Acidente com ônibus de delegação de basquete deixa sete atletas mortos no Ceará

Veículo transportava cerca de 40 pessoas que voltavam de um torneio em Sobral; outras 30 vítimas ficaram feridas e foram atendidas por equipes de emergência

Sete jovens atletas morrem após ônibus capotar em Tauá

Um grave acidente envolvendo um ônibus com integrantes de uma delegação esportiva deixou sete jogadores de um time de basquete mortos na madrugada desta segunda-feira (15), na CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, em Tauá, no interior do Ceará.

O veículo transportava cerca de 40 passageiros, entre atletas e outros ocupantes, que retornavam para Juazeiro do Norte após a participação em um torneio de basquete realizado em Sobral. Além das mortes, outras 30 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico, segundo informações repassadas por um policial que atuava no local da ocorrência.

O ônibus capotou às margens da rodovia durante o trajeto de volta. As causas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas e deverão ser investigadas por meio de perícia.

Delegação voltava de torneio em Sobral

De acordo com as primeiras informações, os passageiros haviam participado de uma competição de basquete em Sobral e retornavam para Juazeiro do Norte quando o acidente aconteceu. A viagem terminou em tragédia poucas horas depois da participação dos atletas no torneio.

Conforme relatos de policiais presentes na área, os sete corpos foram retirados do interior do veículo e serão encaminhados ao Instituto Médico Legal de Tauá. As vítimas eram jovens do sexo masculino, mas ainda não haviam sido formalmente identificadas até a última atualização das informações. Entre elas, dois atletas tinham 17 anos.

A tragédia causou grande comoção por envolver uma delegação esportiva formada por jovens atletas, que retornavam para casa após uma atividade ligada ao esporte.

Acidente com ônibus de time de basquete deixa mortos e feridos no Ceará — Foto: Reprodução

Passageiros teriam sido arremessados para fora do veículo

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, os passageiros estavam sem cinto de segurança no momento do acidente. Com o capotamento, algumas vítimas teriam sido arremessadas para fora do ônibus e, em seguida, atropeladas pelo próprio veículo.

A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades. A perícia deverá analisar as condições do ônibus, o estado da rodovia, a velocidade do veículo e as circunstâncias que levaram ao capotamento.

Uma pessoa que constava na lista de passageiros ainda não havia sido localizada. Até o momento, não foi confirmado se ela chegou a embarcar no ônibus.

Motorista teria apresentado versões diferentes sobre o acidente

Um bombeiro que esteve no local afirmou que conversou com o motorista do ônibus, que teria apresentado duas versões diferentes sobre o que provocou o acidente.

Segundo o subtenente da Silva, em um primeiro momento, o motorista teria dito que cochilou ao volante. Depois, afirmou que havia buracos na pista. No entanto, conforme o bombeiro, as equipes verificaram o trecho e não encontraram buracos no local indicado.

O motorista apresentava bom estado de saúde aparente, segundo o subtenente. Apesar disso, ele teria ficado bastante abalado com a situação.

As versões apresentadas serão analisadas pelas autoridades responsáveis pela investigação, que deverão apontar se houve falha humana, problema mecânico ou outro fator que tenha contribuído para o acidente.

Imagens do local: Reprodução

Equipes de emergência foram acionadas durante a madrugada

As equipes de resgate foram chamadas por volta de 3h24 da madrugada, após relatos de que havia vítimas presas às ferragens. Ao chegarem ao local, os agentes iniciaram os trabalhos de busca, atendimento aos feridos e retirada das vítimas.

O atendimento contou com a atuação do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos de emergência. Por volta das 8h, as equipes concluíram a retirada dos corpos que haviam ficado presos às ferragens do ônibus.

Os feridos foram encaminhados para atendimento médico. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde de todos os sobreviventes.

Rodovia ficou interditada nos dois sentidos

Após o acidente, o trecho da CE-187 onde ocorreu o capotamento foi interditado nos dois sentidos. A medida foi necessária para o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção do veículo.

A interdição também buscou preservar a área do acidente para que os levantamentos técnicos fossem realizados pelas autoridades competentes.

Investigação deve apontar causa da tragédia

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa do acidente. A perícia deverá avaliar se o capotamento foi provocado por falha do motorista, defeito mecânico no ônibus, condições da pista ou outro fator.

O caso segue em apuração. A identificação formal das vítimas também deve ser realizada pelo Instituto Médico Legal.

A tragédia reforça a preocupação com a segurança no transporte de delegações esportivas e com o uso obrigatório do cinto de segurança em viagens rodoviárias, especialmente durante trajetos longos e realizados durante a madrugada.