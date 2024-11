Juca do São Judas articula mais de R$1,3 milhão para compra de mamógrafo

A luta para prevenir o câncer de mama de forma cada vez mais precoce em

Ferraz de Vasconcelos deverá ganhar mais um importante equipamento no

ano que vem. Trata-se da virtual compra de um mamógrafo pela Secretaria

Municipal da Saúde. A verba de R$1.330.775,00 para aquisição do aparelho

foi articulada pelo vereador José Juca de Araújo Neto (MDB), o Juca do

São Judas, por meio de emendas individuais impositivas ao orçamento

local.

Por isso, o parlamentar fez questão de agradecer publicamente os

colegas Ananias Coelho Neto (PSD), o Neto do Cambiri, Fábio Farias de

Oliveira (União Brasil), o Fábio Wuhalla, Denerval Jardim (MDB), o Deí,

Alexandro Santos Alves Silva (MDB), o Teteco, Osni Angelo Pasquarelli

(PSD), o Ni, e Agílio Nicolas Ribeiro David (Podemos). O discurso

ocorreu na sessão ordinária, na terça-feira, dia 12. Para ele, a compra

do mamógrafo significa dar mais atenção à saúde da mulher ferrazense.

O futuro mamógrafo deverá funcionar no Centro Integrado de Atenção à

Saúde da Mulher, o popular Mais Mulher situado na Avenida Brasil, 2.141,

na região central da cidade, ao lado da sede da pasta da Saúde. Na

unidade, moradoras de Ferraz de Vasconcelos recebem um atendimento

diferenciado e, portanto, inúmeras descobertas do câncer de mama já

foram realizadas, principalmente, nos últimos dez anos. O tema, aliás,

tem o apoio irrestrito da classe política local.

No país, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), com sede

no Rio de Janeiro, o câncer de mama é o tipo mais frequente da doença em

mulheres, perdendo apenas para o de pele. Ainda, segundo o órgão

federal, são estimados para este ano 73,6 mil novos casos, ou seja,

66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Para especialistas, o câncer de

mama raramente atinge mulheres com menos de 35 anos de idade. Em

contrapartida, acima dessa idade a incidência cresce bastante,

sobretudo, após os 50 anos.