Direitista Abelardo de la Espriella comemora vitória preliminar na Colômbia; governista contesta apuração

Resultado preliminar do segundo turno presidencial aponta vantagem apertada do candidato de direita, enquanto Iván Cepeda pede revisão de milhares de urnas.

A eleição presidencial da Colômbia entrou em uma nova fase de tensão política após a divulgação da apuração preliminar do segundo turno realizado neste domingo (21). Os resultados iniciais indicam a vitória do candidato de direita Abelardo de la Espriella, mas a disputa ainda aguarda a contagem oficial das cédulas.

Enquanto De la Espriella comemorou o resultado e se declarou vencedor, o governista Iván Cepeda anunciou que sua campanha irá contestar dezenas de milhares de urnas e aguardará a totalização definitiva dos votos.

A legislação colombiana exige uma apuração oficial supervisionada por tabeliães e juízes antes da confirmação do resultado presidencial.

De la Espriella celebra resultado preliminar

Após a divulgação da pré-contagem dos votos, Abelardo de la Espriella apareceu ao lado do candidato a vice-presidente, José Manuel Restrepo, para comemorar o desempenho nas urnas.

Durante uma transmissão nas redes sociais, o candidato afirmou que a eleição representa um momento histórico para a Colômbia e agradeceu aos milhões de eleitores que apoiaram sua candidatura.

De la Espriella também declarou ter recebido manifestações de apoio de lideranças internacionais.

Segundo o candidato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato para parabenizá-lo pela vitória apontada pela apuração preliminar.

O candidato de direita afirmou que o resultado poderá marcar uma mudança política significativa no país.

Iván Cepeda questiona resultado

O candidato governista Iván Cepeda afirmou que sua campanha não reconhecerá os números preliminares sem a conclusão do escrutínio oficial.

De acordo com Cepeda, a coligação irá contestar os resultados de aproximadamente 33 mil urnas em todo o país.

O candidato defende que a verificação completa das cédulas seja realizada antes de qualquer reconhecimento do vencedor.

A posição foi reforçada pelo presidente colombiano Gustavo Petro, que declarou aguardar a contagem oficial determinada pelas autoridades eleitorais.

Gustavo Petro pede respeito ao escrutínio

Em publicação nas redes sociais, o presidente Gustavo Petro afirmou que somente a apuração oficial pode definir quem será o próximo presidente da Colômbia.

Petro declarou que respeitará a decisão das autoridades responsáveis pelo processo eleitoral.

O presidente já havia adotado postura semelhante após o primeiro turno, quando também evitou reconhecer imediatamente os resultados preliminares.

A expectativa agora se concentra na validação dos votos pelas autoridades eleitorais colombianas.

Apuração oficial ainda definirá o resultado

Apesar da vantagem apontada para Abelardo de la Espriella na pré-contagem, o sistema eleitoral colombiano prevê uma etapa posterior de verificação oficial dos votos.

Esse processo é conduzido por tabeliães e juízes responsáveis pela consolidação definitiva dos resultados.

Até a conclusão dessa etapa, o resultado da eleição ainda não é considerado oficialmente homologado.

A disputa presidencial ocorre em um cenário de forte polarização política e grande expectativa sobre os rumos do país nos próximos anos.

Eleição marca disputa entre direita e governismo

O segundo turno colocou frente a frente o candidato de direita Abelardo de la Espriella e o governista Iván Cepeda.

A disputa mobilizou milhões de eleitores e se tornou uma das eleições mais acompanhadas da história recente da Colômbia.

Enquanto De la Espriella defende mudanças na condução política e econômica do país, Cepeda representa a continuidade do atual grupo político ligado ao presidente Gustavo Petro.

O desfecho da apuração oficial deverá definir os próximos passos do cenário político colombiano nas próximas semanas.