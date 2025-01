Presidente da Câmara de Suzano recebe diretoria da Apae e presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), realizou hoje (16) reunião com a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e com o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda.

Representando a Apae de Suzano, estavam presentes a presidente da entidade, Silmara dos Reis, o vice-presidente, Ronaldo Arthur, a diretora Paula Nakashima e o captador Sérgio Doria. Takayama ressaltou que a Câmara está à disposição da Apae e que acompanha o desenvolvimento das atividades na cidade. “É um trabalho muito sério, de extrema importância e que precisa ter continuidade garantida em Suzano”, disse.

Já na reunião com o presidente do Bunkyo de Mogi, Takayama falou sobre as atividades culturais da cidade e também sobre a sua parceria com o deputado estadual Marcos Damasio (PL). Isso porque, assim como o vereador explicou, foi Tuda que o apresentou ao deputado. “E graças a isso Suzano vem conquistando muitos benefícios, como por exemplo, os R$ 4 milhões em emendas que foram divulgados ontem”, disse.