Dino cobra 21 partidos sobre controle e distribuição de emendas parlamentares

Presidentes de todas as siglas com representação no Congresso terão dez dias para informar ao STF se controlam cotas ou reservas do orçamento. Ministro questiona possível influência de dirigentes e ex-parlamentares sobre recursos que deveriam ser indicados exclusivamente por congressistas em exercício

Presidentes de partidos terão dez dias para responder ao STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira (15) que os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional prestem esclarecimentos sobre a definição e a distribuição de emendas parlamentares.

As legendas terão dez dias para informar se seus dirigentes possuem cotas, reservas ou outros mecanismos que permitam influenciar a aplicação dos recursos públicos.

A decisão busca esclarecer como as emendas são divididas dentro dos partidos, quem autoriza as indicações e quais normas são utilizadas para justificar a participação das cúpulas partidárias no processo.

A intimação não significa que todos os 21 partidos sejam acusados de irregularidades. O objetivo é reunir informações e verificar se dirigentes sem mandato parlamentar exercem controle informal sobre parcelas do orçamento federal.

Suspeita envolve cotas controladas por dirigentes

A decisão foi tomada no contexto das investigações sobre a existência de supostas cotas de emendas destinadas a presidentes de partidos.

A suspeita é de que dirigentes partidários possam indicar a destinação de recursos mesmo sem exercer mandato na Câmara dos Deputados ou no Senado.

Para Flávio Dino, a escolha sobre a aplicação das emendas é uma prerrogativa dos parlamentares em exercício.

O ministro considera irregular a possibilidade de ex-deputados, ex-senadores ou dirigentes partidários transmitirem ordens a servidores do Congresso sobre a liberação de recursos públicos.

O questionamento central é saber se as lideranças partidárias apenas participam das articulações políticas das bancadas ou se possuem, na prática, poder próprio para controlar determinadas parcelas do orçamento.

Partidos deverão explicar existência de cotas

Os presidentes das legendas deverão informar ao STF se dispõem de cotas, reservas ou qualquer outro instrumento destinado à alocação de emendas parlamentares.

Caso esses mecanismos existam, os dirigentes precisarão explicar a natureza, a finalidade e a abrangência das reservas.

A Corte também quer saber quem possui competência para autorizar a utilização dos recursos e quais pessoas participam das deliberações.

Outro ponto solicitado é o fundamento jurídico e normativo usado para sustentar a prática. Os partidos deverão apresentar leis, normas internas, atas, decisões ou documentos que formalizem a participação de seus presidentes na destinação das emendas.

As siglas também terão de detalhar o procedimento efetivamente adotado, desde a escolha dos projetos beneficiados até a comunicação das indicações ao Congresso e aos órgãos responsáveis pela execução do orçamento.

Dino vê anormalidade na atuação de ex-parlamentares

Na decisão, Flávio Dino reforçou uma manifestação publicada na terça-feira (14), na qual afirmou que a deliberação de emendas pertence exclusivamente aos parlamentares que estão no exercício do mandato.

Para o ministro, seria “totalmente anômalo” que ex-parlamentares mantivessem cotas orçamentárias informais e transmitissem ordens diretamente aos funcionários das Casas Legislativas.

A preocupação é que esse tipo de influência permita a uma pessoa sem mandato definir o destino de recursos públicos sem assumir formalmente a responsabilidade pela indicação.

Deputados e senadores estão sujeitos a regras de transparência, fiscalização e responsabilização relacionadas ao exercício do mandato. Dirigentes partidários sem cargo no Congresso não possuem as mesmas prerrogativas institucionais.

Por isso, a existência de cotas informais poderia dificultar a identificação do responsável pela escolha e comprometer o rastreamento do dinheiro público.

Declarações de dirigentes motivaram nova cobrança

Flávio Dino afirmou que a nova determinação decorre de declarações públicas dadas por lideranças partidárias depois de sua primeira manifestação sobre o tema.

Segundo o ministro, alguns dirigentes apresentaram interpretações contrárias à premissa de que somente parlamentares em exercício podem deliberar sobre emendas.

A decisão destaca particularmente as declarações do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto.

Em entrevista à GloboNews, Valdemar considerou lógico que os presidentes das legendas influenciassem a distribuição dos recursos, argumentando que a função de um dirigente é cuidar do partido.

Em outra entrevista, concedida à CNN Brasil, ele já havia classificado como natural a atuação de presidentes partidários na articulação política com as bancadas.

Valdemar diferenciou influência de indicação formal

As declarações de Valdemar colocaram no centro da discussão a diferença entre influenciar politicamente uma bancada e controlar diretamente uma cota de emendas.

Presidentes de partidos participam de negociações, discutem prioridades eleitorais e articulam a atuação de deputados e senadores. Esse tipo de diálogo integra a rotina política das legendas.

O problema jurídico surge quando a influência deixa de ser apenas política e passa a funcionar como uma ordem direta para a destinação de recursos.

Se um dirigente possui uma parcela previamente reservada do orçamento e decide onde ela será aplicada, a prática pode indicar que ele exerce uma prerrogativa destinada constitucionalmente aos parlamentares.

É justamente essa fronteira que o Supremo pretende esclarecer com as respostas das 21 siglas.

PL recebe atenção por tamanho da bancada

Flávio Dino justificou a menção direta a Valdemar pelo fato de ele comandar um dos maiores partidos brasileiros.

O PL possui uma das maiores bancadas do Congresso e participa das negociações relacionadas a um volume expressivo de emendas.

