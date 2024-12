Estrutura do Mercadão Municipal de Suzano é entregue a população

Na tarde desta quarta-feira (18), foi entregue a estrutura do Mercado Municipal de Suzano, localizada na Rua Nove de Julho, ao lado do Largo da Feira. Nesta fase, o espaço foi liberado para permissionados iniciarem às suas instalações. Ao todo, serão 21 boxes para produtores rurais, gastronomia, especiarias e de utilidades domésticos e comercial. O evento teve a presença de Rodrigo Ashiuchi e autoridades, que visitaram as lojas do local.

Em agosto, a Prefeitura de Suzano realizou um chamamento de comerciantes para a utilização do espaço. A festa de abertura será realizado em janeiro, no primeiro mês do mandado de Pedro Ishi como prefeito. O projeto do Mercadão Municipal foi inicialmente abordado no segundo mandado de Rodrigo Ashiuchi, e investido pelo então secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca. As obras foram iniciadas em dezembro de 2023, com um investimento de R$ 457.818,52, vindo de recursos da prefeitura.