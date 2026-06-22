Anvisa libera parte dos produtos da Ypê e mantém restrição a lotes específicos; veja o que muda

Agência sanitária autoriza a venda de detergentes e desinfetantes fabricados em 2026, enquanto alguns lotes de lava-roupas permanecem sob recolhimento voluntário.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (22) uma atualização nas medidas aplicadas aos produtos da Ypê. A nova decisão reduz o alcance das restrições determinadas anteriormente e libera diversos itens produzidos em 2026.

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União por meio das Resoluções RE 2.484/2026, RE 2.485/2026, RE 2.486/2026 e RE 2.487/2026.

Com a revisão, detergentes e desinfetantes produzidos a partir de janeiro de 2026 voltam a ser comercializados normalmente em todo o país.

O que a Anvisa liberou

Após a análise de novos laudos apresentados pela Química Amparo, fabricante da marca Ypê, a agência concluiu que os produtos fabricados em 2026 apresentaram resultados satisfatórios.

Foram liberados para venda e consumo os seguintes produtos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026:

Lava-louças (detergentes)

Lava-louças com enzimas ativas Ypê.

Lava-louças Ypê.

Lava-louças concentrado Ypê Green.

Lava-louças Ypê Toque Suave.

Desinfetantes

Bak Ypê.

Pinho Ypê.

Os produtos fabricados em 2026 deixaram de fazer parte da suspensão e podem continuar sendo comercializados normalmente.

O que continua restrito

A Anvisa manteve restrições para determinados lotes identificados durante a investigação sanitária.

Continuam suspensos:

Os lava-louças Ypê com lotes terminados em “1” fabricados até 31 de dezembro de 2025.

Os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê com lotes terminados em “1” produzidos até 31 de dezembro de 2025.

Os lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em “1” fabricados até 31 de março de 2026.

A restrição continua válida para comercialização, distribuição e utilização desses produtos até nova manifestação da agência.

Ypê fará recolhimento voluntário dos lava-roupas

Em relação aos lava-roupas líquidos, a própria fabricante informou que realizará um recolhimento voluntário dos produtos abrangidos pela medida.

Segundo a empresa, a iniciativa faz parte do plano de gerenciamento e mitigação de riscos aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.

Os produtos incluídos no recolhimento são:

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez.

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera.

O que motivou a revisão da Anvisa

A suspensão inicial havia sido determinada após inspeções sanitárias realizadas na unidade da Química Amparo, em Amparo (SP).

Posteriormente, a empresa apresentou novos documentos técnicos e laudos laboratoriais que comprovaram a conformidade dos detergentes e desinfetantes produzidos em 2026.

Com base nesses resultados, a Anvisa decidiu restringir a medida apenas aos lotes considerados de maior risco.

A revisão ocorreu após a comprovação da segurança dos produtos mais recentes fabricados pela empresa.

O que o consumidor deve fazer

A orientação da Anvisa é que os consumidores verifiquem o número do lote impresso nas embalagens dos produtos.

Os lotes liberados podem ser utilizados normalmente.

Já os produtos incluídos nas restrições ou no recolhimento voluntário devem seguir as orientações da fabricante e das autoridades sanitárias.

A identificação do lote é o principal critério para saber se o produto está liberado ou permanece sujeito às medidas da Anvisa.