Por isso, declarações de seu presidente sobre a influência das direções partidárias foram consideradas relevantes para a apuração.

A referência a Valdemar não limita a determinação ao PL. Todos os partidos representados no Congresso terão de responder aos mesmos questionamentos dentro do prazo estabelecido.

O tratamento conjunto busca verificar se a participação dos dirigentes é uma prática isolada ou se está disseminada entre legendas de diferentes posições políticas.

O que são emendas parlamentares

As emendas parlamentares são instrumentos utilizados por deputados e senadores para direcionar partes do orçamento federal a obras, serviços, programas e projetos específicos.

Os recursos podem financiar unidades de saúde, compra de equipamentos, pavimentação, infraestrutura, educação e outras ações de interesse de estados e municípios.

Existem diferentes tipos de emendas, incluindo as individuais, as de bancada estadual e as de comissão.

Parte delas possui execução obrigatória, desde que sejam respeitadas as exigências técnicas e legais.

O volume bilionário movimentado todos os anos faz com que as emendas tenham grande importância na relação entre o governo federal, o Congresso, os estados e as prefeituras.

Também concede aos parlamentares influência política nas regiões onde mantêm suas bases eleitorais.

Controle informal dificulta rastreamento do dinheiro

A investigação sobre a participação das cúpulas partidárias está diretamente relacionada ao princípio da transparência.

Quando um deputado ou senador apresenta oficialmente uma emenda, é possível identificar o autor da indicação, o órgão responsável pela execução, o destinatário e o valor reservado.

Se a decisão é tomada informalmente por um dirigente partidário, mas registrada em nome de outra pessoa, a autoria real pode permanecer oculta.

Essa situação dificulta a fiscalização e impede que a sociedade saiba quem escolheu o destino do recurso.

Também pode criar um sistema paralelo de distribuição, no qual lideranças controlam o orçamento sem aparecer formalmente nos documentos públicos.

Para o STF, a rastreabilidade precisa alcançar todo o caminho das emendas, desde a pessoa responsável pela indicação até a entrega do dinheiro ao beneficiário final.

Decisão ocorre no rastro do orçamento secreto

A nova determinação integra uma série de medidas adotadas por Flávio Dino para aumentar a transparência das emendas parlamentares.

O ministro também determinou a ampliação das investigações da Polícia Federal sobre o chamado orçamento secreto, mecanismo que permitia a distribuição de recursos sem identificação clara dos responsáveis pelas indicações.

A controvérsia envolve especialmente a necessidade de saber quem pediu cada emenda, quais critérios foram usados na escolha e qual município, entidade ou projeto recebeu o dinheiro.

O Supremo vem cobrando do Congresso e do governo federal a adoção de procedimentos que garantam publicidade, rastreabilidade e controle sobre as verbas.

A possível existência de cotas reservadas a presidentes de partidos abre uma nova frente nessa fiscalização.

Influência partidária precisa ter limites claros

Os presidentes dos partidos exercem funções importantes na organização das bancadas e na definição das estratégias políticas.

Eles participam da elaboração de programas, das negociações eleitorais, da escolha de lideranças e da articulação entre parlamentares.

Essa atuação, entretanto, não concede automaticamente poder para determinar a aplicação de recursos públicos.

A influência política pode fazer parte da relação entre dirigentes e bancadas. A indicação formal e o controle de uma cota orçamentária são questões diferentes.

As respostas encaminhadas ao STF deverão demonstrar se os presidentes apenas apresentam sugestões aos congressistas ou se mantêm reservas próprias dentro do orçamento.

STF quer conhecer documentos e procedimentos

Os partidos não poderão responder apenas de forma genérica.

A decisão exige informações sobre os instrumentos utilizados para registrar as deliberações. Isso inclui eventuais normas internas, atas de reuniões, orientações partidárias e outros documentos.

As legendas também deverão explicar como as decisões são comunicadas aos parlamentares e aos funcionários do Congresso.

Caso não existam cotas destinadas aos presidentes, os partidos poderão informar que as emendas são discutidas e apresentadas exclusivamente pelos deputados e senadores.

Se houver algum mecanismo de participação da direção, será necessário indicar sua base jurídica e demonstrar de que forma ele respeita as prerrogativas parlamentares.

Intimação não representa condenação das legendas

A determinação de Flávio Dino é uma medida destinada à obtenção de esclarecimentos.

Os 21 partidos não foram condenados nem automaticamente considerados responsáveis por irregularidades.

As respostas serão analisadas para verificar se existem práticas incompatíveis com as regras do orçamento e com os princípios de transparência e probidade administrativa.

Somente depois da manifestação das legendas o ministro poderá avaliar se será necessário adotar novas providências.

Dependendo das informações apresentadas, o STF poderá solicitar documentos adicionais, determinar auditorias ou encaminhar elementos a órgãos de investigação.

Prazo começa após notificação oficial

Os presidentes das siglas terão dez dias para encaminhar as informações solicitadas, contados conforme a notificação oficial no processo.

Durante esse período, os partidos deverão reunir documentos e consultar suas bancadas para explicar como funciona a distribuição interna das emendas.

A decisão coloca todas as legendas sob o mesmo nível de cobrança, independentemente de integrarem a base do governo, a oposição ou blocos independentes.

Ao final do prazo, o Supremo terá um panorama sobre a participação das direções partidárias em uma das áreas mais disputadas do orçamento federal.

A análise poderá revelar se a influência relatada publicamente é apenas uma articulação política ou se dirigentes sem mandato realmente controlam cotas informais de recursos públicos.