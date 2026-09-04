PAT Ferraz realiza mutirão com 160 vagas de emprego

Ação acontece no dia 10 de setembro, no CIC, e reúne oportunidades para diferentes áreas, incluindo vagas de estágio

O PAT Ferraz realiza, no dia 10 de setembro, mais um Mutirão de Emprego e Serviço, com 160 vagas disponíveis em diferentes áreas. A ação será realizada no CIC – Centro de Integração da Cidadania, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco.

O atendimento começa às 8h30, com distribuição de senhas a partir das 8h e até as 13h. Para participar do processo, os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado impresso e documento com foto.

Entre as oportunidades estão vagas para operador de caixa, repositor de mercadorias, açougueiro, auxiliar de limpeza, líder de limpeza, operador de teleatendimento, vigilante patrimonial, supervisor de vendas e agente de turismo e vendas. Também serão oferecidas vagas de estágio para auxiliar de produção, atendimento ao cliente e administração.

O mutirão reúne oportunidades para profissionais com diferentes perfis. Há vagas que não exigem experiência, enquanto outras solicitam experiência profissional, e também oportunidades destinadas a estudantes de nível médio ou técnico.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, ações como essa aproximam quem busca uma oportunidade das empresas que estão contratando.“O mutirão é uma oportunidade para aproximar os trabalhadores das vagas disponíveis e facilitar esse encontro com o mercado de trabalho. Temos oportunidades para diferentes perfis, inclusive para quem ainda não possui experiência e para estudantes que estão buscando o primeiro contato com o mercado. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso da população a oportunidades de trabalho e geração de renda.”

A realização de mutirões também fortalece o atendimento do PAT e facilita o acesso dos trabalhadores aos processos seletivos, concentrando diferentes oportunidades em um único local.