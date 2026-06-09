Neymar apresenta evolução em tratamento e Seleção projeta retorno ainda na fase de grupos da Copa

Atacante segue em recuperação de lesão na panturrilha direita, deve desfalcar o Brasil na estreia contra Marrocos e tem retorno previsto para duelo diante do Haiti

Exames apontam evolução e reforçam expectativa de retorno

A recuperação de Neymar segue dentro do cronograma estabelecido pela comissão médica da Seleção Brasileira. O camisa 10 realizou novos exames nesta segunda-feira (8), que apontaram evolução positiva no tratamento da lesão muscular de grau dois na panturrilha direita.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os resultados estão dentro dos parâmetros esperados e que o atleta continuará seguindo o planejamento médico e físico traçado para sua recuperação.

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a entidade.

Estreia contra Marrocos segue improvável

Apesar da evolução clínica, a presença de Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado (13), contra Marrocos, ainda é considerada improvável.

A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti trabalha com cautela e não pretende acelerar o processo de recuperação do atacante.

Internamente, existe um cenário considerado otimista em que Neymar poderia ser relacionado para a partida e aparecer como opção no banco de reservas. No entanto, essa possibilidade depende da resposta física do jogador nos próximos dias e não faz parte do planejamento principal da equipe.

Retorno é esperado para duelo contra o Haiti

A tendência mais provável neste momento é que Neymar volte a ficar à disposição da Seleção Brasileira na segunda rodada da fase de grupos.

A expectativa da comissão técnica é contar com o atacante diante do Haiti, em partida marcada para o dia 19 de junho, na cidade da Filadélfia.

Pessoas ligadas ao dia a dia da delegação avaliam que a recuperação tem evoluído de forma satisfatória e que o retorno gradual às atividades deve permitir que o camisa 10 participe do restante da fase inicial do Mundial.

O planejamento prevê a continuidade do tratamento fisioterápico e, posteriormente, a retomada dos trabalhos com bola antes da reintegração completa ao elenco.

Lesão foi confirmada após apresentação à Seleção

Neymar sofreu a lesão ainda defendendo o Santos Futebol Clube, em partida contra o Coritiba, seu último compromisso antes da convocação para a Copa do Mundo.

Inicialmente, o clube havia informado que o jogador apresentava apenas um edema na panturrilha. Porém, após sua apresentação à Seleção Brasileira, o médico Rodrigo Lasmar confirmou o diagnóstico de uma lesão muscular de grau dois, com previsão de recuperação entre duas e três semanas.

O problema físico tirou o atacante dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito e segue colocando em dúvida sua participação no primeiro jogo do Mundial.

Tratamento intensivo segue nos Estados Unidos

Mesmo lesionado, Neymar viajou com a delegação brasileira para os Estados Unidos e permanece realizando tratamento intensivo junto ao departamento médico da Seleção.

Enquanto o grupo esteve em Cleveland para o amistoso contra o Egito, vencido pelo Brasil por 2 a 1, o atacante permaneceu em Nova Jersey cumprindo sua rotina de recuperação.

Nos últimos dias, ele realizou atividades específicas de fisioterapia e utilizou uma esteira antigravidade, equipamento que permite caminhadas e corridas com redução significativa do impacto sobre músculos e articulações.

A expectativa é que, caso continue apresentando evolução, Neymar seja liberado para iniciar trabalhos com bola ainda nesta semana.

Corte está descartado pela comissão técnica

Diante dos resultados positivos observados até o momento, a possibilidade de corte do jogador não é considerada pela comissão técnica.

A permanência de Neymar no grupo é vista com naturalidade pela delegação, que valoriza sua experiência, liderança e importância dentro do elenco durante a disputa da Copa do Mundo.

Com isso, a Seleção Brasileira seguirá monitorando diariamente a recuperação do camisa 10 até que ele esteja apto a retornar aos treinamentos completos e, posteriormente, às partidas oficiais.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti prepara a equipe para a estreia diante de Marrocos sem a presença do principal jogador do elenco, mas com a expectativa de contar com Neymar ainda durante a fase de grupos do torneio.