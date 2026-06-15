Fim de semana da Copa tem tropeço do Brasil, reação japonesa, goleada alemã e zebras na estreia

Rodada de abertura do Mundial teve empate da Seleção Brasileira contra Marrocos, gol salvador do Japão diante da Holanda, Alemanha aplicando 7 a 1 em Curaçao e vitórias importantes de Escócia, Austrália, Costa do Marfim e Suécia
Copa do Mundo começa com fim de semana movimentado
O primeiro fim de semana da Copa do Mundo foi marcado por jogos intensos, resultados surpreendentes e atuações que já começaram a desenhar o cenário dos grupos. Entre sábado (13) e domingo (14), seleções tradicionais tropeçaram, estreantes fizeram história e algumas equipes largaram com força na disputa por uma vaga na próxima fase.
O Brasil estreou com empate por 1 a 1 contra Marrocos, em uma partida de altos e baixos no Grupo C. No mesmo grupo, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave. Já o Japão mostrou poder de reação e arrancou um empate por 2 a 2 contra a Holanda, em um jogo que ficou marcado pela raça japonesa até os minutos finais.
A rodada também teve a Alemanha repetindo um placar histórico ao golear Curaçao por 7 a 1, a Austrália surpreendendo a Turquia, a Costa do Marfim vencendo o Equador com gol no fim e a Suécia atropelando a Tunísia por 5 a 1.
Brasil empata com Marrocos e estreia abaixo da expectativa
A Seleção Brasileira começou sua caminhada na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 contra Marrocos, no estádio de Nova York/Nova Jérsei. O resultado deixou um gosto amargo para o torcedor brasileiro, principalmente pela dificuldade da equipe em transformar posse de bola e talento individual em domínio coletivo.
O Marrocos saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, após erro de Lucas Paquetá no campo de ataque, a seleção marroquina puxou uma jogada rápida. Brahim Díaz encontrou Saibari em profundidade, e o atacante aproveitou a saída de Alisson para tocar por cobertura e abrir o placar.
Antes disso, o Brasil já havia desperdiçado uma grande chance. Aos 13 minutos, Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, que apareceu livre na área, mas não conseguiu completar a jogada.
A resposta brasileira veio na individualidade. Bruno Guimarães encontrou Vini Jr., que partiu da linha de fundo para dentro, limpou a marcação e acertou um chute cruzado forte, sem chance para Bounou. O golaço deixou tudo igual e deu esperança de virada ainda na primeira etapa.
Ancelotti muda, mas Brasil não consegue virar
Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti fez mudanças para evitar riscos. Danilo e Fabinho entraram nos lugares de Ibañez e Casemiro, que haviam recebido cartões amarelos. Depois, Luiz Henrique e Matheus Cunha substituíram Lucas Paquetá e Igor Thiago, dando mais mobilidade ao ataque.
Mesmo com as alterações, o Brasil teve dificuldades para criar chances claras. A equipe ficou previsível em alguns momentos e não conseguiu pressionar Marrocos de forma consistente. Do outro lado, os marroquinos ainda tiveram boas oportunidades nos acréscimos, mas Alisson apareceu bem para evitar a derrota.
Com o empate, o Brasil somou apenas um ponto na estreia. A Seleção volta a campo contra o Haiti, na quinta-feira (19), às 21h30, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será contra a Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.
Escócia vence Haiti e assume liderança do grupo do Brasil
Ainda no sábado, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, em Boston, e assumiu a liderança do Grupo C. O gol da vitória foi marcado por John McGinn, ainda no primeiro tempo.
A Escócia começou melhor, teve mais posse de bola e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. Adams foi lançado pela direita, finalizou para defesa de Placide, e McGinn aproveitou o rebote para mandar para o gol. A bola ainda desviou em Bellegarde antes de entrar.
O Haiti, apesar da derrota, mostrou força e pressionou bastante, principalmente na reta final da primeira etapa e nos minutos finais do jogo. A seleção haitiana criou chances com Providence, Pierrot e Isidor, mas não conseguiu superar a defesa escocesa.
