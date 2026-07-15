Itaquá sedia oficina técnica para elaboração do Plano Municipal de Educação

Iniciativa apresentou ferramentas e indicadores que vão subsidiar a construção dos planos de ensino para os próximos dez anos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba sediou a oficina técnica para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME), reunindo representantes dos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel, Suzano, Taubaté e Itaquá. A atividade teve como objetivo orientar as equipes responsáveis pela construção dos planos decenais, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC).

Coordenado pela Secretaria de Educação, o encontro apresentou as etapas de elaboração dos PMEs e a utilização de bases públicas de dados para subsidiar o diagnóstico da rede de ensino e a definição de metas para os próximos dez anos. Também foram debatidas estratégias para o monitoramento dos indicadores e o planejamento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

Entre as ferramentas utilizadas estiveram o novo Painel do Censo Escolar da Educação Básica, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Painel de Monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE), o Sistema de Recuperação Automática (SIDRA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além do guia do MEC para elaboração dos PMEs.

Em Itaquá, o processo é conduzido por uma comissão especial responsável por discutir e propor diretrizes para áreas como primeira infância, educação inclusiva, infraestrutura das unidades escolares e valorização dos profissionais da rede municipal.

A secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, destacou que o trabalho conjunto entre os municípios fortalece o planejamento e contribui para a construção de metas alinhadas às necessidades locais. “O planejamento precisa ser construído com base em dados e na realidade de cada cidade. Essa troca de experiências fortalece o processo e contribui para um plano mais eficiente e alinhado às demandas da população.”

“Atividades como essa demonstram a importância que Itaquá dá ao planejamento e ao trabalho integrado entre os municípios. Construir políticas públicas com base em evidências é essencial para garantir um ensino cada vez mais qualificado para os estudantes”, completou o prefeito Eduardo Boigues.