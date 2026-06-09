PT divulga carta a evangélicos e reforça apoio ao governo Lula em busca de aproximação com segmento religioso

Documento elaborado por integrantes evangélicos do partido destaca ações dos governos petistas voltadas à liberdade religiosa, critica o uso eleitoral da fé e defende a continuidade do projeto liderado pelo presidente Lula

PT publica carta direcionada ao eleitorado evangélico

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma carta direcionada ao público evangélico na qual afirma que os governos da legenda sempre mantiveram uma relação de respeito e reconhecimento com as igrejas evangélicas.

O documento foi elaborado durante o IV Encontro Nacional de Evangélicos do PT, realizado poucos dias após a Marcha para Jesus, um dos maiores eventos religiosos do país, que reuniu lideranças religiosas e autoridades políticas em São Paulo.

A iniciativa ocorre em um momento em que o governo federal busca ampliar o diálogo com o segmento evangélico, considerado estratégico para as eleições deste ano e onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta índices de aprovação inferiores aos observados em outros grupos religiosos.

Texto destaca medidas adotadas durante governos petistas

Na carta, os signatários destacam ações implementadas ao longo dos governos petistas relacionadas à garantia da liberdade religiosa e ao fortalecimento das atividades das igrejas.

Entre os exemplos citados estão legislações voltadas à proteção do livre exercício dos cultos religiosos, medidas para facilitar a criação de instituições religiosas, o reconhecimento da música gospel como patrimônio cultural e a criação de datas nacionais ligadas à fé cristã e ao combate à intolerância religiosa.

O documento afirma que os governos do PT jamais adotaram postura contrária às igrejas evangélicas.

“Os governos do PT nunca se opuseram às igrejas, sempre tiveram uma postura de respeito e de reconhecimento da importância e do papel da Igreja Evangélica”, afirma um dos trechos da carta.

Partido evita temas de costumes e enfatiza pontos de convergência

Ao longo do texto, o partido evita abordar temas tradicionalmente ligados à pauta de costumes, frequentemente presentes nos debates entre lideranças religiosas e setores políticos.

Em vez disso, a carta procura enfatizar pontos de convergência entre o governo e as igrejas evangélicas, destacando valores como solidariedade, combate à pobreza, defesa da democracia e promoção do bem comum.

A estratégia ocorre em meio aos esforços do governo federal para ampliar a interlocução com denominações cristãs e reduzir a resistência observada entre parte significativa do eleitorado evangélico.

Documento declara apoio à continuidade do governo

Além de destacar realizações dos governos petistas, a carta também manifesta apoio político à continuidade do atual projeto de governo.

“Manifestamos nosso apoio à continuidade do projeto democrático e popular liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, registra o documento.

A declaração reforça o posicionamento de integrantes evangélicos ligados ao partido e busca aproximar lideranças religiosas da agenda defendida pelo governo federal.

Carta critica uso eleitoral da religião

Outro ponto de destaque do texto é a defesa da separação entre fé e interesses eleitorais.

Os autores afirmam que a iniciativa não possui caráter oportunista e citam uma declaração recente do presidente Lula sobre a utilização política de eventos religiosos.

“Este compromisso não nasce do uso eleitoral da fé, pois compartilhamos do entendimento do próprio presidente de que não se deve tirar proveito político de uma coisa sagrada”, afirma a carta.

A mensagem faz referência à justificativa apresentada pelo presidente para não participar da Marcha para Jesus deste ano. Na ocasião, Lula afirmou que evita comparecer a eventos religiosos durante períodos eleitorais para não transmitir a imagem de exploração política da fé.

Evangélicos se consolidam como grupo estratégico para a disputa eleitoral

A divulgação da carta ocorre em um momento em que diferentes grupos políticos intensificam esforços para se aproximar do eleitorado evangélico, considerado um dos segmentos mais relevantes do cenário eleitoral brasileiro.

Nos últimos meses, o presidente Lula tem defendido publicamente a necessidade de ampliar o diálogo entre o governo, os partidos de esquerda e as igrejas cristãs. Aliados do Planalto avaliam que a aproximação com lideranças religiosas pode ajudar a reduzir a resistência enfrentada pelo governo em parte desse eleitorado.

Embora não tenha participado da Marcha para Jesus realizada em São Paulo, Lula enviou uma mensagem aos participantes do evento e foi representado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias.

No mesmo evento, lideranças ligadas à oposição também marcaram presença. Entre elas estavam o senador Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes e o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.

Durante seu discurso, Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil vive uma “guerra espiritual” e declarou que “o mal vai ser expulso do governo” neste ano, evidenciando como temas religiosos seguem presentes no debate político nacional.

Fé e política caminham cada vez mais próximas

Nas últimas décadas, o crescimento do eleitorado evangélico transformou esse segmento em um dos grupos mais disputados da política brasileira.

Com milhões de fiéis espalhados pelo país, igrejas e lideranças religiosas passaram a exercer influência significativa nos debates públicos, atraindo a atenção de partidos e candidatos de diferentes correntes ideológicas.

A presença de políticos em eventos religiosos tornou-se cada vez mais frequente, especialmente em períodos pré-eleitorais, quando manifestações de fé também se transformam em oportunidades de aproximação com eleitores.

A carta divulgada pelo PT se insere nesse contexto. Ao destacar ações dos governos petistas voltadas à liberdade religiosa, defender uma relação de respeito com as igrejas evangélicas e reforçar o apoio ao governo Lula, o documento representa mais um movimento de aproximação com um eleitorado que tem peso crescente nas disputas nacionais.

Ao mesmo tempo, a sigla busca afastar a percepção de utilização política da religião ao afirmar que a iniciativa não nasce de interesses eleitorais e ao reproduzir o entendimento manifestado pelo próprio presidente de que não se deve “tirar proveito político de uma coisa sagrada”.

Nesse cenário, surge uma reflexão inevitável: a participação dos políticos em eventos religiosos, a divulgação de cartas direcionadas a grupos de fé e a crescente presença da religião no debate público representam apenas manifestações legítimas de crença e diálogo institucional ou também refletem estratégias de aproximação com um eleitorado cada vez mais decisivo nas urnas?