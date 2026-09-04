Prefeitura celebra feriado de 7 de Setembro com desfile cívico no Parque Max Feffer

Mais de 160 pessoas e 36 veículos de corporações de segurança vão integrar o evento, programado para começar às 9 horas da próxima segunda-feira

Suzano celebra nesta segunda-feira (07/09) o Dia da Independência do Brasil com um desfile cívico no Parque Municipal Max Feffer. A programação terá início às 9 horas e contará com mais de 160 pessoas, além de 36 veículos pertencentes a diferentes corporações e instituições que atuam no município.

A concentração dos participantes está marcada para 8 horas. Uma hora depois, será realizada a cerimônia oficial, com execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil e pronunciamentos das autoridades presentes. Na sequência, terá início o desfile cívico pelas dependências do próprio parque. O evento é aberto a todo público.

O trajeto partirá do estacionamento localizado ao lado da avenida Senador Roberto Simonsen, seguirá pelo entorno da Arena Suzano e será concluído em frente ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

A programação reunirá cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano e 30 agentes e 12 veículos da Polícia Militar. A Guarda Civil Municipal (GCM) participará com outros 30 integrantes e 12 viaturas, enquanto o Corpo de Bombeiros integrará o desfile com 12 veículos, sendo dois caminhões e dez carros.

Também estão previstas as participações de veteranos de diferentes corporações e do Grupo Escoteiro Suzano, ampliando a presença de instituições ligadas ao civismo, à segurança pública e ao serviço à comunidade.

A proposta é proporcionar à população um momento de celebração da Independência do Brasil e, ao mesmo tempo, aproximar os moradores das instituições que participam diariamente da rotina do município. O desfile também busca valorizar símbolos nacionais e estimular o sentimento de respeito à história do País.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da presença conjunta das corporações durante a atividade. “Será um momento importante de integração entre as forças de segurança, instituições e a população. O desfile representa não apenas a celebração de uma data histórica, mas também a valorização dos homens e mulheres que trabalham diariamente em benefício da sociedade. Queremos que as famílias participem e acompanhem essa programação conosco”, afirmou.

Para o prefeito Pedro Ishi, a realização do desfile reforça a importância de manter vivas as tradições cívicas e aproximá-las das novas gerações. “O 7 de Setembro é uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa história, valorizarmos os símbolos nacionais e reforçarmos valores como cidadania, respeito e união. Queremos reunir as famílias suzanenses em um espaço tão importante para a cidade e proporcionar uma manhã de celebração, convivência e reconhecimento às instituições que prestam serviços a nossa população”, declarou.