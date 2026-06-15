EUA e Irã assinam acordo provisório para encerrar guerra e reabrir Estreito de Ormuz

Documento foi firmado eletronicamente por Donald Trump, JD Vance e representante iraniano; cerimônia formal está prevista para sexta-feira (19), em Genebra, enquanto detalhes sobre sanções, tráfego marítimo e programa nuclear ainda seguem em negociação

Acordo provisório marca avanço nas negociações entre EUA e Irã

Os Estados Unidos e o Irã assinaram de forma provisória um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio e permitir a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás.

A informação foi confirmada pelo presidente norte-americano Donald Trump e por autoridades do governo dos Estados Unidos. Segundo fontes americanas, o documento foi assinado eletronicamente nesta segunda-feira (15) por Trump, pelo vice-presidente JD Vance e pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que lidera a comitiva iraniana nas negociações.

Apesar da assinatura eletrônica, uma cerimônia formal está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (19), em Genebra, na Suíça. A expectativa é que o evento oficialize publicamente o entendimento entre Washington e Teerã, após meses de conflito e tensão no Oriente Médio.

Cerimônia formal deve ocorrer em Genebra

A assinatura presencial do acordo deve acontecer em Genebra, cidade escolhida para sediar a etapa diplomática formal do processo. O vice-presidente norte-americano JD Vance deve representar os Estados Unidos na cerimônia.

Ainda não há confirmação completa sobre quais autoridades iranianas estarão presentes no evento. Do lado de Teerã, o nome central nas tratativas é o de Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano e figura de peso dentro da estrutura política do país.

A escolha de Genebra reforça o caráter diplomático do entendimento, já que a Suíça é tradicionalmente utilizada como palco de negociações internacionais e encontros envolvendo países em conflito.

Estreito de Ormuz é ponto central do acordo

Um dos principais pontos do acordo é a reabertura do Estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde circula uma parcela significativa do petróleo e do gás consumidos no mundo.

O bloqueio e as restrições no estreito vinham provocando forte impacto nos mercados de energia, pressionando preços internacionais e aumentando a preocupação de países dependentes da rota marítima.

Segundo uma autoridade norte-americana, o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz deve aumentar gradualmente nos próximos dias. A avaliação é de que o fluxo não voltará à normalidade de forma imediata, mas deverá apresentar melhora progressiva com a implementação do acordo.

A reabertura do estreito é considerada essencial para reduzir a instabilidade nos mercados globais, especialmente no setor de combustíveis.

Navios no Estreito de Ormuz — Foto: Reuters/Stringer

Divergência sobre cobrança em Ormuz ainda gera tensão

Apesar do avanço diplomático, o acordo ainda apresenta pontos de divergência. Um dos principais envolve a cobrança de taxas no Estreito de Ormuz.

Donald Trump afirmou que o entendimento prevê a ausência de “pedágio” para navios que cruzarem a via marítima. No entanto, o governo iraniano informou que não pretende cobrar taxas de trânsito, mas defendeu a cobrança de taxas por serviços marítimos, como navegação, proteção ambiental, seguro de navios e outros serviços necessários.

A diferença de interpretação pode gerar novos atritos entre os dois países. Para Washington, a reabertura do estreito sem cobranças adicionais é um ponto político e econômico relevante. Para Teerã, a cobrança de serviços aparece como uma forma de manter algum controle administrativo sobre a passagem.

O tema deve continuar nas discussões técnicas previstas para os próximos dias.

Sanções e bens iranianos ainda dependem de novas etapas

O acordo também prevê discussões sobre alívio de sanções e possível descongelamento de bens iranianos, mas essas medidas ainda não foram implementadas.

Segundo informações atribuídas ao governo norte-americano, os Estados Unidos estariam preparados para avançar nesse ponto, mas pretendem aguardar os próximos passos do Irã antes de retirar restrições.

Trump afirmou que não pretende aliviar sanções até que Teerã cumpra as condições previstas no acordo. A posição indica que Washington quer uma implementação gradual, baseada em verificação e cumprimento de compromissos.

Do lado iraniano, o desbloqueio de recursos e a redução de sanções são considerados elementos fundamentais para a estabilização econômica do país após meses de guerra e pressão internacional.

Programa nuclear iraniano fica para próxima fase

Embora o acordo represente o maior avanço diplomático desde o início do conflito, ele não resolve imediatamente uma das questões mais sensíveis entre Estados Unidos e Irã: o programa nuclear iraniano.

As negociações sobre o tema devem ficar para uma etapa posterior. O acordo provisório prioriza o fim das hostilidades, a reabertura do Estreito de Ormuz e a redução da tensão militar.

Esse adiamento mostra que o documento atual funciona mais como uma tentativa de conter a escalada do conflito do que como uma solução definitiva para todas as disputas entre os dois países.

O futuro do programa nuclear iraniano deve ser tratado em negociações técnicas que devem começar ainda nesta semana.

Guerra afetou mercados de energia e cenário internacional

O conflito entre Estados Unidos e Irã provocou impactos profundos no mercado internacional de energia. A instabilidade no Estreito de Ormuz afetou o transporte de petróleo e gás, gerando preocupação entre governos, empresas e investidores.

Com o anúncio do acordo provisório, os preços do petróleo recuaram, refletindo o alívio inicial dos mercados diante da possibilidade de reabertura da rota marítima.

Mesmo assim, analistas apontam que a normalização completa ainda depende da implementação do acordo, da manutenção do cessar-fogo e da cooperação entre as partes envolvidas.

A tensão no Oriente Médio também afetou a política externa de outros países, incluindo China, Rússia, Paquistão e Israel, que acompanham de perto os desdobramentos das negociações.

Paquistão atuou como mediador das negociações

O Paquistão teve papel importante na mediação das conversas entre Washington e Teerã. O país foi um dos responsáveis por aproximar as partes e ajudar na construção do entendimento provisório.

A intermediação paquistanesa foi apontada como peça central para destravar o diálogo após meses de guerra, ataques e bloqueios marítimos.

A participação de mediadores externos mostra a complexidade do conflito, que envolve não apenas os interesses diretos de Estados Unidos e Irã, mas também a estabilidade regional, o abastecimento energético global e a segurança marítima no Golfo Pérsico.

Trump diz que acordo protege Israel, mas critica Netanyahu

Em declarações sobre o acordo, Donald Trump afirmou que a negociação ajudou a proteger Israel de uma ameaça maior. O presidente norte-americano disse ter “salvado Israel” de um cenário de destruição nuclear, em referência às tensões envolvendo o programa nuclear iraniano.

Ao mesmo tempo, Trump demonstrou irritação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, especialmente por causa da condução de ataques no Líbano e da resistência israelense a partes do acordo.

A relação entre Washington e Tel Aviv aparece como um dos pontos delicados da negociação. Embora os Estados Unidos mantenham uma aliança histórica com Israel, o governo Trump tenta apresentar o acordo como uma solução capaz de reduzir a tensão regional e evitar uma guerra mais ampla.

Acordo ainda é preliminar e depende de implementação

Apesar da assinatura eletrônica, o acordo ainda é considerado provisório. A cerimônia formal de sexta-feira deve abrir uma nova fase de negociações, com discussões técnicas sobre pontos ainda pendentes.

Entre os temas que precisam de definição estão o ritmo de reabertura do Estreito de Ormuz, o alcance do alívio de sanções, o controle sobre cobranças marítimas, garantias de segurança e o futuro do programa nuclear iraniano.

O sucesso do acordo dependerá da disposição das partes em cumprir os compromissos assumidos e evitar novas ações militares durante o processo.