Inverno começa com geada na Grande São Paulo e previsão de chuva nos próximos dias

Primeiros dias do inverno registram temperaturas próximas de 5°C na região metropolitana de São Paulo, enquanto massa de ar polar avança pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O inverno de 2026 começou trazendo frio intenso para diversas regiões do Brasil. Na madrugada desta segunda-feira (22), cidades da Grande São Paulo registraram temperaturas baixas e até mesmo formação de geada.

Em Cajamar, na região metropolitana da capital paulista, os termômetros chegaram a 5,2°C e moradores registraram áreas cobertas pelo gelo nas primeiras horas do dia.

A chegada de uma forte massa de ar polar marca a primeira onda de frio do inverno e uma das mais intensas do ano no país.

Geada atinge cidades da Grande São Paulo

O avanço do ar frio provocou a formação de geada em pontos de Cajamar, município localizado na região metropolitana de São Paulo.

Na capital paulista, a madrugada também foi gelada, com temperaturas próximas dos 10°C em diversas regiões da cidade.

Segundo a Defesa Civil, o estado permanece sob influência de uma massa de ar frio e seco, favorecendo manhãs geladas e baixa umidade do ar.

A tendência é que as temperaturas continuem abaixo da média nos próximos dias.

Interior paulista registra temperaturas próximas de 4°C

O frio foi ainda mais intenso em cidades do interior do estado.

Guapiara, no sudoeste paulista, registrou 4,5°C durante a madrugada.

Corumbataí, na região de Piracicaba, marcou 4,6°C.

Em Campos do Jordão, conhecida pelo clima frio na Serra da Mantiqueira, os termômetros chegaram a 5,3°C.

Esses valores colocam diversas cidades paulistas entre as mais frias do país neste início de inverno.

Frente fria muda o tempo em São Paulo

A previsão indica mudança nas condições do tempo na capital paulista a partir desta terça-feira (23).

Uma frente fria que avança pelo litoral do estado deve provocar aumento da nebulosidade e as primeiras pancadas isoladas de chuva ainda pela manhã.

As temperaturas devem variar entre 13°C e 20°C ao longo do dia.

Além da chuva, rajadas de vento também podem ocorrer entre terça e quarta-feira na Região Metropolitana de São Paulo.

Onda de frio avança pelo Brasil

Meteorologistas apontam que a massa de ar polar que avança pelo país será uma das mais fortes de 2026.

A onda de frio deve atuar entre os dias 22 e 26 de junho, atingindo estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte.

Segundo as projeções meteorológicas, as temperaturas mínimas poderão ficar mais de 4°C abaixo da média histórica de junho em diversas cidades.

O resfriamento será amplo, intenso e deverá durar vários dias consecutivos.

Sul do Brasil pode registrar temperaturas negativas

As regiões Sul e parte do Sudeste devem sentir os efeitos mais intensos da nova massa de ar polar.

Há previsão de temperaturas negativas em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Algumas localidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul também podem registrar temperaturas próximas ou abaixo de 0°C.

A combinação entre frio intenso e umidade favorece a formação de geadas em diversas áreas do Sul do país.

Possibilidade de neve nas serras do Sul

Os modelos meteorológicos também indicam possibilidade de neve nas áreas mais elevadas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Embora a ocorrência ainda dependa das condições atmosféricas nos próximos dias, o cenário é monitorado pelos institutos de meteorologia.

Caso a previsão se confirme, este poderá ser um dos episódios de neve mais significativos dos últimos anos no Sul do Brasil.

Chuva avança para o Sudeste e Centro-Oeste

A frente fria associada à massa de ar polar também deve provocar chuvas em diversas regiões do país.

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro podem registrar pancadas moderadas a fortes entre os dias 22 e 25 de junho.

Em algumas localidades há risco de temporais acompanhados por rajadas de vento e descargas elétricas.

No Sul do país, a chuva já atua desde esta segunda-feira e pode apresentar elevados volumes em determinadas áreas.

Frio intenso deve persistir até o fim da semana

As previsões indicam que o frio continuará predominando em grande parte do Centro-Sul do Brasil até pelo menos a próxima sexta-feira (26).

Além das baixas temperaturas, a sensação térmica poderá ser ainda menor devido aos ventos associados à massa de ar polar.

Os primeiros dias do inverno de 2026 confirmam a chegada de uma das ondas de frio mais abrangentes e intensas do ano no país.