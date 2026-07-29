Primeira-dama Flavia Souza promove ação especial em homenagem ao Dia dos Avós no Centro da Melhor Idade de Poá

Programação reúne acolhimento, homenagens, espaço instagramável para fotos e palestra gratuita sobre trabalho, empreendedorismo e novas oportunidades para a melhor idade

Em comemoração ao Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, preparou uma programação especial para os frequentadores do Centro da Melhor Idade “José Mariano dos Santos”. Ao longo desta semana, os idosos estão sendo homenageados com uma série de atividades voltadas ao reconhecimento, ao acolhimento e à valorização da melhor idade.

Desde o início da semana, a primeira-dama está presente no Centro da Melhor Idade para receber os idosos, parabenizá-los e participar de registros fotográficos em um painel instagramável criado especialmente para celebrar o Dia dos Avós, reforçando o carinho, o acolhimento e a valorização da data.

Para Flavia Souza, a iniciativa representa um gesto de gratidão e reconhecimento àqueles que ajudam a construir as famílias e a transmitir valores entre gerações. “Celebrar o Dia dos Avós é celebrar histórias de vida, carinho, dedicação e sabedoria. Queremos que cada um deles se sinta acolhido, valorizado e reconhecido por tudo o que representa para suas famílias e para a nossa cidade. Esse cuidado e esse respeito fazem parte do trabalho que desenvolvemos diariamente no Fundo Social e na gestão”, destacou.

Palestra

A programação comemorativa será encerrada nesta sexta-feira (31), das 13h às 15h, com a palestra gratuita “Trabalho na Melhor Idade: Nunca é Tarde para Recomeçar”, promovida pela Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social, em parceria com o Sebrae. A atividade será realizada no Centro da Melhor Idade e tem como objetivo incentivar a inclusão produtiva, a geração de renda e o protagonismo da população idosa.

Durante o encontro, os participantes aprenderão a reconhecer e valorizar as competências adquiridas ao longo da vida, fortalecer a autoconfiança e identificar novas oportunidades no mercado de trabalho, seja para empreender, conquistar uma recolocação profissional ou iniciar novos projetos. A iniciativa reforça que a experiência acumulada pode ser um importante diferencial para quem deseja continuar ativo e realizar novos sonhos.

De acordo com a primeira-dama, a palestra complementa a programação do Dia dos Avós ao incentivar a autonomia e mostrar que a idade não é um limite para novos desafios. “Queremos mostrar que nunca é tarde para aprender, empreender ou conquistar novos espaços no mercado. Essa palestra foi pensada para fortalecer a confiança das pessoas, incentivar novos projetos e abrir caminhos para que elas continuem realizando seus sonhos”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que valorizar a pessoa idosa é um compromisso permanente da administração municipal. “Nossa gestão trabalha para que os idosos tenham cada vez mais qualidade de vida, acesso a atividades, oportunidades e espaços de convivência. Para isso, entregamos o Centro da Melhor Idade, que é um espaço padrão particular que acolhe nossos idosos com toda qualidade e conforto. Homenagear os avós nesta data especial e investir em ações que promovam autonomia e inclusão é reconhecer a contribuição de quem ajudou a construir a história da nossa cidade e continua inspirando as novas gerações”, concluiu.

Valorização da pessoa idosa

A programação especial do Dia dos Avós integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Poá para fortalecer as políticas públicas voltadas à população idosa. Desde a inauguração do Centro da Melhor Idade “José Mariano dos Santos”, em março deste ano, o espaço se consolidou como referência em acolhimento, convivência, lazer, saúde e qualidade de vida, oferecendo atividades gratuitas e promovendo a integração entre os frequentadores.

Além das oficinas, atividades físicas, culturais e de inclusão digital realizadas diariamente, a administração municipal vem promovendo uma agenda permanente de eventos para incentivar a convivência e a valorização da melhor idade. Entre as iniciativas estão o almoço especial em comemoração ao Dia das Mães, que reuniu mais de 1,5 mil participantes na Praça de Eventos, e o Arraiá da Melhor Idade, considerado o maior já realizado no município, com comidas e doces típicos, apresentações de dança, brincadeiras, música, DJ, sorteio de brindes e espaços instagramáveis, proporcionando momentos de alegria, integração e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

As iniciativas reforçam o compromisso da gestão do prefeito Saulo Souza e da primeira-dama Flavia Souza em garantir que o Centro da Melhor Idade seja muito mais do que um espaço de atividades: um ambiente de acolhimento, pertencimento e valorização da pessoa idosa, promovendo bem-estar, autonomia e qualidade de vida para cerca de 2 mil frequentadores.