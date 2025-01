CPTM moderniza a estação Brás com instalação de painéis digitais interativos Foram instalados totens de LED, painéis e monitores digitais para facilitar a locomoção das pessoas dentro da estação e melhorar a experiência do passageiro no local

A estação Brás da CPTM está mais moderna em 2025. Para melhorar o fluxo de comunicação e experiência do passageiro, foram instalados painéis digitais interativos. Esta foi uma iniciativa da Diretoria de Operação e Manutenção (DO) da companhia. Os novos equipamentos, como totens de LED, painéis e monitores digitais, estão sendo instalados em pontos estratégicos da estação para fornecer informações mais claras e acessíveis sobre a circulação dos trens, facilitando a locomoção das pessoas.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, equipes técnicas realizarão testes nos sistemas para garantir o pleno funcionamento. A previsão é que os painéis estejam operando integralmente no início de março, oferecendo funcionalidades como exibição de destinos dos trens, horários de partida, serviços disponíveis, mapas detalhados da rede ferroviária, regulamentos de viagem, mensagens educativas sobre segurança e sustentabilidade, além de previsão do tempo de chegada dos próximos trens.

“Com essa modernização reforçamos o nosso compromisso em investir em soluções tecnológicas que ajudam e aprimoram a mobilidade urbana e que atendem às necessidades dos passageiros”, ressalta o Gerente de Engenharia de Estações da CPTM, Marco Antonio Di Fraia.

A iniciativa também complementa as melhorias já realizadas na Estação Palmeiras-Barra Funda, que conta com um sistema digital semelhante.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.