Com o resultado, a Escócia chegou a três pontos e largou na frente no grupo. Brasil e Marrocos aparecem com um ponto cada, enquanto o Haiti fica sem pontuar após a primeira rodada.
Catar busca empate nos acréscimos e frustra a Suíça
Também no sábado, o Catar arrancou um empate por 1 a 1 contra a Suíça, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, pela primeira rodada do Grupo B. A seleção suíça saiu na frente com Breel Embolo, em cobrança de pênalti, mas viu a vitória escapar nos acréscimos.
O lance que originou o pênalti aconteceu ainda no primeiro tempo, após choque entre o goleiro Abunada e Remo Freuler dentro da área. Embolo cobrou e abriu o placar aos 16 minutos.
A Suíça passou a controlar melhor o ritmo do jogo depois do gol, enquanto o Catar teve dificuldades para criar oportunidades claras. No segundo tempo, a partida perdeu intensidade, e os suíços tentaram administrar a vantagem mínima.
Mas, aos 49 minutos da etapa final, Boualem Khoukhi apareceu na segunda trave após cruzamento pela esquerda e marcou de cabeça. O gol garantiu o empate e impediu a derrota qatari na estreia.
Austrália surpreende a Turquia com atuação aplicada e inteligente
Na virada de sábado para domingo, a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0 e abriu sua campanha na Copa com uma atuação taticamente madura. A seleção australiana soube sofrer sem se desorganizar, fechou os espaços e aproveitou as falhas defensivas do adversário.
A Turquia teve muito mais volume ofensivo e chegou a finalizar cerca de 30 vezes, mas esbarrou em uma defesa australiana extremamente bem posicionada. O goleiro Beach, surpresa na escalação, foi um dos grandes nomes da partida, com defesas importantes em momentos decisivos.
O primeiro gol da Austrália nasceu em uma reposição rápida de Beach. Okon carregou pelo meio e lançou Irankunda em profundidade. O jovem atacante passou pela marcação e abriu o placar.
A Turquia tentou reagir, mas insistiu demais em jogadas pelo centro e em finalizações de média e longa distância. No segundo tempo, Metcalfe recebeu nas costas do meio-campo, conduziu em velocidade e bateu com precisão para ampliar.
A vitória foi justa pelo plano de jogo executado pelos australianos. Mesmo com menos posse e menos finalizações, a Austrália foi mais eficiente, mais organizada e mais inteligente.
Alemanha aplica 7 a 1 em Curaçao e assume protagonismo
A Alemanha estreou com uma goleada marcante sobre Curaçao: 7 a 1, no Grupo E. O placar inevitavelmente trouxe lembranças da semifinal da Copa de 2014, quando os alemães venceram o Brasil pelo mesmo resultado.
A seleção tetracampeã começou pressionando e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Nmecha. Curaçao, estreante em Copas, ainda teve um momento histórico: Livano Comenencia marcou o primeiro gol do país na história do Mundial, empatando a partida aos 20 minutos.
A reação, porém, parou por aí. A Alemanha retomou o controle e construiu a goleada com gols de Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown, Undav e mais um de Havertz.
Com o resultado, os alemães assumiram a liderança do Grupo E com três pontos e saldo de seis gols. Curaçao, apesar da derrota pesada, viveu um momento simbólico ao balançar as redes pela primeira vez em uma Copa do Mundo.
Japão mostra raça e arranca empate contra a Holanda no fim
Um dos jogos mais emocionantes do fim de semana foi o empate por 2 a 2 entre Japão e Holanda, pelo Grupo F, em Dallas. A partida teve alternância de domínio, gols no segundo tempo e uma reação japonesa que simbolizou bem a força mental da seleção asiática.
A Holanda abriu o placar aos cinco minutos da etapa final, com Van Dijk, aproveitando cruzamento de Gravenberch. O Japão respondeu pouco depois, com Nakamura, em chute da entrada da área que desviou na defesa e enganou o goleiro Verbruggen.
