Fim de semana da Copa tem tropeço do Brasil, reação japonesa, goleada alemã e zebras na estreia

Rodada de abertura do Mundial teve empate da Seleção Brasileira contra Marrocos, gol salvador do Japão diante da Holanda, Alemanha aplicando 7 a 1 em Curaçao e vitórias importantes de Escócia, Austrália, Costa do Marfim e Suécia

Copa do Mundo começa com fim de semana movimentado

O primeiro fim de semana da Copa do Mundo foi marcado por jogos intensos, resultados surpreendentes e atuações que já começaram a desenhar o cenário dos grupos. Entre sábado (13) e domingo (14), seleções tradicionais tropeçaram, estreantes fizeram história e algumas equipes largaram com força na disputa por uma vaga na próxima fase.

O Brasil estreou com empate por 1 a 1 contra Marrocos, em uma partida de altos e baixos no Grupo C. No mesmo grupo, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave. Já o Japão mostrou poder de reação e arrancou um empate por 2 a 2 contra a Holanda, em um jogo que ficou marcado pela raça japonesa até os minutos finais.

A rodada também teve a Alemanha repetindo um placar histórico ao golear Curaçao por 7 a 1, a Austrália surpreendendo a Turquia, a Costa do Marfim vencendo o Equador com gol no fim e a Suécia atropelando a Tunísia por 5 a 1.

Brasil empata com Marrocos e estreia abaixo da expectativa

A Seleção Brasileira começou sua caminhada na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 contra Marrocos, no estádio de Nova York/Nova Jérsei. O resultado deixou um gosto amargo para o torcedor brasileiro, principalmente pela dificuldade da equipe em transformar posse de bola e talento individual em domínio coletivo.

O Marrocos saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, após erro de Lucas Paquetá no campo de ataque, a seleção marroquina puxou uma jogada rápida. Brahim Díaz encontrou Saibari em profundidade, e o atacante aproveitou a saída de Alisson para tocar por cobertura e abrir o placar.

Antes disso, o Brasil já havia desperdiçado uma grande chance. Aos 13 minutos, Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, que apareceu livre na área, mas não conseguiu completar a jogada.

A resposta brasileira veio na individualidade. Bruno Guimarães encontrou Vini Jr., que partiu da linha de fundo para dentro, limpou a marcação e acertou um chute cruzado forte, sem chance para Bounou. O golaço deixou tudo igual e deu esperança de virada ainda na primeira etapa.

Vinicius Junior celebra gol da Seleção Brasileira contra o Marrocos • Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Ancelotti muda, mas Brasil não consegue virar

Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti fez mudanças para evitar riscos. Danilo e Fabinho entraram nos lugares de Ibañez e Casemiro, que haviam recebido cartões amarelos. Depois, Luiz Henrique e Matheus Cunha substituíram Lucas Paquetá e Igor Thiago, dando mais mobilidade ao ataque.

Mesmo com as alterações, o Brasil teve dificuldades para criar chances claras. A equipe ficou previsível em alguns momentos e não conseguiu pressionar Marrocos de forma consistente. Do outro lado, os marroquinos ainda tiveram boas oportunidades nos acréscimos, mas Alisson apareceu bem para evitar a derrota.

Com o empate, o Brasil somou apenas um ponto na estreia. A Seleção volta a campo contra o Haiti, na quinta-feira (19), às 21h30, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será contra a Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.

Ancelotti na beira de campo na partida contra Marrocos • Jean Catuffe via Getty Images

Escócia vence Haiti e assume liderança do grupo do Brasil

Ainda no sábado, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, em Boston, e assumiu a liderança do Grupo C. O gol da vitória foi marcado por John McGinn, ainda no primeiro tempo.

A Escócia começou melhor, teve mais posse de bola e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. Adams foi lançado pela direita, finalizou para defesa de Placide, e McGinn aproveitou o rebote para mandar para o gol. A bola ainda desviou em Bellegarde antes de entrar.

O Haiti, apesar da derrota, mostrou força e pressionou bastante, principalmente na reta final da primeira etapa e nos minutos finais do jogo. A seleção haitiana criou chances com Providence, Pierrot e Isidor, mas não conseguiu superar a defesa escocesa.

