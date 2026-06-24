GTA 6 chega à pré-venda nesta quinta-feira com valor acima do padrão da indústria e expectativa bilionária

Após mais de uma década de espera, Grand Theft Auto VI entra em pré-venda nesta quinta-feira (25) e promete quebrar recordes de vendas. Jogo será lançado em novembro de 2026 e terá preço superior ao padrão da indústria

Pré-venda de GTA 6 começa nesta quinta-feira e movimenta milhões de fãs

A espera de mais de 13 anos está chegando ao fim para os fãs da franquia Grand Theft Auto. A Rockstar Games inicia nesta quinta-feira (25) a pré-venda mundial de GTA 6, considerado por especialistas um dos lançamentos mais aguardados da história dos videogames.

O novo capítulo da série chegará oficialmente ao mercado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, encerrando uma longa expectativa que acompanha os jogadores desde o lançamento de Grand Theft Auto V, em 2013.

A abertura das reservas marca o início da reta final para o lançamento do título, que já mobiliza milhões de consumidores em todo o mundo.

Para muitos jogadores, GTA 6 deixou de ser apenas um novo game e se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural ao longo dos últimos anos.

Take-Two confirma preço de US$ 79,99 para a edição padrão

Junto com a abertura da pré-venda, a Take-Two Interactive confirmou o preço oficial do jogo nos Estados Unidos.

A edição padrão será comercializada por US$ 79,99, valor que supera o padrão de US$ 69,99 adotado pela maioria dos grandes lançamentos da indústria nos últimos anos.

Já a edição especial Ultimate Edition custará US$ 99,99 e oferecerá conteúdos adicionais exclusivos para os jogadores.

Entre os bônus confirmados estão:

Veículos inéditos.

Armas exclusivas.

Itens cosméticos especiais.

Conteúdos adicionais ligados aos protagonistas Jason e Lucia.

A decisão coloca GTA 6 entre os jogos mais caros já lançados em sua edição padrão, reforçando a tendência de aumento nos preços dos títulos AAA.

Valor no Brasil ainda não foi divulgado

Apesar da confirmação dos preços para o mercado norte-americano, a Rockstar Games ainda não revelou os valores oficiais para o Brasil.

Considerando a cotação atual do dólar e a política de preços praticada nos lançamentos recentes, analistas estimam que a edição padrão possa ultrapassar os R$ 450 no mercado brasileiro.

Já a versão Ultimate poderá chegar a valores próximos ou superiores a R$ 550.

A confirmação oficial deve ocorrer durante o período de pré-venda nas lojas digitais e varejistas autorizados.

Analistas preveem maior lançamento da história do entretenimento

A expectativa em torno de GTA 6 ultrapassa os limites da indústria dos videogames.

Segundo Piers Harding-Rolls, analista da consultoria britânica Ampere Analysis, o jogo pode se tornar o maior lançamento já realizado em qualquer segmento do entretenimento.

A projeção inclui não apenas videogames, mas também filmes, séries, álbuns musicais e grandes produções culturais.

O entusiasmo do mercado se reflete nas previsões financeiras.

Analistas do banco de investimentos Piper Sandler estimam que cerca de 45 milhões de cópias possam ser vendidas antes mesmo da chegada oficial às lojas.

Caso os números se confirmem, GTA 6 poderá estabelecer um novo marco para a indústria global de entretenimento.

GTA 5 deixou uma herança bilionária

Grande parte da expectativa em torno do novo jogo está diretamente ligada ao sucesso sem precedentes de GTA V.

Lançado em 2013, o título se tornou um dos produtos culturais mais bem-sucedidos da história.

O jogo alcançou a marca de aproximadamente 230 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, ficando atrás apenas de Minecraft entre os videogames mais vendidos da história.

Além disso, GTA V entrou para os livros de recordes ao ultrapassar US$ 1 bilhão em receita apenas três dias após seu lançamento.

O desempenho extraordinário do jogo anterior elevou as expectativas para um patamar raramente visto na indústria dos games.

Desenvolvimento pode ter custado até US$ 2 bilhões

Outro fator que ajuda a explicar a enorme expectativa é a escala do projeto.

Estimativas do mercado apontam que o desenvolvimento de GTA 6 pode ter custado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.

Caso os números sejam confirmados, o jogo se tornará oficialmente o produto de entretenimento mais caro já produzido na história.

O desenvolvimento consumiu mais de seis anos de trabalho e envolveu centenas de profissionais em diversos estúdios da Rockstar ao redor do mundo.

Jason e Lucia protagonizam a nova história

A campanha principal de GTA 6 será protagonizada por Jason e Lucia.

A dupla foi inspirada na lendária história dos criminosos Bonnie e Clyde e promete protagonizar uma narrativa repleta de ação, conspirações e perseguições.

Segundo a sinopse oficial divulgada pela Rockstar Games, os personagens acabam mergulhados em uma complexa rede criminosa após um golpe aparentemente simples dar errado.

Pela primeira vez na história da franquia, uma personagem feminina assume papel central na narrativa principal da série.

Retorno a Vice City e ao estado fictício de Leonida

O novo jogo será ambientado em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida.

A principal cidade apresentada é uma versão moderna de Vice City, uma das localidades mais populares da franquia, originalmente vista em Grand Theft Auto: Vice City, lançado em 2002.

O mapa promete ser o maior já criado pela Rockstar Games, oferecendo praias, centros urbanos, áreas rurais e diversas regiões exploráveis.

Como nos jogos anteriores da série, os jogadores terão liberdade para seguir as missões principais ou simplesmente explorar o vasto mundo aberto.

Fenômeno cultural mobiliza fãs em todo o mundo

Desde a divulgação das primeiras imagens oficiais, em 2023, cada novo trailer, captura de tela ou informação relacionada ao jogo se transforma rapidamente em um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Para muitos jogadores, GTA 6 representa o encerramento de uma espera que durou mais de uma década.

O escocês Red Young, de 26 anos, resumiu o sentimento compartilhado por milhões de fãs ao redor do mundo ao afirmar que, durante anos, parecia que o jogo era apenas uma ideia distante.

A expectativa é tão grande que especialistas acreditam que GTA 6 poderá redefinir os padrões de sucesso comercial da indústria do entretenimento moderno.

Lançamento promete marcar uma nova era para os videogames

Com preço recorde, orçamento bilionário, pré-venda global e projeções de vendas sem precedentes, GTA 6 chega ao mercado cercado por uma expectativa raramente observada em qualquer produto de entretenimento.

A combinação entre o legado de GTA V, a nova geração de protagonistas, o retorno a Vice City e os avanços tecnológicos coloca o título entre os lançamentos mais importantes da década.

Se as previsões do mercado se confirmarem, GTA 6 não será apenas o maior lançamento da história dos videogames, mas também um dos maiores eventos da indústria do entretenimento mundial.