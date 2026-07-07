Morre Benedito Ruy Barbosa, criador de clássicos da teledramaturgia brasileira

Autor de novelas marcantes como “Pantanal”, “O Rei do Gado”, “Terra Nostra” e “Meu Pedacinho de Chão”, Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), em São Paulo, aos 95 anos, em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica

Benedito Ruy Barbosa morre em São Paulo aos 95 anos

O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa, um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira, morreu nesta terça-feira (7), em São Paulo, aos 95 anos. A causa da morte foi informada como complicações de insuficiência renal crônica, segundo confirmação do Hospital do Coração, o HCor.

Reconhecido por obras que se tornaram verdadeiras sagas da televisão, Benedito marcou gerações com novelas ambientadas no interior do Brasil, histórias de amor intensas, conflitos familiares e tramas que abordavam temas sociais, culturais e históricos.

O velório será realizado nesta terça-feira, das 15h às 21h, no Funeral Home, localizado na Bela Vista, região central de São Paulo. A cerimônia será aberta ao público entre 15h e 16h, permitindo que admiradores, colegas de profissão e fãs prestem as últimas homenagens ao autor.

Autor havia sido internado no início do ano

Em janeiro deste ano, Benedito Ruy Barbosa já havia enfrentado problemas de saúde e ficou 19 dias internado no HCor para tratar uma infecção urinária associada a um quadro de insuficiência renal crônica.

Meses depois, o agravamento das complicações relacionadas à insuficiência renal levou à morte do dramaturgo. A notícia causou forte comoção no meio artístico e entre telespectadores que acompanharam suas obras ao longo de décadas.

Benedito deixa um legado profundo na televisão brasileira, especialmente por sua capacidade de transformar o Brasil rural, suas paisagens, seus conflitos e suas tradições em narrativas populares de grande alcance.

Um autor marcado por grandes sagas brasileiras

Benedito Ruy Barbosa ficou conhecido por escrever novelas com forte carga emocional, personagens de personalidade marcante e histórias que atravessavam gerações. Suas obras costumavam reunir famílias em conflito, romances grandiosos, disputas por terra, tradições culturais e o cotidiano do campo.

Entre seus maiores sucessos estão “Meu Pedacinho de Chão”, de 1971; “Pantanal”, de 1990; “O Rei do Gado”, de 1996; e “Terra Nostra”, de 1999.

Essas tramas consolidaram Benedito como um dos autores que mais retrataram o universo rural brasileiro na televisão. Suas novelas tinham como marca a valorização de personagens determinados, ligados à terra, à família e a valores que o próprio autor costumava associar ao bom caráter, à luta e à esperança.

Infância no interior influenciou obra do dramaturgo

Benedito Ruy Barbosa nasceu em Gália, no interior de São Paulo, em 1931. Mais velho entre cinco irmãos, passou a infância na cidade vizinha de Vera Cruz, em uma região marcada por cafezais e pela presença de imigrantes japoneses e italianos.

Esse ambiente rural e multicultural influenciaria profundamente sua obra. Ao longo da carreira, Benedito retratou com frequência a vida no campo, a imigração, os costumes do interior e os conflitos sociais ligados à terra.

A morte precoce do pai fez com que ele começasse a trabalhar ainda jovem para ajudar a família. Antes de se firmar como escritor, atuou como auxiliar em firma comercial, vendedor de verduras e faxineiro. Mais tarde, conseguiu emprego como revisor no jornal “O Estado de S. Paulo”, experiência que aproximou ainda mais o jovem Benedito da escrita.

Da literatura ao teatro: o início da carreira

O gosto pela escrita levou Benedito a criar seu primeiro romance, “Fogo Frio”. A obra foi adaptada para o teatro e recebeu reconhecimento da Associação Paulista dos Críticos de Arte, marcando o início de sua trajetória como roteirista e dramaturgo.

Esse primeiro sucesso abriu caminho para sua entrada no universo audiovisual. Com linguagem popular, sensibilidade para temas brasileiros e habilidade para construir personagens fortes, Benedito encontrou na televisão o espaço ideal para ampliar o alcance de suas histórias.

Sua estreia na TV aconteceu em 1966, com “Somos Todos Irmãos”, exibida pela TV Tupi. Depois disso, passou por emissoras como Excelsior, Record e TV Cultura, antes de consolidar sua carreira na Globo.

“Meu Pedacinho de Chão” e a chegada à Globo

Em 1971, Benedito escreveu “Meu Pedacinho de Chão”, novela produzida em uma parceria entre a TV Cultura e a Globo. A obra foi exibida pelas duas emissoras e se tornou uma das primeiras novelas educativas da televisão brasileira.

Cinco anos depois, Benedito assinou contrato com a Globo, onde deu início a uma fase de sucesso, especialmente na faixa das 18h. Nesse período, adaptou o romance de Ribeiro Couto em “Cabocla”, exibida em 1979.

A partir dali, o autor se consolidou como um dos principais nomes da dramaturgia nacional, com tramas que valorizavam o interior, a cultura popular e os dramas humanos.

“Pantanal” transformou a televisão brasileira

Um dos maiores marcos da carreira de Benedito Ruy Barbosa foi “Pantanal”, exibida originalmente em 1990, pela TV Manchete. A novela inovou ao apostar em locações externas, paisagens naturais e uma narrativa fortemente ligada ao bioma pantaneiro.

Com cenas gravadas fora dos estúdios tradicionais e uma atmosfera que misturava romance, mistério e natureza, “Pantanal” se tornou um fenômeno de audiência e de repercussão cultural.

