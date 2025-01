Polos Culturais da Gerando Falcões abrem vagas para oficinas gratuitas

O trabalho dos Polos é transformar um espaço numa rede interativa de inclusão social e promoção cultural. Foto: Polos Culturais Gerando Falcões

Estão abertas as matrículas para as oficinas culturais dos Polos da Gerando Falcões em Poá e Ferraz de Vasconcelos. As oficinas são gratuitas e contemplam aulas de dança, teatro, artes visuais, orquestra, entre outras. As inscrições vão até o dia 1º de fevereiro e são direcionadas para crianças e jovens.

Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, os Polos Culturais atuam como uma extensão dos projetos culturais da Gerando Falcões, com impacto direto nas favelas de Ferraz de Vasconcelos e Poá por meio de oficinas culturais gratuitas para crianças e adolescentes.

Os Polos têm como proposta ser um centro de vivência em cultura e convivência social onde se abordam temas transversais como: direitos e deveres, formação do pensamento crítico, cidadania, empatia, trabalho em equipe e identidade.

Por intermédio das oficinas transformam espaços em redes interativas de inclusão social e promoção cultural. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, a operação está em período de abertura das matrículas às comunidades atendidas, sendo destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social que morem nas proximidades dos polos culturais.

Confira os detalhes abaixo para participar das atividades nos Polos Culturais da Gerando Falcões.

Polo Cultural Poá

Endereço das atividades: CEP Prof.º José Antonio Bortolozzo. Rua Deputado Nelson Fernandes, 230 – Cidade Kemel, Poá;

CEP Prof.º José Antonio Bortolozzo. Rua Deputado Nelson Fernandes, 230 – Cidade Kemel, Poá; Categorias: Violão, Percussão, Canto Coral, Dança, Ballet, Artes Visuais, Teatro e Orquestra

Violão, Percussão, Canto Coral, Dança, Ballet, Artes Visuais, Teatro e Orquestra Categorias da Orquestra: Violino, Violoncelo, Saxofone, Viola, Clarinete, Flauta, Trombone, Bateria, Flauta, Teclado, Contrabaixo, Trompete e Trompa

Violino, Violoncelo, Saxofone, Viola, Clarinete, Flauta, Trombone, Bateria, Flauta, Teclado, Contrabaixo, Trompete e Trompa Número total de vagas: 460

460 Faixa etária: de 06 a 23 anos (consulte a categoria da oficina no contato abaixo)

de 06 a 23 anos (consulte a categoria da oficina no contato abaixo) Retorno às atividades do polo: 08/02/2025

08/02/2025 Mais informações sobre cursos e vagas: +55 11 99902-8047

PARA REALIZAR MATRÍCULA

Dias de matrícula: 28/01 até dia 01/02

28/01 até dia 01/02 Endereço: Av. Washington Luiz Pereira De Souza, 208 – Cidade Kemel

Av. Washington Luiz Pereira De Souza, 208 – Cidade Kemel Horário: das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h

das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h Documentos obrigatórios: RG e CPF do responsável, RG e CPF da criança, Comprovante de Residência, Declaração de Matrícula Escolar, Carteira de Vacinação – Comprovante da Vacina Contra COVID

Polo Cultural Ferraz de Vasconcelos

Endereço das atividades: EMEB Prof.ª Nurimar Martins Hiar. R. São João, 839 – Jardim Soeiro, Ferraz de Vasconcelos;

EMEB Prof.ª Nurimar Martins Hiar. R. São João, 839 – Jardim Soeiro, Ferraz de Vasconcelos; Categorias na semana (apenas para crianças de 6 a 11 anos que estão também matriculadas na EMEB Nurimar Martins): Canto Coral, Dança, Artes Visuais e Teatro

(apenas para crianças de 6 a 11 anos que estão também matriculadas na EMEB Nurimar Martins): Canto Coral, Dança, Artes Visuais e Teatro Categorias no sábado (aberto a comunidade, qualquer adolescente e jovem dos 12 aos 18 anos): Danças Urbanas, Capoeira, Teatro e Percussão

(aberto a comunidade, qualquer adolescente e jovem dos 12 aos 18 anos): Danças Urbanas, Capoeira, Teatro e Percussão Número total de vagas: 600

600 Retorno às atividades do polo: 10/02/2025

10/02/2025 Mais informações sobre cursos e vagas: +55 11 93247-5974

PARA REALIZAR MATRÍCULA

Dias de matrícula: 28/01 até dia 01/02

Endereço: EMEB Prof.ª Nurimar Martins Hiar. R. São João, 839 – Jardim Soeiro, Ferraz de Vasconcelos;

Horário: das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h

das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h Documentos obrigatórios: RG e CPF do responsável, RG e CPF da criança, Comprovante de Residência, Declaração de Matrícula Escolar, Carteira de Vacinação – Comprovante da Vacina Contra COVID

Anderson Machado, coordenador cultural, destaca que; “A oferta de oficinas culturais gratuitas incentiva a autonomia, trabalho em equipe e muito mais. São mais de 400 vagas para nossas comunidades abraçarem o impacto transformador da cultura.”

Mais informações sobre o projeto cultural: https://polosculturais.gerandofalcoes.com/