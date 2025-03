Criminoso que baleou mulher em Suzano durante assalto estava de “saidinha” e foi morto pela polícia

Na noite de terça-feira, 25 de março de 2025, em Suzano, na Grande São Paulo, a dentista Bernadete Kyoto Tokumoto, de 54 anos, foi vítima de um assalto violento em sua residência. Enquanto estacionava o carro na garagem, foi surpreendida por um homem armado que a arrastou para fora do veículo e efetuou disparos, atingindo-a na cabeça e no antebraço. O criminoso fugiu com o carro da vítima, que posteriormente foi encontrado abandonado a cerca de quatro quilômetros do local do crime, próximo à casa do suspeito. 

Bernadete foi socorrida e esta estado grave no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, onde passou por cirurgia e permanece internada.

O suspeito, Gabriel dos Santos Araújo, de 24 anos, possuía antecedentes criminais por roubo e lesão corporal. Ele havia sido beneficiado por uma saída temporária da prisão e não retornou na data estipulada. 

Gabriel dos Santos Araújo

Na tarde de quarta-feira, 26 de março, equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) localizaram Gabriel em sua residência. Durante a abordagem, ele tentou fugir pelo telhado e disparou contra os policiais, que revidaram. Gabriel foi atingido por cinco tiros, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. 

O caso foi registrado como latrocínio tentado e morte decorrente de intervenção policial.