anúncio da renúncia e classificou o premiê como o “primeiro-ministro mais incompetente” da história recente do Reino Unido.

O líder do Reform UK também pediu a convocação de eleições gerais o mais rapidamente possível.

Segundo ele, uma eventual vitória de Andy Burnham representaria apenas a continuidade das políticas adotadas pelo atual governo.

Outros nomes cotados para substituir Starmer

Além de Andy Burnham, outros políticos trabalhistas aparecem entre os possíveis candidatos à liderança.

Wes Streeting

Atual ministro da Saúde, Wes Streeting é considerado um nome da ala centrista do partido. Aos 43 anos, ele ganhou projeção nacional pela gestão do sistema público de saúde britânico e pela defesa da responsabilidade fiscal.

Streeting também pode se tornar o primeiro primeiro-ministro abertamente gay da história do Reino Unido.

Angela Rayner

Ex-vice-primeira-ministra, Angela Rayner possui forte ligação com sindicatos e setores mais à esquerda do Partido Trabalhista.

Entretanto, questões envolvendo investigações fiscais e violações do código ministerial reduziram suas chances de disputar a liderança.

Ed Miliband

Ex-líder trabalhista entre 2010 e 2015, Ed Miliband voltou ao centro do debate político após ocupar o Ministério da Energia.

Embora tenha afirmado que não pretende retornar ao comando do partido, seu nome ainda aparece entre os possíveis candidatos.

Shabana Mahmood

Ministra do Interior, Shabana Mahmood tornou-se a primeira mulher muçulmana a ocupar cargos de destaque no governo britânico.

Ela defende uma postura mais rígida em relação à imigração, mas enfrenta resistência entre setores progressistas do partido.

Al Carns

Veterano militar e atual ministro adjunto da Defesa, Al Carns surge como um possível nome de renovação dentro da legenda.

Ele foi eleito parlamentar apenas em 2024 e é visto por alguns deputados como uma alternativa para modernizar a liderança trabalhista.

O que acontece agora no Reino Unido?

Com a renúncia de Keir Starmer, o Reino Unido entra em um período de transição política que poderá definir os rumos do Partido Trabalhista e do governo britânico nos próximos anos.

Até setembro, Starmer continuará exercendo suas funções enquanto a legenda organiza a escolha do novo líder.

A disputa pela sucessão poderá redefinir as estratégias do Partido Trabalhista diante do crescimento da direita e das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país.

Nos próximos meses, o cenário político britânico deverá permanecer no centro das atenções internacionais, especialmente diante das pressões por crescimento econômico, controle da imigração e recuperação da confiança dos eleitores.