Inteligência da GCM identifica motocicleta adulterada e suspeito é preso em flagrante em Ferraz

Tecnologia da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CIMF) foi decisiva para localizar o veículo, acompanhar a ocorrência e auxiliar na prisão do condutor

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu, na última segunda-feira (28), um homem suspeito de conduzir uma motocicleta com sinais identificadores adulterados. A ação teve início após a Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CIMF) identificar, por meio do sistema de inteligência, uma motocicleta Honda/CG cinza que circulava pela cidade utilizando uma placa incompatível com o veículo, levantando a suspeita de se tratar de um veículo “dublê”.

Assim que a irregularidade foi detectada, as informações foram compartilhadas em tempo real com as equipes da Guarda Civil Municipal, que iniciaram as diligências para localizar o veículo.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após acompanhamento realizado pelas equipes, o suspeito entrou em uma rua sem saída e, ao tentar retornar pela calçada, colidiu contra uma viatura da GCM, sendo imediatamente detido.

O homem foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, após ser liberado, conduzido à Delegacia de Polícia.

Durante a vistoria, os agentes constataram que os números de identificação do chassi e do motor haviam sido suprimidos. Também foi verificado que a placa utilizada pertencia a outra motocicleta, registrada no Estado do Paraná, com características diferentes.

Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde permanece à disposição da Justiça.

Para o comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, a ocorrência reforça a importância dos investimentos realizados pelo município em tecnologia e inteligência.

“Hoje a segurança pública passa diretamente pelo uso da tecnologia. A integração entre a Central de Monitoramento e as equipes de patrulhamento permite identificar situações suspeitas em tempo real e agir rapidamente. Esse resultado demonstra que os investimentos realizados em monitoramento e inteligência estão fortalecendo o trabalho da Guarda Civil Municipal e aumentando a capacidade de resposta no combate à criminalidade.”

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vem ampliando os investimentos na área da segurança pública, com a modernização da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, reforço do efetivo, aquisição de novas viaturas e ampliação do videomonitoramento em diversos pontos da cidade. As ações integram a estratégia do município para fortalecer a prevenção, ampliar a fiscalização e oferecer mais segurança à população.