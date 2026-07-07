Suspeito de ataque contra tenente da Rota entra na lista vermelha da Interpol

Hércules da Costa Siqueira, conhecido como “Golias” e “Peruca”, é apontado como suspeito de atirar contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, em São Caetano do Sul. Ele está foragido, teve a prisão temporária decretada e pode estar tentando deixar o país.

Interpol inclui suspeito em alerta internacional

A Interpol incluiu Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de “Golias” e “Peruca”, na lista vermelha de procurados, após pedido da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Ele é apontado como suspeito de atirar contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, durante um ataque ocorrido em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

A inclusão na chamada Difusão Vermelha amplia a cooperação entre autoridades policiais de diferentes países. Com isso, caso o suspeito seja localizado em algum país membro da Interpol, as autoridades locais podem realizar a prisão provisória, conforme as regras de cada país, e comunicar o Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília para que sejam adotadas as medidas cabíveis de extradição. Veículos como Folha, Band e UOL também confirmaram a inclusão do suspeito na lista internacional de procurados.

Hércules está foragido desde a última sexta-feira, após ter a prisão temporária decretada pela 2ª Vara Criminal e do Júri de São Caetano do Sul. Segundo informações de inteligência, há risco concreto de fuga para o exterior, inclusive por rotas irregulares de fronteira.

Suspeito é apontado como autor dos disparos

De acordo com a investigação, “Golias” é apontado como o atirador no atentado contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, integrante da Rota, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo.

O ataque ocorreu quando o militar trafegava de motocicleta pela Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. O tenente foi atingido na cabeça e socorrido em estado grave.

As investigações tratam o caso como uma ação planejada. A polícia apura a participação de outros envolvidos no atentado, incluindo pessoas que teriam dado apoio logístico, monitorado a rotina do policial ou colaborado com a fuga do suspeito.

Até o momento, dois suspeitos foram presos temporariamente por possível envolvimento no crime. Além disso, um homem apontado como suspeito de participação no ataque morreu em confronto com policiais da Rota em Peruíbe, no litoral paulista.

Recompensa de R$ 50 mil é oferecida por informações

A Polícia Civil de São Paulo divulgou uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à localização de Hércules da Costa Siqueira.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo portal da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O sigilo das informações é garantido pelas autoridades.

A orientação da polícia é que a população não tente abordar o suspeito. Qualquer informação sobre o paradeiro de Hércules deve ser comunicada imediatamente aos canais oficiais de denúncia.

A medida busca acelerar a localização do foragido, considerado peça central nas investigações sobre o atentado contra o tenente da Rota.

Investigação aponta risco de fuga com apoio familiar

A polícia trabalha com a possibilidade de que Hércules esteja tentando fugir do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil. Segundo apuração da CNN Brasil, o suspeito poderia estar tentando deixar São Paulo acompanhado da esposa e das filhas.

Imagens de uma câmera de segurança monitorada pelos investigadores mostram um homem usando máscara e boné escuros, que seria Hércules, ao lado da esposa e das crianças. O grupo teria seguido em direção à Baixada Santista.

Os investigadores também apuram se o suspeito recebeu apoio de familiares durante a fuga. Uma das linhas de investigação aponta que ele e a família poderiam ter ficado escondidos entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira com ajuda do sogro.

Outra hipótese investigada é a de que a esposa teria colaborado para alterar a aparência do suspeito, dificultando sua identificação durante o deslocamento.

Tenente da Rota segue internado em estado grave

O tenente Ronickson Pimentel dos Santos permanece internado em estado grave na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, mas apresenta boa resposta ao tratamento intensivo.

Segundo boletim médico, a principal evolução recente foi o início do protocolo de redução gradual da sedação, etapa considerada importante pela equipe que acompanha o caso.

Apesar da gravidade do quadro, os sinais neurológicos seguem favoráveis. O policial permanece estável, com boa oxigenação e sob acompanhamento contínuo.

O estado de saúde do tenente é acompanhado de perto por familiares, colegas de farda e pela Secretaria da Segurança Pública, em meio à mobilização para prender os envolvidos no atentado.

Ronickson é irmão de Eloá Pimentel

Ronickson Pimentel dos Santos é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, adolescente assassinada em 2008 pelo ex-namorado Lindemberg Alves, após ser mantida refém por mais de 100 horas em Santo André, no ABC Paulista.

O caso Eloá teve grande repercussão nacional e se tornou um dos crimes mais lembrados do país. Agora, a família volta a enfrentar um episódio de violência, desta vez com o atentado contra Ronickson.

A ligação familiar aumentou a repercussão do caso, que já vinha sendo tratado como prioridade pelas forças de segurança por envolver um oficial da Rota e indícios de ação organizada.

Polícia apura ação coordenada contra o militar

A investigação busca esclarecer a dinâmica completa do atentado, incluindo a motivação, os responsáveis diretos pelos disparos e os possíveis participantes na preparação da ação.

Segundo informações apuradas por veículos de imprensa, a polícia identificou indícios de que o ataque teria contado com apoio de veículos usados para monitoramento, cobertura e fuga. A Band informou que as investigações apontaram suporte logístico de pelo menos quatro veículos, além da motocicleta usada na ação.

O caso é tratado como tentativa de homicídio qualificado. A polícia também investiga se o atentado pode ter relação com a atuação do tenente na corporação e com eventuais represálias de grupos criminosos.

A inclusão do nome de Hércules na lista vermelha da Interpol indica que a investigação considera real a possibilidade de fuga internacional, o que exige cooperação entre autoridades brasileiras e estrangeiras.

O que significa estar na lista vermelha da Interpol

A lista vermelha da Interpol é um alerta internacional usado para localizar pessoas procuradas por autoridades judiciais de um país. Na prática, ela comunica às polícias dos países membros que determinada pessoa é considerada foragida e pode ser presa provisoriamente, conforme a legislação local.

É importante destacar que a difusão vermelha não substitui um processo de extradição, mas funciona como mecanismo de cooperação internacional para permitir que a pessoa seja localizada e detida enquanto as autoridades competentes adotam os trâmites legais.

No caso de Hércules, a medida foi solicitada após a decretação da prisão temporária e diante da avaliação de que existe risco de fuga para fora do Brasil.

Buscas continuam em São Paulo e em outros estados

As buscas por Hércules da Costa Siqueira continuam. A polícia monitora possíveis rotas de fuga, pontos de apoio e contatos que possam estar ajudando o suspeito a permanecer escondido.

A divulgação da recompensa de R$ 50 mil e a inclusão do nome na lista vermelha da Interpol aumentam a pressão sobre o foragido e ampliam o alcance da operação de captura.

Enquanto isso, os investigadores seguem reunindo provas, analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para identificar todos os envolvidos no atentado contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos.

O caso segue em investigação, e Hércules da Costa Siqueira permanece foragido.