Renatinho cria parlamento para fortalecer a presença da mulher na política ferrazense

Além de criar a Frente Municipal em Defesa dos Direitos das mulheres, a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos também pretende

implantar o parlamento feminino em breve. A novidade faz parte do

projeto de resolução nº001/2025, de autoria do vereador Renato Ramos de

Souza (PL), o Renatinho Se Ligue. O texto, aliás, foi votado em única

discussão na sessão ordinária desta terça-feira, dia 25.



O virtual parlamento feminino tem por objetivo estimular a participação

ativa das mulheres na formulação de políticas públicas e, ao mesmo

tempo, na apresentação de propostas legislativas voltadas à garantia de

direitos e ao atendimento das necessidades das mulheres locais. Poderão

participar do parlamento feminino todas as mulheres residentes e

votantes em Ferraz de Vasconcelos mediante inscrição prévia.



Na prática, entre as atribuições do grupo estão: receber inscrições de

mulheres interessadas em apresentar projetos de lei, indicações, e

requerimentos que visem o interesse do segmento; promover sessões

simuladas para discussão dos trabalhos feitos uma vez por ano; enviar

propostas aprovadas para análise e possível adoção dos vereadores

eleitos para legislatura vigente e oferecer suporte à Casa.



De acordo com a matéria, as inscrições serão feitas na própria Câmara

Municipal, que disponibilizará toda a estrutura necessária para que os

participantes possam realizar as suas propostas. Já as sessões

simuladas, por sua vez, ocorrerão em dois dias, sendo o primeiro para

que as mulheres conheçam o processo legislativo e o segundo para a

realização da sessão. O Legislativo dará ampla divulgação do parlamento

feminino.



Estrelas

Para Renatinho, a ideia busca aumentar o protagonismo das mulheres na

política ferrazense e dar voz às suas demandas. Ele ressaltou ainda que

com a iniciativa inédita na história da Casa pela primeira vez o

Legislativo será 100% ocupado por mulheres. Ainda, segundo ele, o

parlamento feminino contribuirá para o fortalecimento da democracia e

para a construção de uma cidade mais justa e inclusiva. Hoje, a Casa

conta apenas com a vereadora Selma Francisca dos Santos (Republicanos),

a Professora Selma.