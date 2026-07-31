Tiroteio entre PF e suspeitos mobiliza forças de segurança no Aeroporto de Guarulhos

Confronto aconteceu na área externa do Terminal 3 durante uma suposta tentativa de invasão. Grupo em quatro veículos estaria tentando transportar drogas para o aeroporto; não há confirmação oficial sobre feridos ou prisões.

Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com suspeitos na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta sexta-feira (31).

Segundo informações preliminares, o confronto aconteceu nas proximidades do Terminal 3 durante uma tentativa de invasão pela cerca do aeroporto.

A ocorrência estaria relacionada ao tráfico de drogas. Pelo menos dez pessoas, distribuídas em quatro veículos, teriam tentado levar entorpecentes para a área aeroportuária.

A quantidade de envolvidos e a relação do grupo com o tráfico ainda deverão ser confirmadas oficialmente pela Polícia Federal.

Equipes das polícias Militar e Civil foram mobilizadas para apoiar a operação e realizar buscas nos arredores do aeroporto.

Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre feridos, mortos ou pessoas presas.

Confronto aconteceu perto do Terminal 3

O tiroteio foi registrado na área externa do Aeroporto de Guarulhos, nas proximidades do Terminal 3.

Segundo a Polícia Federal, a ocorrência começou durante uma tentativa de invasão ao complexo aeroportuário.

As circunstâncias exatas da abordagem ainda estão sendo apuradas. Não foi informado se os agentes já acompanhavam o grupo ou se os suspeitos foram identificados durante a tentativa de ultrapassar a cerca.

Também não há confirmação sobre quantos disparos foram realizados nem sobre a duração do confronto.

Imagens registradas na região mostram a movimentação das forças de segurança. Sirenes e helicópteros puderam ser ouvidos durante as buscas.

Suspeitos estariam em quatro veículos

Informações preliminares indicam que ao menos dez pessoas participaram da ação.

O grupo estaria dividido em quatro veículos e teria como objetivo levar drogas para o aeroporto.

A dinâmica ainda precisa ser esclarecida pela investigação. As autoridades deverão apurar se os suspeitos pretendiam acessar uma área restrita, entregar os entorpecentes a pessoas dentro do complexo ou utilizar a estrutura aeroportuária para transportar a carga.

Até o momento, a Polícia Federal confirmou a tentativa de invasão, mas não divulgou detalhes sobre a quantidade de envolvidos, os veículos ou as drogas que seriam transportadas.

Também não foi informado se algum automóvel ou entorpecente foi apreendido.

Pacotes com drogas que seriam levadas no aeroporto de Guarulhos — Foto: Reprodução/G1

Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram enviadas ao aeroporto para apoiar os agentes federais.

A mobilização envolveu buscas na área externa e nas proximidades do Terminal 3.

Helicópteros também foram vistos sobrevoando a região depois do confronto.

O reforço policial busca localizar os envolvidos, proteger os acessos e preservar a área onde os disparos aconteceram.

A Polícia Federal possui responsabilidade sobre investigações relacionadas ao tráfico internacional de drogas e sobre a segurança nas áreas sob controle federal do aeroporto.

As polícias estaduais podem prestar apoio nas buscas, nos bloqueios viários e na localização de suspeitos que tenham deixado o complexo.

Não há confirmação sobre feridos ou prisões

As autoridades ainda não divulgaram um balanço oficial da ocorrência.

Não há informações confirmadas sobre agentes ou suspeitos atingidos durante a troca de tiros.

Também não foi informado se alguma pessoa foi presa ou conseguiu fugir.

Por se tratar de uma ocorrência em andamento, os dados iniciais podem ser modificados conforme as equipes encerrem as buscas e reúnam informações sobre o confronto.

A Polícia Federal deverá divulgar detalhes depois de reconstruir a sequência da tentativa de invasão e confirmar a identidade dos envolvidos.

GRU Airport confirma intervenção da PF

A concessionária GRU Airport confirmou que houve uma intervenção da Polícia Federal no aeroporto.

A empresa, entretanto, não apresentou detalhes sobre o confronto nem informou se a ocorrência afetou o funcionamento dos terminais.

Até o momento, não foi divulgada qualquer confirmação sobre alterações em pousos, decolagens ou circulação de passageiros.

O tiroteio aconteceu na área externa, mas a localização exata deverá ser detalhada pelas autoridades.

A concessionária deverá colaborar com a investigação por meio do fornecimento de imagens das câmeras de segurança e de registros dos acessos ao complexo.

Investigação apurará tentativa de invasão

A Polícia Federal deverá analisar como o grupo chegou até o aeroporto e qual era o objetivo da invasão.

As imagens do sistema de monitoramento poderão mostrar a movimentação dos veículos e o momento em que os suspeitos se aproximaram da cerca.

Os investigadores também deverão verificar a possível existência de pessoas dentro do aeroporto que ajudariam no transporte das drogas.

A atuação de grupos criminosos em áreas aeroportuárias pode envolver funcionários, prestadores de serviços ou passageiros recrutados para levar entorpecentes em voos nacionais e internacionais.

No caso registrado nesta sexta-feira, entretanto, ainda não existe confirmação pública sobre a participação de pessoas com acesso autorizado ao aeroporto.

A prioridade das equipes continua sendo localizar os suspeitos, identificar possíveis feridos e determinar se houve apreensão de drogas, armas ou veículos.