De criticado a protagonista: Vini Jr. brilha na Copa e assume de vez o papel de estrela da Seleção Brasileira

Atacante marca em todos os jogos da fase de grupos, entra para um grupo histórico da Seleção e mostra por que é o principal nome do Brasil na busca pelo hexacampeonato.

A Copa do Mundo que consagra Vini Jr.

Durante anos, Vinicius Júnior conviveu com uma cobrança que parecia não ter fim. Mesmo após se transformar em um dos melhores jogadores do mundo no Real Madrid, o camisa 7 frequentemente ouvia que ainda devia grandes atuações com a camisa da Seleção Brasileira.

Na Copa do Mundo de 2026, porém, essa narrativa ficou para trás.

Com dois gols na vitória sobre a Escócia, na última rodada da fase de grupos, Vini Jr. chegou a quatro gols no torneio e escreveu seu nome em uma lista reservada apenas a lendas do futebol brasileiro.

O atacante marcou em todos os três jogos da primeira fase, repetindo um feito alcançado anteriormente apenas por Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo — jogadores que terminaram suas respectivas campanhas levantando a taça mundial.

Mais do que os números, a competição tem mostrado algo ainda mais importante: o Brasil finalmente encontrou sua principal referência técnica dentro de campo.

O jogador que amadureceu diante das críticas

A trajetória de Vinicius Júnior na Seleção foi marcada por questionamentos.

Por diversas vezes, o rendimento apresentado nos clubes parecia não se repetir quando vestia a camisa amarela. A pressão aumentava a cada convocação, a cada competição e a cada oportunidade desperdiçada.

Enquanto brilhava na Europa, ajudando o Real Madrid a conquistar títulos e disputando prêmios individuais, parte da torcida ainda aguardava o momento em que ele assumiria o protagonismo pela Seleção.

Esse momento chegou.

A Copa de 2026 tem mostrado um jogador mais maduro, mais decisivo e com uma liderança que vai além da velocidade e dos dribles que o tornaram famoso.

Vini não é apenas o atleta que desequilibra no um contra um. Hoje ele decide jogos, chama a responsabilidade e assume o peso de vestir a camisa mais tradicional do futebol mundial.

Nem o retorno de Neymar tirou seu brilho

Poucos jogadores carregam o impacto midiático de Neymar.

O retorno do camisa 10 após lesão era um dos assuntos mais aguardados da Copa do Mundo. A expectativa era enorme para vê-lo novamente em campo pela Seleção Brasileira.

Mas o roteiro da noite contra a Escócia teve outro protagonista.

Mesmo com Neymar voltando a atuar após longo período afastado, ainda que por apenas alguns minutos, todas as atenções acabaram voltadas para Vinicius Júnior.

Foi dele o brilho da partida.

Foi dele a movimentação mais perigosa.

Foi dele a capacidade de decidir o confronto.

Enquanto Neymar recebia o carinho da torcida por sua recuperação, Vini mostrava que o presente da Seleção já tem dono.

O Brasil voltou a ter uma estrela capaz de assumir o protagonismo sem depender de ninguém ao seu lado.

Os números explicam o protagonismo

A campanha do atacante fala por si.

Um gol na estreia contra Marrocos.

Um gol na vitória sobre o Haiti.

Dois gols diante da Escócia.

Quatro gols em três partidas.

Além da artilharia, Vini lidera participações ofensivas da equipe e aparece constantemente como o jogador mais decisivo do setor de ataque brasileiro.

Sua influência vai além dos gols.

Ele atrai marcações, cria espaços para os companheiros, acelera transições e obriga os adversários a adaptarem suas estratégias defensivas.

Em uma Copa do Mundo decidida nos detalhes, ter um jogador em estado de graça pode fazer toda a diferença.

O símbolo de uma nova geração

A ascensão de Vinicius Júnior também representa uma mudança geracional dentro da Seleção.

Por mais de uma década, Neymar foi o rosto do futebol brasileiro.

Agora, sem qualquer ruptura ou disputa interna, a equipe parece iniciar uma transição natural.

Neymar continua sendo uma referência técnica e uma liderança importante para o grupo. Mas dentro de campo, neste Mundial, o jogador que tem decidido partidas e conduzido o Brasil é Vini Jr.

Aos 25 anos, ele chega à Copa no auge físico, técnico e mental.

E talvez pela primeira vez em sua carreira pela Seleção, não exista qualquer dúvida sobre quem é o principal jogador da equipe.

O Brasil sonha, e Vini lidera esse sonho

A classificação em primeiro lugar do grupo confirmou a força da Seleção Brasileira na fase inicial da Copa.

Mas também deixou uma certeza para os adversários.

O Brasil chega ao mata-mata com um jogador capaz de decidir partidas sozinho.

Vinicius Júnior não é mais uma promessa.

Não é mais apenas uma estrela do futebol europeu.

Não é mais um jogador tentando se afirmar na Seleção.

Ele é o protagonista do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

E se a história dos seus antecessores servir de inspiração, a torcida brasileira tem motivos para acreditar. Afinal, os únicos jogadores que marcaram em todos os jogos da fase de grupos antes dele terminaram a competição como campeões do mundo.