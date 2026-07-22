Arujá Emprega oferece 118 vagas de trabalho para Arujá e região

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está com 118 vagas de emprego disponíveis por meio do programa Arujá Emprega. As oportunidades são destinadas a candidatos de Arujá e região e abrangem diferentes áreas de atuação.

Entre as vagas disponíveis estão: auxiliar de logística – PCD auditivo (50), auxiliar de linha de produção (23), auxiliar de almoxarifado Jr. (18), auxiliar de limpeza (8), auxiliar de cozinha (3), balconista (2), lavador de caminhão (2), engenheiro(a) civil (2), técnico em segurança do trabalho (2), ajudante de obras (1), auxiliar de lavanderia (1), vendedor (1), camareira de hotel (1), auxiliar de expedição – masculino (1), operador de máquinas (1), jardineiro (1) e trabalhador agropecuário em geral (1).

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e requisitos, conforme o cargo pretendido.

Os interessados podem procurar o Arujá Emprega, na Rua Adhemar de Barros, 60, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para obter mais informações e participar dos processos seletivos.