Falha no Metrô deixa plataformas lotadas; trens operam com velocidade reduzida nas linhas Verde e Azul

Na manhã desta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, houve uma falha no sistema de sinalização e controle de movimento dos trens na Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. O problema começou por volta das 6h38 e resultou em trens circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Isso causou atrasos e plataformas lotadas, especialmente na estação Vila Prudente.

Equipes de manutenção foram acionadas e conseguiram resolver o problema por volta das 7h50, mas os efeitos ainda foram sentidos ao longo da manhã. Por segurança, foi realizado controle de embarque nas estações da Linha 2-Verde e a velocidade foi reduzida na Linha 1-Azul, que compartilha estações com a Linha 2.

O Metrô pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados e informou que o sistema estava voltando ao normal. Eles também solicitaram apoio da SPTrans, que enviou ônibus articulados para ajudar, mas o pedido foi cancelado após a normalização da circulação.