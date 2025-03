Mulher é arrastada e baleada na cabeça durante assalto em Suzano

Na noite de terça-feira, 25 de março de 2025, por volta das 19h50, a dentista Bernadete Kyoto Tokumoto, de 54 anos, foi vítima de um assalto violento em frente à sua residência na Rua Joaquim Garcia de Souza, Vila Amorim, em Suzano, Grande São Paulo. Enquanto guardava seu veículo na garagem, Bernadete foi abordada por um homem que a arrastou para fora do carro. Ao reagir e gritar, ela foi atingida por dois disparos: um na cabeça e outro no braço. O assaltante fugiu levando o carro da vítima, que posteriormente foi encontrado na Estrada do Areião, também em Suzano.

Bernadete foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, onde passou por cirurgia e permanece internada em estado grave. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa da Seccional de Mogi das Cruzes está investigando o caso, registrado como roubo e lesão corporal.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime, mostrando o agressor abordando a vítima enquanto ela estacionava o carro na garagem.

Até o momento, o suspeito não foi identificado. As autoridades continuam as investigações para localizar e prender o responsável pelo crime.