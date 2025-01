Defesa Civil alerta para chuvas intensas em São Paulo entre segunda e terça-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim especial alertando para a previsão de chuvas intensas que devem atingir o estado entre esta segunda (27) e terça-feira (28). As condições climáticas adversas são causadas pela passagem de uma frente fria, que trará pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Regiões mais afetadas

As chuvas mais intensas e com acumulados significativos são esperadas nas seguintes regiões:

Capital paulista e Região Metropolitana de São Paulo

Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira

Litoral Norte

Campinas, Sorocaba e Baixada Santista

Vale do Ribeira, Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara

Já as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto terão chuvas moderadas, mas ainda com acumulados elevados, o que pode gerar transtornos.

Orientações à população

A Defesa Civil recomenda precauções, principalmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos de terra. É importante que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e esteja atenta aos alertas.

Para emergências, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.