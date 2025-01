Cerimônia de posse da prefeita reeleita, do vice e 17 vereadores marca o 1º dia do ano em Ferraz

O primeiro dia do ano de 2025, em Ferraz de Vasconcelos, foi marcado pela cerimônia de posse da prefeita reeleita Priscila Gambale; do vice-prefeito Daniel Balke e dos 17 vereadores eleitos para o próximo mandato e legislatura 2025/2028, no Salão Montreal Eventos, no bairro do Tanquinho. O evento durou três horas e reuniu um público estimado em 700 pessoas, conforme a Guarda Civil Municipal (GCM) e reuniu os poderes Legislativo e Executivo que foram empossados com o propósito de desenvolver o município.



Em seu discurso, a prefeita Priscila agradeceu primeiro a Deus, à família e ao irmão e deputado federal Rodrigo Gambale, responsável pela articulação política junto aos governos estadual e federal e por ter sido responsável por grande parte das entregas feitas pela Prefeitura de Ferraz, nos últimos quatro anos. Os 51.200 ferrazenses que a elegeram também foram lembrados em sua fala. Para a prefeita, a política é uma ferramenta de transformação social e um caminho para garantir à população acesso às melhorias, dignidade e respeito. “Assumo com o propósito de servir e trabalhar incansavelmente para o bem de todos. Farei nos próximos quatro anos mais obras de infraestrutura, cultura, esporte, saúde, transparência na gestão pública e respeito com cada cidadão ferrazense, ouvindo a demanda da população. Vou ser uma prefeita presente e comprometida com cada rua, com cada bairro desta cidade. Não importa o tamanho do desafio, a nossa determinação será maior. Com trabalho, ética alcançaremos grandes conquistas. Vamos trabalhar juntos para o desenvolvimento desta cidade”, afirmou.

O vice-prefeito Daniel Balke também prometeu muito trabalho em prol da cidade. Já para o deputado federal Rodrigo Gambale foram grandes os desafios no primeiro mandato e a prefeita quebrou vários paradigmas como ser a primeira mulher prefeita reeleita no Alto Tietê, entre outros títulos como não ter nenhum processo junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal de Justiça do Estado (TJ): “Ferraz tem uma nova história e está sendo muito bem cuidada, dentro de suas limitações, para o seu desenvolvimento”.

Após os discursos, a prefeita reeleita anunciou os nomes dos secretários municipais, os que continuam e os novos: Adriano Dias Campos (Administração); Marcos Rogério de Oliveira (Assistência Social); Antônio Alexandre Nunes Provisor (Assuntos Jurídicos); Dom Souza (Comunicação); Ana Rosa Augusto Rodrigues (Cultura e Turismo); Daniel Balke (Desenvolvimento Econômico e Agricultura); Carlos Alexandre (Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas); Paula Trevizolli (Educação); Pedro Paulo Teixeira Júnior (Fazenda); Jackson dos Santos (Governo e Relações Institucionais); José Batista (Esportes e Lazer); José Aparecido Nascimento (Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal); Eduardo Figueiredo de Paiva (Obras); Clécio Francisco Gonçalves (Saúde); Nícolas David (Serviços Urbanos); Denerval Jardim (Planejamento Urbano); Osni Pasquarelli (Transportes e Mobilidade Urbana); Daniele Cristina de Oliveira de Freitas (Segurança Urbana e Defesa Civil); Cida Gambale (Fundo Social de Solidariedade); Fernanda Cato (Chefia de Gabinete) e na Coordenadoria da Mulher, Juliane Gallo.

Abertura da posse

O presidente do legislativo, Hodirlei Martins, o Mineiro, iniciou a cerimônia convocando os eleitos, depois à prefeita e ao vice conforme o artigo 61 da Lei Orgânica do Município (LOM) combinado com o artigo 346 do Regimento Interno da Câmara, a prestarem juramento. Em seguida realizou a eleição da Mesa Diretora. Com duas chapas concorrendo venceu a encabeçada pelo Mineiro que obteve 14 votos contra três. A eleição da mesa ficou com Mineiro na presidência; Alexandro Silva, Teteco como vice-presidente; Cláudio Ramos (1ª secretaria); Marcos Antônio Castelo, o Ratinho (2ª secretaria) e Eliel Fox na 3ª secretaria.

Tomaram posse para próxima legislatura (2025-2028) os vereadores: Alexandre Silva, o Teteco; Ananinas Neto (Neto do Cambiri); Cláudio Ramos; Cláudio Squizato; David Júnior; Diego de Souza; Eliel Fox; Ewerton Inha; Hodirlei Martins, o Mineiro; José Juca; Josué Rocha, o Neno; Luiz Tenório; Nicolas David; Osni Pasquarelli; Professora Selma; Marcos Antonio, o Ratinho e Renato Ramos, o Renatinho Se Ligue.

A cerimônia de posse foi encerrada com as bençãos do padre Víctor de Almeida Moreira da Silva e do presidente do Conselho de Pastores, pastor Alberto Dias de Medeiros. Estiveram presentes ainda: a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Ferraz , Tatiana Chinelati; do presidente da OAB de Ferraz, Nivaldo Pina; e do presidente da Associação Comercial e Industrial, Luís Trevisani.

