Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, morre aos 77 anos

Morreu na manhã desta quarta-feira (26), o prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman, aos 77 anos. A informação foi divulgada pelo Hospital Mater Dei, na capital mineira. Noman sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite desta terça-feira (25), onde precisou ser reanimado. Em boletim divulgado pelos médicos, o quadro clínico do político era considerado grave.

Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte contestou a perda do mandatário, e a solidariedade aos familiares e amigos:

É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data.

Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.

Informações sobre o velório e homenagens serão divulgadas em breve.

Prefeitura de Belo Horizonte

A vida de Fuad Noman

Fuad Jorge Noman Filho era graduado em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e pós-graduado em Programação Econômica e Execução Orçamentária, Fuad também recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Sua carreira pública teve início como funcionário de carreira do Banco Central e, posteriormente, no Tesouro Nacional. Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, atuou como secretário executivo da Casa Civil entre 1996 e 1997. Em Minas Gerais, integrou as gestões dos governadores Aécio Neves e Antonio Anastasia, consolidando sua trajetória em cargos técnicos e administrativos.

Em 2021, Fuad Noman foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa de Alexandre Kalil. Com a renúncia de Kalil em março de 2022, assumiu a prefeitura da capital mineira. Em outubro de 2024, foi reeleito para o cargo, tornando-se, aos 77 anos, o prefeito mais velho a ser eleito na história da cidade.

Fuad Noman deixa a sua esposa, dois filhos e quatro netos.