Com o resultado, a Escócia chegou a três pontos e largou na frente no grupo. Brasil e Marrocos aparecem com um ponto cada, enquanto o Haiti fica sem pontuar após a primeira rodada.

Catar busca empate nos acréscimos e frustra a Suíça

Também no sábado, o Catar arrancou um empate por 1 a 1 contra a Suíça, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, pela primeira rodada do Grupo B. A seleção suíça saiu na frente com Breel Embolo, em cobrança de pênalti, mas viu a vitória escapar nos acréscimos.

O lance que originou o pênalti aconteceu ainda no primeiro tempo, após choque entre o goleiro Abunada e Remo Freuler dentro da área. Embolo cobrou e abriu o placar aos 16 minutos.

A Suíça passou a controlar melhor o ritmo do jogo depois do gol, enquanto o Catar teve dificuldades para criar oportunidades claras. No segundo tempo, a partida perdeu intensidade, e os suíços tentaram administrar a vantagem mínima.

Mas, aos 49 minutos da etapa final, Boualem Khoukhi apareceu na segunda trave após cruzamento pela esquerda e marcou de cabeça. O gol garantiu o empate e impediu a derrota qatari na estreia.

Austrália surpreende a Turquia com atuação aplicada e inteligente

Na virada de sábado para domingo, a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0 e abriu sua campanha na Copa com uma atuação taticamente madura. A seleção australiana soube sofrer sem se desorganizar, fechou os espaços e aproveitou as falhas defensivas do adversário.

A Turquia teve muito mais volume ofensivo e chegou a finalizar cerca de 30 vezes, mas esbarrou em uma defesa australiana extremamente bem posicionada. O goleiro Beach, surpresa na escalação, foi um dos grandes nomes da partida, com defesas importantes em momentos decisivos.

O primeiro gol da Austrália nasceu em uma reposição rápida de Beach. Okon carregou pelo meio e lançou Irankunda em profundidade. O jovem atacante passou pela marcação e abriu o placar.

A Turquia tentou reagir, mas insistiu demais em jogadas pelo centro e em finalizações de média e longa distância. No segundo tempo, Metcalfe recebeu nas costas do meio-campo, conduziu em velocidade e bateu com precisão para ampliar.

A vitória foi justa pelo plano de jogo executado pelos australianos. Mesmo com menos posse e menos finalizações, a Austrália foi mais eficiente, mais organizada e mais inteligente.

Alemanha aplica 7 a 1 em Curaçao e assume protagonismo

A Alemanha estreou com uma goleada marcante sobre Curaçao: 7 a 1, no Grupo E. O placar inevitavelmente trouxe lembranças da semifinal da Copa de 2014, quando os alemães venceram o Brasil pelo mesmo resultado.

A seleção tetracampeã começou pressionando e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Nmecha. Curaçao, estreante em Copas, ainda teve um momento histórico: Livano Comenencia marcou o primeiro gol do país na história do Mundial, empatando a partida aos 20 minutos.

A reação, porém, parou por aí. A Alemanha retomou o controle e construiu a goleada com gols de Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown, Undav e mais um de Havertz.

Com o resultado, os alemães assumiram a liderança do Grupo E com três pontos e saldo de seis gols. Curaçao, apesar da derrota pesada, viveu um momento simbólico ao balançar as redes pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

Kai Havertz marcou dois gols na goleada da Alemanha por 7 a 1 contra Curaçao • Alexander Hassenstein/Getty Images

Japão mostra raça e arranca empate contra a Holanda no fim

Um dos jogos mais emocionantes do fim de semana foi o empate por 2 a 2 entre Japão e Holanda, pelo Grupo F, em Dallas. A partida teve alternância de domínio, gols no segundo tempo e uma reação japonesa que simbolizou bem a força mental da seleção asiática.

A Holanda abriu o placar aos cinco minutos da etapa final, com Van Dijk, aproveitando cruzamento de Gravenberch. O Japão respondeu pouco depois, com Nakamura, em chute da entrada da área que desviou na defesa e enganou o goleiro Verbruggen.

