Suzano amplia oferta para a prática esportiva com oito obras distribuídas por toda a cidade

Trabalho da prefeitura, em pouco mais de 18 meses, garantiu a entrega de cinco equipamentos e o avanço dos serviços em outros três, para proporcionar mais opções para a população

A Prefeitura de Suzano está proporcionando avanços na infraestrutura destinada à prática esportiva com as obras que têm sido executadas desde o início da atual gestão, em janeiro de 2025. Nos últimos 18 meses, oito obras espalhadas pelas três regiões da cidade reforçaram o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida da população a partir da inauguração de quadras e campos.

Neste período, cinco equipamentos foram entregues e outros três projetos lançados, cujas implantações estão em andamento para reforçar a oferta de espaços voltados às famílias suzanenses e às escolinhas que atendem crianças e adolescentes.

Dentre os projetos concluídos, podem ser citados aqueles que deram origem ao campo do Residencial Nova América, localizado na rua Carim Jorge, e à Praça Comunitária do Jardim Colorado, na rua Benedito Martins Filho, e os que promoveram a revitalização das quadras e conjunto de praças da Cidade Cruzeiro do Sul, o “Cruzeirinho”, na avenida Tere Nigri; da Praça Adenir Justino Gonçalves Júnior, no bairro Ramal São José; e do Ginásio Municipal de Esportes Professor Roberto David, na rua Agnaldo Cursino, no Sesc.

Com relação às obras em andamento, podem ser citados o “Espaço Esportivo Comunitário – Cidade Miguel Badra”, na rua Cinquenta e Um; a Praça da Vila Fátima, que fica localizada entre as ruas Santa Clotilde e Santo Anastácio; e a Praça do Miguel Badra, que fica entre as ruas Emília Barradas Simões, José Valdecy de Souza e Vera Lúcia Pinto da Silva.

Entregas

A primeira entrega voltada à prática esportiva ocorreu em 26 de abril de 2025, quando foi dado o pontapé inicial para os jogos do campo de futebol do Residencial Nova América, com dimensões de 84 metros de comprimento por 42 metros de largura, que fica numa área total de 3.528 metros quadrados (m²), envolto em 378 m² de mureta e alambrado ao redor do campo, garantindo a segurança e o bom uso.

As outras quatro inaugurações foram realizadas já neste ano de 2026, começando com a Praça Comunitária do Jardim Colorado, em 11 de janeiro. Nesta data, Suzano ganhou um novo espaço de lazer e convivência, por meio de atuação conjunta com a Transpetro e a Associação Colorado. O local possui 7,8 mil metros quadrados e oferece um ambiente voltado ao esporte, à recreação e à integração social, com quadra de futebol society, quadra de vôlei de areia, playground infantil e cercamento de horta comunitária existente, ampliando as possibilidades de atividades para diferentes faixas etárias.

Em 16 de abril, foram entregues as quadras e o conjunto de praças do Cruzeirinho, que receberam melhorias na quadra de futsal, onde houve troca dos alambrados, instalação de um novo portão de acesso, manutenção das muretas, e na quadra de basquete, com pintura e troca da tabela e da cesta. No espaço, ainda houve melhorias na pista de skate e na academia ao ar livre, que passou por manutenção e pintura das bases dos equipamentos, além de reparos no piso, pintura de muretas e reforma de bancos utilizados pelos frequentadores.

No dia 13 de junho, houve a inauguração da Praça Ramal São José, onde foi proporcionada a reforma das estruturas existentes e a incorporação de novos equipamentos voltados ao lazer e à convivência da comunidade. A praça passou a contar com brinquedos novos para as crianças e uma caixa de areia destinada às atividades recreativas. Na quadra, a grama foi substituída por concreto, além da instalação de novos alambrados e traves. O local também recebeu serviços de zeladoria, incluindo poda de árvores e pintura.

Já na quinta-feira da semana passada (23/07), a administração municipal concluiu a revitalização do Ginásio Municipal de Esportes Professor Roberto David. As intervenções no local tiveram como objetivo ampliar a segurança, melhorar a estrutura e oferecer condições mais adequadas aos alunos e atletas que utilizam o equipamento. Entre os serviços realizados estão a recuperação e a pintura do piso da quadra, a instalação de novas traves, a substituição das redes dos gols e a troca das grades de proteção. O espaço também recebeu pintura geral, proporcionando um ambiente renovado para a realização das atividades esportivas.

Em andamento

No fim do segundo semestre de 2025, foram iniciadas as obras do “Espaço Esportivo Comunitário – Cidade Miguel Badra”. O complexo contará com campo society, quadra de basquete e área de lazer e convivência e ainda contemplará um espaço infantil com gangorra, casinha com escada e escorregador, parede de escalada e balanço, sob um piso de borracha antiderrapante e amortecedor de impacto, garantindo conforto e segurança para as crianças.

Já no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de Suzano começou os serviços em outras duas áreas, que viabilizarão mais opções para a prática esportiva nas regiões norte e sul.

Na região norte, a administração municipal avançou com as intervenções da Praça do Miguel Badra, entre as ruas Emília Barradas Simões, José Valdecy de Souza e Vera Lúcia Pinto da Silva, que já ultrapassam 50% de conclusão. Assim que o local estiver pronto, a população poderá desfrutar de quadra poliesportiva e pista de caminhada.

Na região sul, estão sendo implementados obras na Praça da Vila Fátima, entre as ruas Santa Clotilde e Santo Anastácio, em um espaço de aproximadamente 950 metros quadrados, que passará a contar com quadra esportiva para prática do basquete 3×3, pista de skate, playground e academia ao ar livre, além de paisagismo e mobiliário urbano, incluindo bancos, lixeira e iluminação pública.

O prefeito Pedro Ishi destacou a transformação que tem sido implementada em diferentes áreas públicas, com as intervenções voltadas à infraestrutura esportiva. “Sabemos da importância dos equipamentos para as localidades onde os mesmos estão instalados. Com essas obras, incentivamos os jovens e toda a família a socializarem nestas áreas comuns da cada bairro, se exercitando e aprendendo com as atividades que podem ser proporcionadas nestes espaços”, ressaltou o chefe do Executivo.