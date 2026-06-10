PM oficializa aposentadoria de Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa em SP

Decreto publicado pela Polícia Militar confirma a aposentadoria de Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, a policial militar Gisele Alves Santana. Caso ele perca a patente, remuneração de cerca de R$ 22 mil poderá ser reduzida ou cortada

PM oficializa aposentadoria de tenente-coronel acusado de matar a esposa

A Polícia Militar de São Paulo publicou nesta quarta-feira, 10 de junho de 2026, o decreto que oficializa a transferência para a reserva do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, réu preso sob acusação de feminicídio contra a esposa, a também policial militar Gisele Alves Santana.

Com a publicação do ato, o oficial deixa formalmente a condição de ativo na corporação e passa a integrar a reserva da PM. A mudança também altera o vínculo de pagamento da remuneração, que deixa de ser feito diretamente pela Polícia Militar e passa a ficar sob responsabilidade da São Paulo Previdência, a SPPrev.

Segundo informações apuradas pelo g1, a partir da folha de pagamento de julho, Geraldo Leite Rosa Neto passará a receber os valores pela SPPrev. Até então, mesmo após ter solicitado a passagem para a reserva em abril, os proventos ainda vinham sendo pagos pela própria corporação.

Remuneração pode ser afetada em caso de perda da patente

A aposentadoria do tenente-coronel ocorre em meio a processos que ainda podem impactar diretamente a situação funcional e financeira dele. De acordo com a Polícia Militar, a remuneração, estimada em cerca de R$ 22 mil, poderá ser cortada pela SPPrev caso haja condenação definitiva pela Justiça Militar com perda de posto e patente.

Dentro da corporação, Geraldo Leite Rosa Neto responde a um procedimento no Conselho de Justificação, mecanismo administrativo que avalia a conduta de oficiais e pode resultar na expulsão dos quadros da Polícia Militar.

Caso a perda da patente seja confirmada, o oficial pode deixar de receber a aposentadoria integral como militar da reserva. Nessa hipótese, a aposentadoria por tempo de serviço seria recalculada dentro do regime comum, ligado ao INSS, o que poderia reduzir o valor para o teto previdenciário, atualmente informado em R$ 8.475,55.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o vínculo financeiro do tenente-coronel da reserva é atualmente com a SPPrev e que eventuais cortes ou suspensões dependem de decisão judicial.

A corporação também declarou que a eventual perda do posto e da patente, assim como possíveis impactos sobre remuneração, só podem ocorrer após decisão definitiva do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.

Oficial é réu por feminicídio e fraude processual

Geraldo Leite Rosa Neto é acusado de matar a esposa, Gisele Alves Santana, de 32 anos, no apartamento onde o casal morava, no Centro de São Paulo.

A Polícia Civil concluiu o inquérito e apontou que o tenente-coronel teria cometido feminicídio e fraude processual. Segundo a investigação, ele teria matado a esposa e tentado simular que ela havia tirado a própria vida.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, e o oficial passou à condição de réu na Justiça comum pelos dois crimes.

A Polícia Militar também informou que a Corregedoria concluiu o Inquérito Policial Militar, conhecido como IPM, e encaminhou o procedimento à Justiça.

Caso ocorreu no Centro de São Paulo

Gisele Alves Santana foi encontrada morta no apartamento onde vivia com o marido, no Centro da capital paulista. Inicialmente, o caso foi tratado como uma possível morte voluntária, mas o avanço das investigações levou a Polícia Civil a concluir que se tratava de um crime de feminicídio.

A vítima também era policial militar e deixou uma filha de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior. A criança passou a receber pensão da SPPrev em razão da morte da mãe, benefício previsto até que complete a maioridade.

O caso teve grande repercussão por envolver dois integrantes da Polícia Militar e por levantar questionamentos sobre a manutenção da remuneração do oficial mesmo após a prisão preventiva e a denúncia criminal.

Tenente-coronel está preso desde março

O tenente-coronel está preso preventivamente desde 18 de março no Presídio Militar Romão Gomes, localizado na Zona Norte de São Paulo.

A prisão preventiva indica que a Justiça entendeu haver elementos para manter o acusado detido durante a tramitação do processo. Ainda assim, ele segue respondendo judicialmente e administrativamente, sem condenação definitiva até o momento.

Por isso, a PM reforça que eventuais consequências funcionais mais graves, como a perda da patente e alterações permanentes na remuneração, dependem de decisão final da Justiça Militar.

MP-SP pediu esclarecimentos sobre aposentadoria

A aposentadoria do oficial já havia chamado a atenção do Ministério Público de São Paulo, que pediu esclarecimentos sobre a situação funcional do tenente-coronel.

O questionamento ocorreu porque, mesmo preso e réu por feminicídio, Geraldo Leite Rosa Neto solicitou e teve encaminhada sua passagem para a reserva da Polícia Militar.

A publicação do decreto formaliza esse processo, mas não encerra as discussões sobre o futuro do oficial na corporação. O andamento do Conselho de Justificação e das ações judiciais será determinante para definir se ele manterá o posto, a patente e a remuneração integral.

Processo pode definir futuro da aposentadoria

A principal consequência prática da publicação do decreto é a formalização da aposentadoria do tenente-coronel e a transferência do pagamento para a SPPrev.

No entanto, o caso ainda depende de decisões judiciais e administrativas. Caso a Justiça Militar determine a perda da patente, o impacto pode ser direto sobre a remuneração. Nesse cenário, o benefício militar pode deixar de ser pago nos moldes atuais, e o valor recebido pelo oficial pode ser recalculado pelo regime previdenciário comum.

Enquanto não houver decisão definitiva, Geraldo Leite Rosa Neto permanece na reserva, com vínculo financeiro com a SPPrev, e responde aos processos relacionados à morte de Gisele Alves Santana.

O caso segue como mais um episódio de grande repercussão envolvendo feminicídio, responsabilização de agentes públicos e os limites legais para manutenção de benefícios funcionais em meio a acusações criminais graves.