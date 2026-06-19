Dia Nacional do Orgulho Autista: Saulo Souza destaca contratação de profissionais de apoio para a Educação e reforça compromisso com a inclusão

Iniciativa é acompanhada por investimentos na qualificação desses profissionais que atuam nas salas de aula, fortalecendo o atendimento educacional e o acolhimento às famílias

No Dia Nacional do Orgulho Autista, o prefeito Saulo Souza destaca a contratação de profissionais de apoio para atuar na rede municipal de ensino, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão de estudantes atípicos e com a construção de uma cidade mais inclusiva, acolhedora e preparada para atender às necessidades das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa é acompanhada por investimentos na qualificação desses profissionais, por meio de uma formação inédita de 180 horas, fortalecendo o atendimento educacional e o acolhimento às famílias.

A capacitação reuniu profissionais que atuam na sala de aula regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), dando início a um ciclo formativo contínuo. O objetivo é qualificar ainda mais os educadores que acompanham estudantes atípicos, fortalecendo práticas pedagógicas inclusivas e garantindo um atendimento cada vez mais humanizado na rede municipal de ensino.

O encontro contou com a presença do prefeito Saulo Souza e da primeira-dama Flavia Souza. Ao longo do dia, os profissionais participaram de atividades que abordaram desde a compreensão do papel do professor de apoio no ambiente escolar até a integração com diferentes setores da rede municipal, como coordenações pedagógicas, apoio às famílias e recursos humanos. Além disso, houve a apresentação da estrutura da formação continuada, que combinará encontros presenciais e conteúdos digitais na plataforma educacional do IGA.

A proposta prevê uma capacitação permanente, com acompanhamento e ajustes ao longo do processo, a partir das experiências vivenciadas em sala de aula. A iniciativa busca qualificar ainda mais o atendimento às crianças e fortalecer a política de inclusão no município.

O prefeito Saulo Souza destacou que o Dia Nacional do Orgulho Autista é uma oportunidade para ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância do respeito às diferenças e da construção de políticas públicas efetivas. “Celebrar o Orgulho Autista é reconhecer a singularidade de cada pessoa e reafirmar nosso compromisso com a inclusão, que é uma de nossas prioridades. Temos trabalhado para transformar esse compromisso em ações concretas, como a contratação de profissionais de apoio para acompanhar alunos atípicos nas escolas municipais. Acreditamos que a inclusão acontece na prática, dentro das salas de aula, com profissionais preparados, acolhimento, amor e uma rede fortalecida”, afirmou o prefeito.

A primeira-dama Flavia Souza ressaltou que a data simboliza o reconhecimento das potencialidades das pessoas autistas e reforça a importância de promover ambientes mais acessíveis e acolhedores. “A data de hoje nos lembra que cada pessoa tem sua própria forma de enxergar e interagir com o mundo, e isso deve ser respeitado e valorizado. A formação dos professores de apoio foi um momento muito especial porque fortalece justamente essa missão de acolher, compreender e oferecer o suporte necessário para que nossas crianças possam se desenvolver plenamente”, declarou.

Inclusão em avanço

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Poá vem implementando uma série de ações voltadas à inclusão e ao fortalecimento da rede de atendimento às pessoas com deficiência e famílias atípicas. Entre os principais avanços está a inauguração da ala de especialidades em Neurologia e Psiquiatria Adulto e Infantil no Centro Municipal de Especialidades (CEME), que passou a contar também com uma Sala Sensorial, serviço inédito no município voltado ao acolhimento e atendimento especializado de pessoas com TEA, deficiências ocultas e Síndrome de Down.

Outro marco foi a entrega do primeiro Jardim Sensorial público do Alto Tietê, espaço planejado para estimular os sentidos e promover experiências inclusivas por meio do contato com a natureza. A gestão também implantou salas adaptadas em equipamentos públicos, como a Secretaria de Assistência Social e o Centro de Saúde da Mulher Poaense Vanessa Valente.

Além disso, a Prefeitura também disponibilizou a Área da Inclusão nos grandes eventos do município, com áreas reservadas, abafadores de ruído e intérpretes de Libras, ampliando o acolhimento e a participação das pessoas com deficiência em atividades culturais da cidade.

Clínica Girassol

Dando continuidade às políticas públicas voltadas ao público atípico, a Prefeitura de Poá prepara a inauguração da Clínica Girassol, que será referência no atendimento especializado para crianças e adolescentes com TEA e outras condições atípicas.

A unidade contará com estrutura moderna e padrão de excelência, oferecendo atendimento multiprofissional, terapias, consultas, exames e acompanhamento especializado para usuários de até 17 anos. O espaço terá ambientes planejados para garantir acolhimento, conforto e intervenções individualizadas, respeitando as necessidades de cada paciente.