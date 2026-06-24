Keiko Fujimori vence eleição histórica no Peru após apuração apertada e será a nova presidente do país

Candidata conservadora supera Roberto Sánchez por pequena margem de votos e se torna a primeira mulher eleita presidente do Peru por voto direto após uma das disputas mais acirradas da história recente do país.

Keiko Fujimori confirma vitória após 17 dias de apuração

O Peru conheceu oficialmente sua nova presidente. Após uma longa e disputada contagem de votos, Keiko Fujimori, do partido Fuerza Popular, foi declarada vencedora das eleições presidenciais de 2026 ao alcançar 50,11% dos votos válidos.

Com 99,9% das urnas apuradas, a candidata obteve 9.206.241 votos, enquanto seu adversário, Roberto Sánchez, do partido Juntos por el Perú, somou 9.162.855 votos, equivalente a 49,88%.

A diferença de pouco mais de 43 mil votos tornou a disputa uma das mais equilibradas da história recente do país sul-americano.

Mesmo restando aproximadamente 40 mil votos a serem contabilizados pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), os números já não permitem uma virada matemática de Sánchez.

A confirmação da vitória encerra quase três semanas de expectativa e incerteza sobre quem comandará o Peru pelos próximos anos.

Disputa foi marcada por alternância na liderança

O segundo turno presidencial peruano ficou marcado pela extrema proximidade entre os candidatos.

Durante os 17 dias de apuração, realizada majoritariamente por meio de cédulas de papel, houve diversos momentos de alternância na liderança.

Em determinados períodos, os dois concorrentes chegaram a aparecer tecnicamente empatados em números absolutos.

Roberto Sánchez chegou a assumir a dianteira da contagem em alguns momentos, mas acabou sendo ultrapassado por Keiko Fujimori à medida que novos lotes de votos eram processados.

O cenário de equilíbrio manteve o país em expectativa até os momentos finais da apuração oficial.

Sánchez questiona resultado e denuncia supostas irregularidades

A reta final da eleição também foi marcada por contestação do resultado.

Na terça-feira (23), Roberto Sánchez afirmou publicamente que não reconheceria o resultado do segundo turno eleitoral.

O candidato de esquerda alegou a existência de uma suposta fraude no processo de votação e acusou irregularidades na contagem dos votos.

Além das declarações, a coligação Juntos por el Perú apresentou recursos à Justiça Eleitoral peruana solicitando a anulação de votos registrados no exterior.

Até o momento, no entanto, os pedidos não alteraram o resultado divulgado pelas autoridades eleitorais.

As acusações aumentaram a tensão política no país, que já enfrenta anos de instabilidade institucional e sucessivas mudanças de governo.

Primeira mulher eleita presidente do Peru por voto direto

A vitória de Keiko Fujimori representa um marco histórico para a política peruana.

Ela se torna a primeira mulher eleita presidente do Peru por meio do voto direto desde a criação da República.

A líder conservadora disputava sua quarta eleição presidencial consecutiva e finalmente conseguiu alcançar o Palácio do Governo após derrotas nas três tentativas anteriores.

Ao longo dos últimos anos, Keiko consolidou-se como uma das figuras mais influentes e polarizadoras da política peruana, liderando o partido Fuerza Popular e mantendo forte presença no cenário nacional.

A conquista encerra uma trajetória marcada por sucessivas candidaturas presidenciais e coloca Fujimori no centro de uma nova fase política do país.

Herdeira de uma das famílias mais influentes da política peruana

Keiko Fujimori é filha de Alberto Fujimori, presidente do Peru entre 1990 e 2000.

O ex-mandatário governou o país durante uma década marcada por profundas transformações econômicas e pelo combate a grupos insurgentes, mas também por denúncias de violações de direitos humanos e casos de corrupção.

A relação com o legado político de seu pai sempre esteve presente em suas campanhas eleitorais, dividindo opiniões entre apoiadores e críticos.

Durante a campanha de 2026, Keiko defendeu propostas voltadas para segurança pública, estabilidade econômica e fortalecimento das instituições do país.

Peru terá nona presidência em apenas dez anos

A eleição de Keiko Fujimori ocorre em um contexto de intensa instabilidade política.

Com sua posse, o Peru chegará à marca de nove presidentes diferentes em apenas uma década, refletindo a sucessão de crises institucionais, impeachments, renúncias e mudanças de governo que marcaram o cenário político peruano nos últimos anos.

A constante troca de lideranças tem sido apontada por analistas como um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico e social do país.

A expectativa agora é de que a nova presidente consiga construir uma base política capaz de garantir maior estabilidade institucional durante seu mandato.

Desafios da nova presidente

Ao assumir o comando do país, Keiko Fujimori encontrará uma série de desafios.

Entre as principais demandas da população estão o fortalecimento da economia, o combate à criminalidade, a geração de empregos e a recuperação da confiança nas instituições públicas.

Além disso, a presidente eleita terá de lidar com um ambiente político polarizado e com setores que questionam a legitimidade do resultado eleitoral.

A construção de consensos e a capacidade de diálogo com diferentes forças políticas serão fatores determinantes para a governabilidade nos próximos anos.

Resultado encerra uma das eleições mais disputadas da história recente

A eleição presidencial de 2026 ficará marcada como uma das mais acirradas da história do Peru.

A diferença mínima entre os candidatos, o longo processo de contagem dos votos e as contestações apresentadas após o segundo turno transformaram a disputa em um dos eventos políticos mais acompanhados da América Latina neste ano.

Com a vitória confirmada, Keiko Fujimori assume a responsabilidade de liderar um país que busca estabilidade após anos de turbulência política e institucional, iniciando um novo capítulo na história peruana.