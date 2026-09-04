Arujá participa de lançamento de plataforma voltada à inclusão e ao apoio de famílias atípicas

Arujá esteve representada no lançamento oficial da plataforma Vínculo Atípico, realizado na terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na capital paulista. O município participou do encontro por meio do diretor da Pessoa com Deficiência, Ronilson Silva, que acompanhou a programação e os debates voltados à inclusão, acessibilidade, autonomia e ao fortalecimento da rede de apoio às pessoas com deficiência, neurodivergentes e suas famílias.

Voltado a pessoas neurodivergentes, pais, familiares e cuidadores, o Vínculo Atípico é uma plataforma digital de acesso gratuito, criada para concentrar diferentes ferramentas de informação, acompanhamento e apoio em um único ambiente. A iniciativa contempla, entre outros públicos, famílias de pessoas autistas, com TDAH, altas habilidades e outras condições atípicas.

Entre os recursos apresentados estão mais de 2 mil conteúdos especializados nas áreas de saúde, educação, advocacia e bem-estar, além de diário de acompanhamento capaz de monitorar mais de 70 indicadores, como sono, energia e emoções. A plataforma também disponibiliza uma comunidade para troca de experiências e fortalecimento da rede de apoio entre famílias.

A proposta também permite que diferentes integrantes da família e cuidadores acompanhem a jornada da pessoa atípica, contribuindo para o compartilhamento de informações e para uma atuação mais integrada no cuidado.

O Vínculo Atípico Familiar está disponível para dispositivos Android e iOS, por meio da Google Play e App Store, e também pode ser acessado pelo site oficial da plataforma.

Além da ferramenta destinada às famílias, o lançamento apresentou um ecossistema mais amplo de inclusão, que reúne a “Caminho Atípico”, voltada à consultoria, capacitação e certificação de organizações, e a “Atypia”, especializada em tecnologias assistivas. A proposta é ampliar a acessibilidade também em empresas, instituições de ensino, hospitais e outros espaços de atendimento ao público.

O encontro na Alesp promoveu ainda discussões sobre garantia de direitos, autonomia, tecnologia assistiva e inclusão, possibilitando a troca de experiências entre representantes e profissionais que atuam na construção de ambientes e serviços mais acessíveis.