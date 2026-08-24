Acidente na contramão deixa dois mortos e dois feridos graves na SP-294 em Bauru

Colisão frontal aconteceu na noite de domingo; outro acidente registrado na região matou uma jovem de 26 anos que estava na garupa de uma motocicleta em Paulistânia

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal provocada por um veículo que trafegava na contramão da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru, no interior de São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 21h41 de domingo (23), no quilômetro 356 da rodovia, no sentido interior-capital.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um dos veículos seguia no sentido contrário da pista quando atingiu outro automóvel de frente.

As duas vítimas feridas foram atendidas pelas equipes de emergência. A ocorrência provocou interdições e cerca de um quilômetro de congestionamento. A pista foi completamente liberada no começo da manhã desta segunda-feira (24).

No mesmo domingo, outro acidente fatal foi registrado na região. Uma jovem de 26 anos morreu após uma motocicleta ser atingida por um carro durante uma ultrapassagem na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Paulistânia.

Carro trafegava na contramão da SP-294

De acordo com a Artesp, a colisão em Bauru aconteceu depois que um dos automóveis passou a trafegar na contramão da SP-294.

O veículo atingiu frontalmente outro carro que seguia pela rodovia. Duas pessoas morreram no acidente, enquanto outras duas vítimas sofreram ferimentos considerados graves.

Equipes de emergência foram mobilizadas para atender os ocupantes dos veículos. As circunstâncias que levaram o motorista a entrar ou permanecer na contramão ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

A identidade das vítimas não foi informada. Também não foram divulgados detalhes sobre os hospitais para os quais os feridos foram encaminhados nem atualizações sobre seus estados de saúde.

Acidente aconteceu no sentido interior-capital

A batida foi registrada no quilômetro 356 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido interior-capital.

O trecho fica no município de Bauru e precisou ser parcialmente bloqueado durante o atendimento da ocorrência.

A faixa 2 e o acostamento permaneceram interditados para a atuação das equipes de resgate, da perícia e do serviço funerário.

A restrição provocou aproximadamente um quilômetro de congestionamento na região. O tráfego foi normalizado apenas no início da manhã de segunda-feira.

Perícia vai investigar as causas da colisão

A Perícia Técnica foi chamada para analisar os veículos, a pista e outros elementos encontrados no local do acidente.

O trabalho deverá ajudar a esclarecer como o automóvel entrou na contramão, a velocidade dos veículos e as circunstâncias exatas da colisão frontal.

As equipes também deverão verificar se havia marcas de frenagem, problemas na sinalização ou outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.

Os corpos das duas vítimas foram retirados do local pelo serviço funerário por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira.

As conclusões dependem da finalização dos laudos periciais e da continuidade da investigação.

Pista foi liberada no começo da manhã

O atendimento ao acidente e os trabalhos periciais se estenderam durante a madrugada.

A faixa 2 e o acostamento ficaram bloqueados enquanto as equipes trabalhavam no resgate das vítimas, na retirada dos veículos e na coleta de informações.

A rodovia foi totalmente liberada no início da manhã desta segunda-feira. O congestionamento formado durante a ocorrência chegou a aproximadamente um quilômetro.

A SP-294 é uma das principais ligações rodoviárias da região de Bauru e recebe um fluxo constante de carros, caminhões e ônibus.

Jovem morre em outro acidente na SP-225

Outro acidente com morte foi registrado na noite de domingo no interior paulista. A ocorrência aconteceu no quilômetro 276 da Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Paulistânia.

A vítima foi identificada como Millena Ferreira dos Santos, de 26 anos. Ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo namorado quando o veículo foi atingido por um carro.

Millena morreu ainda no local. O namorado sofreu uma fratura no maxilar e escoriações pelo corpo.

Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. Segundo as informações registradas na ocorrência, o estado de saúde dele era estável.

Carro teria atingido motocicleta após ultrapassagem

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do automóvel teria realizado uma ultrapassagem na SP-225.

Ao retornar para a faixa da direita, o carro atingiu a motocicleta onde estavam Millena e o namorado. Com o impacto, os ocupantes da moto foram arremessados.

A jovem não resistiu aos ferimentos. O condutor da motocicleta foi atendido pelas equipes de emergência e levado ao hospital.

O motorista do carro não ficou ferido. As circunstâncias da ultrapassagem e da colisão serão analisadas pela perícia e pela Polícia Civil.

Polícia investiga homicídio e lesão corporal culposos

O caso registrado em Paulistânia é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A classificação culposa é utilizada quando não há, inicialmente, indicação de intenção de matar ou ferir. A investigação deverá verificar se houve imprudência, negligência ou imperícia durante a condução do veículo.

A perícia deverá analisar a posição dos veículos, as marcas na pista e as condições do trecho onde ocorreu a colisão.

O depoimento do motorista do carro, do motociclista e de eventuais testemunhas também poderá contribuir para a apuração.

A responsabilidade pelo acidente somente poderá ser estabelecida após a conclusão das investigações.

Vítima que estava na garupa morreu no local

Millena Ferreira dos Santos estava na garupa da motocicleta e morreu antes de ser levada para uma unidade de saúde.

O namorado dela apresentou uma fratura no maxilar e diferentes escoriações, mas permaneceu em condição estável após o atendimento.

A Polícia Técnica e o serviço funerário foram acionados por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira para realizar os procedimentos no local.

A faixa da direita e o acostamento ficaram interditados durante os trabalhos de resgate, perícia e remoção do corpo.

Trecho da SP-225 foi liberado às 7h48

A ocorrência em Paulistânia também exigiu o bloqueio parcial da rodovia durante a madrugada.

A faixa da direita e o acostamento ficaram fechados para proteger as equipes que trabalhavam no local e permitir a realização da perícia.

A área foi totalmente liberada por volta das 7h48 desta segunda-feira. Apesar da interdição, não houve registro de congestionamento no trecho.

Os veículos envolvidos deverão passar por análise para que os investigadores identifiquem a dinâmica da colisão.

Três mortes foram registradas nas duas rodovias

Os dois acidentes deixaram três pessoas mortas e três feridas nas rodovias da região entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira.

Na SP-294, em Bauru, duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na colisão frontal provocada por um veículo na contramão.

Na SP-225, em Paulistânia, uma jovem de 26 anos morreu e o namorado ficou ferido depois que a motocicleta foi atingida por um automóvel.

As ocorrências são investigadas separadamente. Em Bauru, a perícia tenta esclarecer por que um dos veículos trafegava na contramão. Em Paulistânia, a Polícia Civil apura as circunstâncias da ultrapassagem realizada pelo motorista do carro.