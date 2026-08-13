Prêmio Destaques 2026 abre inscrições e inicia nova etapa de reconhecimento aos empresários de Ferraz de Vasconcelos

Inscrições começam nesta quinta-feira (13) e seguem até 13 de setembro; após essa etapa, participantes serão submetidos à votação por aproximadamente 45 dias

O Prêmio Destaques 2026 inicia nesta quinta-feira, 13 de agosto, mais uma edição de sua trajetória de reconhecimento aos empresários e empreendedores que se destacam em Ferraz de Vasconcelos.

As inscrições permanecem abertas até 13 de setembro. Após o encerramento dessa primeira etapa, terá início o período de votação, previsto para durar aproximadamente 45 dias, até a definição dos vencedores.

A iniciativa tem como objetivo valorizar empresas, empresários e empreendedores que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Ferraz de Vasconcelos.

Como participar

Os empresários e empreendedores interessados em participar devem realizar o cadastro dentro do período de inscrições.

https://forms.gle/3iki1LRQkuXDDsJs9 link para inscrição

Um ponto importante é que todos os participantes precisam preencher o cadastro referente à edição de 2026, inclusive aqueles que já participaram de outras edições do Prêmio Destaques.

O novo cadastro é necessário para validar a participação nesta edição e manter as informações dos participantes atualizadas.

Após o encerramento das inscrições, os participantes habilitados passarão para a fase de votação. A previsão é de aproximadamente 45 dias de votação, até que sejam definidos os vencedores do Prêmio Destaques 2026.

Participação no prêmio é totalmente gratuita

A organização reforça que a participação no Prêmio Destaques é totalmente gratuita.

Não há cobrança para realizar a inscrição, participar da votação ou ser escolhido como vencedor.

Essa é uma característica que acompanha o Prêmio Destaques desde suas primeiras edições: qualquer empresário ou empreendedor que esteja apto a participar pode se inscrever gratuitamente para concorrer ao reconhecimento.

O vencedor também não é obrigado a participar da festa de encerramento.

Caso o vencedor queira participar da grande celebração, haverá condições específicas relacionadas à festa, que serão apresentadas pela organização.

Por outro lado, quem não quiser participar da festa receberá sua premiação gratuitamente ao final do ano.

Festa de celebração está prevista para novembro

A expectativa da organização é que a grande festa de celebração do Prêmio Destaques 2026 aconteça na última semana de novembro.

A data oficial, o local e os demais detalhes da celebração serão divulgados com antecedência para que os vencedores, convidados e parceiros possam se programar.

A festa será o momento de reunir os vencedores e celebrar o reconhecimento aos empresários e empreendedores que se destacaram em Ferraz de Vasconcelos.

Empresas, apoiadores e patrocinadores também podem participar

Além dos empresários que concorrem ao prêmio, o Prêmio Destaques 2026 também está aberto para empresas, marcas, apoiadores e patrocinadores que desejam fazer parte da realização do evento.

As empresas parceiras poderão ter suas marcas divulgadas durante todo o período de divulgação do Prêmio Destaques e também contar com exposição no dia da grande festa de celebração, de acordo com as possibilidades de cada parceria.

A participação de apoiadores e patrocinadores contribui para a realização do evento e, ao mesmo tempo, oferece às empresas uma oportunidade de associar suas marcas a uma iniciativa que valoriza o empreendedorismo, o comércio e os profissionais que ajudam a movimentar a economia de Ferraz de Vasconcelos.

Empresas interessadas em conhecer as possibilidades de apoio, patrocínio e divulgação podem entrar em contato diretamente com o diretor do Prêmio Destaques:

WhatsApp: (11) 99535-8598 Jair Ambrósio

Uma história de reconhecimento

O Prêmio Destaques já faz parte da história do reconhecimento empresarial de Ferraz de Vasconcelos e chega a mais uma edição mantendo sua proposta de valorizar quem empreende, trabalha e contribui para o crescimento da cidade.

Ao longo de sua trajetória, o prêmio se tornou uma oportunidade para reconhecer publicamente empresários e empreendedores que conquistaram espaço em seus segmentos e possuem participação importante na vida econômica do município.

Em 2026, a organização mantém o formato dividido em três etapas principais:

1. Inscrições: de 13 de agosto a 13 de setembro;

2. Votação: aproximadamente 45 dias após o encerramento das inscrições;

3. Celebração: previsão para a última semana de novembro.

A organização reforça o convite para que os empresários e empreendedores de Ferraz de Vasconcelos realizem seu cadastro dentro do prazo.