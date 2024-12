Homem morre atropelado por ônibus em Ferraz de Vasconcelos

No início da noite desta sexta-feira (20), um acidente envolvendo um ônibus resultou na morte de um homem na Avenida Santos Dumont, em Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, um homem de aproximadamente 45 anos, foi atropelada enquanto atravessava a via. A equipe de resgate realizou os primeiros socorros, porém, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Avenida Santos Dumont, local do acidente. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A Polícia Militar está no local e mantém a área isolada para a realização da perícia. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente, e o caso será investigado.

A Avenida Santos Dumont é uma das principais vias da cidade, com grande fluxo de veículos e pedestres, e já registrou outros acidentes. Mais informações serão divulgadas à medida que forem apuradas.

*Em atualização