A obra ajudou a popularizar o Pantanal como cenário televisivo e marcou um momento de transformação na forma de produzir novelas no Brasil. Décadas depois, a trama ganhou uma nova versão escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito, mantendo viva a força da história original.

Retorno à Globo e novo sucesso com “Renascer”

Após o êxito de “Pantanal”, Benedito voltou à Globo e escreveu “Renascer”, exibida em 1993. A novela foi ambientada no interior da Bahia e teve como centro o personagem José Inocêncio, um coronel marcado por disputas familiares, poder, terra e conflitos entre gerações.

Assim como “Pantanal”, “Renascer” também seria refilmada anos depois, em nova versão assinada por Bruno Luperi. A continuidade dessas histórias em novas gerações mostra a permanência do universo criado por Benedito na memória afetiva do público brasileiro.

As obras do autor atravessaram décadas porque tratavam de temas universais, como amor, ambição, família, vingança, pertencimento e luta por reconhecimento.

“O Rei do Gado” discutiu terra, poder e reforma agrária

Em 1996, Benedito Ruy Barbosa escreveu outro grande clássico da televisão: “O Rei do Gado”. A novela abordou a rivalidade entre duas famílias de imigrantes italianos e trouxe para o centro da trama debates sobre posse de terra, reforma agrária, desigualdade social e poder econômico.

Com personagens fortes e conflitos intensos, “O Rei do Gado” se tornou uma das novelas mais lembradas da televisão brasileira. A trama misturava romance, política, drama familiar e questões sociais, características frequentes na obra do autor.

A novela também reforçou uma das maiores marcas de Benedito: a capacidade de transformar temas complexos em histórias acessíveis ao grande público, sem perder o peso emocional e social da narrativa.

“Terra Nostra” retratou a imigração italiana no Brasil

Outro sucesso marcante foi “Terra Nostra”, exibida em 1999. A novela contou a história de Matteo e Giuliana, jovens italianos que chegam ao Brasil no início do século XX e acabam separados após a viagem.

A trama explorou o drama dos imigrantes italianos, as dificuldades de adaptação, o trabalho nas lavouras de café e a formação cultural do Brasil. Mais uma vez, Benedito recorreu à história nacional para construir uma novela de forte apelo popular.

A imigração italiana foi um dos temas mais presentes em sua obra, reflexo também das memórias e influências culturais do interior paulista onde cresceu.

Autor também revisitou suas próprias obras

Ao longo da carreira, Benedito Ruy Barbosa também voltou a algumas de suas criações. Em 2006, assinou a refilmagem de “Sinhá Moça”. Em 2014, revisitou “Meu Pedacinho de Chão”, em uma versão marcada por visual colorido, linguagem lúdica e forte apelo estético.

Na época da nova versão de “Meu Pedacinho de Chão”, Benedito afirmou que conseguiu finalmente colocar no ar ideias que haviam sido barradas pela Censura na primeira versão, exibida durante a ditadura militar.

Essa capacidade de revisitar a própria obra mostrou a permanência de suas histórias e a adaptação de seus temas a diferentes momentos da televisão brasileira.

Última novela foi “Velho Chico”

Em 2016, Benedito escreveu “Velho Chico”, novela ambientada na fictícia cidade de Grotas do São Francisco, no sertão nordestino. A trama trouxe disputas por terra, poder político, conflitos familiares e um embate entre gerações.

A novela também reforçou o interesse do autor por paisagens brasileiras, identidades regionais e histórias ligadas à terra. O Rio São Francisco, elemento central da narrativa, funcionava como símbolo de memória, conflito e resistência.

“Velho Chico” encerrou a trajetória de Benedito como autor de novelas inéditas, mantendo as marcas que fizeram parte de toda a sua carreira: grandes romances, dramas familiares, disputas de poder e valorização do Brasil profundo.

Legado na televisão brasileira

Benedito Ruy Barbosa deixa um legado raro na dramaturgia nacional. Suas novelas ajudaram a construir uma imagem poderosa do Brasil rural na televisão, com personagens que se tornaram inesquecíveis e histórias que atravessaram gerações.

Ao longo de sua carreira, o autor mostrou que a novela podia ser entretenimento popular, mas também espaço para discutir temas sociais, históricos e culturais. Suas tramas abordaram reforma agrária, imigração, desigualdade, disputas familiares, religiosidade, tradição e modernização do campo.

Mais do que criar sucessos de audiência, Benedito construiu universos que permaneceram vivos na memória do público. A força de “Pantanal”, “O Rei do Gado”, “Renascer” e “Terra Nostra” mostra a dimensão de sua contribuição para a televisão brasileira.

“Uma novela precisa ter uma grande história de amor”

Em depoimento ao Memória Globo, Benedito Ruy Barbosa definiu uma de suas maiores crenças como dramaturgo: “Antes de mais nada, uma novela precisa ter uma grande história de amor.”

A frase resume parte essencial de sua obra. Mesmo quando tratava de conflitos sociais, disputas por terra, poder econômico ou choques entre gerações, Benedito colocava o amor no centro de suas histórias.

Foi assim que o autor conquistou o público: unindo grandes temas nacionais a emoções humanas profundas. Sua morte encerra uma trajetória fundamental da dramaturgia brasileira, mas suas obras seguem como referência para autores, atores, diretores e telespectadores.

Benedito Ruy Barbosa deixa a televisão brasileira marcada por sagas inesquecíveis, personagens populares e uma forma única de contar o Brasil a partir do interior, da terra e das grandes paixões.