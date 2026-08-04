Açougueiro esfaqueia colegas em supermercado de Jundiaí, diz sofrer bullying e é preso em flagrante

Três funcionários ficaram feridos durante o ataque; suspeito afirmou à polícia que sofria provocações constantes no ambiente de trabalho.

Três funcionários de um supermercado atacadista ficaram feridos após um ataque com faca na manhã desta segunda-feira (3), em uma unidade do Assaí Atacadista, localizada na Avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí (SP). O autor das agressões, um açougueiro de 48 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com as informações apuradas, as vítimas têm 25, 28 e 37 anos. Durante uma briga no setor de açougue, o suspeito desferiu golpes de faca contra um colega, atingindo seu rosto. Em seguida, outro funcionário, que tentou intervir para conter a confusão, foi esfaqueado no ombro. O próprio agressor sofreu ferimentos leves durante a ocorrência.

Aos policiais militares, o homem afirmou que sofria bullying e constantes provocações no ambiente de trabalho. Segundo seu depoimento, ele teria planejado atacar o maior número possível de pessoas. Ainda conforme apurado, o suspeito é morador de Francisco Morato e possui antecedente criminal por tentativa de homicídio.

Durante o ataque, clientes que estavam no supermercado foram orientados, por meio do sistema de som da loja, a deixar o estabelecimento. Funcionários conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Jundiaí, onde permaneceu preso em flagrante. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime.

Em nota, o Assaí Atacadista confirmou o ataque ocorrido na unidade de Jundiaí e informou que as vítimas foram socorridas rapidamente, receberam atendimento médico e passam bem.

“A Companhia está prestando total apoio médico e colaborará integralmente com as autoridades na apuração dos fatos, que seguem sob investigação”, informou a empresa.