A seleção holandesa voltou a ficar em vantagem com um belo gol de Sumerville, que cortou para o meio e finalizou com categoria. A partir daí, o jogo parecia caminhar para uma vitória da Holanda, principalmente pela força física e pela qualidade técnica da equipe europeia.
Mas o Japão não desistiu. Mesmo enfrentando uma seleção alta e forte na bola aérea, os japoneses seguiram acreditando até o fim. Nos minutos finais, após cruzamento para a área, Ogawa cabeceou, e Kamada apareceu para desviar também de cabeça e empatar a partida.
O empate teve peso simbólico. O Japão mostrou raça, concentração e espírito competitivo, características que têm marcado a evolução da seleção nos últimos Mundiais. A equipe saiu atrás duas vezes, mas teve força para reagir e arrancar um ponto importante contra uma das seleções mais tradicionais da Europa.
Costa do Marfim vence Equador e quebra tabu histórico
No domingo, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e conquistou um resultado importante no Grupo E. O gol da vitória foi marcado por Amad Diallo, aos 44 minutos do segundo tempo.
A partida foi equilibrada e teve boas chances para os dois lados. O Equador começou pressionando e acertou o travessão em mais de uma oportunidade, com destaque para uma finalização de Yeboah e outra chance de Minda.
A Costa do Marfim também cresceu no jogo e quase marcou no segundo tempo, quando Wahi antecipou a defesa e finalizou de primeira, mas a bola parou no travessão.
Quando o empate parecia definido, Singo arrancou pelo lado direito desde o campo de defesa e cruzou para Diallo. O atacante, que havia começado no banco, bateu colocado de pé esquerdo e garantiu a vitória marfinense.
O resultado também quebrou um tabu: a Costa do Marfim nunca havia vencido uma seleção sul-americana em Copas do Mundo. Com os três pontos, a equipe africana largou bem e ficou atrás apenas da Alemanha no grupo, por causa do saldo de gols.
Suécia goleia Tunísia e fecha domingo em alta
A Suécia encerrou o domingo com uma vitória convincente sobre a Tunísia por 5 a 1, no Estádio BBVA, em Monterrey, pelo Grupo F. O resultado colocou os suecos na liderança da chave, que também conta com Holanda e Japão.
Yasin Ayari abriu o placar logo no início, aproveitando sobra após finalização de Gyökeres. Pouco depois, Alexander Isak recebeu passe do centroavante, cortou a marcação e bateu no canto para fazer o segundo.
A Tunísia ainda diminuiu antes do intervalo, com Omar Rekik, após cruzamento de Hannibal Mejbri. Mas a reação parou ali.
No segundo tempo, a Suécia voltou mais forte. Isak desarmou Skhiri e rolou para Gyökeres finalizar cruzado e ampliar. Depois, Mattias Svanberg marcou apenas 16 segundos após entrar em campo. Nos acréscimos, Ayari fechou a conta com um belo chute de fora da área.
Com a goleada, a Suécia assumiu a ponta do Grupo F e ganhou moral antes do duelo contra a Holanda, marcado para o próximo sábado (20).
Fim de semana deixa grupos embolados e favoritos em alerta
O primeiro fim de semana da Copa mostrou que o Mundial começou em ritmo forte. O Brasil tropeçou diante de Marrocos e terá pressão maior contra o Haiti. A Escócia aproveitou e largou na frente no Grupo C.
A Alemanha confirmou favoritismo com uma goleada pesada, enquanto a Costa do Marfim mostrou força ao vencer no fim e quebrar um tabu contra sul-americanos. No Grupo F, a Suécia impressionou pela eficiência, mas o Japão chamou atenção pela raça e capacidade de reação diante da Holanda.
Entre surpresas, goleadas e empates nos acréscimos, a Copa já começou a mostrar que nenhum resultado pode ser tratado como garantido. A primeira rodada ainda está em andamento, mas o fim de semana deixou claro que as seleções precisarão de mais do que tradição para avançar no Mundial.