Torcedores do Japão comemoram gol sobre a Holanda — Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A seleção holandesa voltou a ficar em vantagem com um belo gol de Sumerville, que cortou para o meio e finalizou com categoria. A partir daí, o jogo parecia caminhar para uma vitória da Holanda, principalmente pela força física e pela qualidade técnica da equipe europeia.

Mas o Japão não desistiu. Mesmo enfrentando uma seleção alta e forte na bola aérea, os japoneses seguiram acreditando até o fim. Nos minutos finais, após cruzamento para a área, Ogawa cabeceou, e Kamada apareceu para desviar também de cabeça e empatar a partida.

O empate teve peso simbólico. O Japão mostrou raça, concentração e espírito competitivo, características que têm marcado a evolução da seleção nos últimos Mundiais. A equipe saiu atrás duas vezes, mas teve força para reagir e arrancar um ponto importante contra uma das seleções mais tradicionais da Europa.

Gol do Japão contra a Holanda na Copa do Mundo • NurPhoto via Getty Images

Costa do Marfim vence Equador e quebra tabu histórico

No domingo, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e conquistou um resultado importante no Grupo E. O gol da vitória foi marcado por Amad Diallo, aos 44 minutos do segundo tempo.

A partida foi equilibrada e teve boas chances para os dois lados. O Equador começou pressionando e acertou o travessão em mais de uma oportunidade, com destaque para uma finalização de Yeboah e outra chance de Minda.

A Costa do Marfim também cresceu no jogo e quase marcou no segundo tempo, quando Wahi antecipou a defesa e finalizou de primeira, mas a bola parou no travessão.

Quando o empate parecia definido, Singo arrancou pelo lado direito desde o campo de defesa e cruzou para Diallo. O atacante, que havia começado no banco, bateu colocado de pé esquerdo e garantiu a vitória marfinense.

O resultado também quebrou um tabu: a Costa do Marfim nunca havia vencido uma seleção sul-americana em Copas do Mundo. Com os três pontos, a equipe africana largou bem e ficou atrás apenas da Alemanha no grupo, por causa do saldo de gols.

Suécia goleia Tunísia e fecha domingo em alta

A Suécia encerrou o domingo com uma vitória convincente sobre a Tunísia por 5 a 1, no Estádio BBVA, em Monterrey, pelo Grupo F. O resultado colocou os suecos na liderança da chave, que também conta com Holanda e Japão.

Yasin Ayari abriu o placar logo no início, aproveitando sobra após finalização de Gyökeres. Pouco depois, Alexander Isak recebeu passe do centroavante, cortou a marcação e bateu no canto para fazer o segundo.

A Tunísia ainda diminuiu antes do intervalo, com Omar Rekik, após cruzamento de Hannibal Mejbri. Mas a reação parou ali.

No segundo tempo, a Suécia voltou mais forte. Isak desarmou Skhiri e rolou para Gyökeres finalizar cruzado e ampliar. Depois, Mattias Svanberg marcou apenas 16 segundos após entrar em campo. Nos acréscimos, Ayari fechou a conta com um belo chute de fora da área.

Com a goleada, a Suécia assumiu a ponta do Grupo F e ganhou moral antes do duelo contra a Holanda, marcado para o próximo sábado (20).

Fim de semana deixa grupos embolados e favoritos em alerta

O primeiro fim de semana da Copa mostrou que o Mundial começou em ritmo forte. O Brasil tropeçou diante de Marrocos e terá pressão maior contra o Haiti. A Escócia aproveitou e largou na frente no Grupo C.

A Alemanha confirmou favoritismo com uma goleada pesada, enquanto a Costa do Marfim mostrou força ao vencer no fim e quebrar um tabu contra sul-americanos. No Grupo F, a Suécia impressionou pela eficiência, mas o Japão chamou atenção pela raça e capacidade de reação diante da Holanda.

Entre surpresas, goleadas e empates nos acréscimos, a Copa já começou a mostrar que nenhum resultado pode ser tratado como garantido. A primeira rodada ainda está em andamento, mas o fim de semana deixou claro que as seleções precisarão de mais do que tradição para avançar no Mundial.