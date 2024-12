Rodízio municipal de carros na cidade de SP será suspenso em 23 de dezembro e retomado em 13 de janeiro

A Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio municipal de veículos para carros de passeio será suspenso a partir de 23 de dezembro de 2024, retomando apenas em 13 de janeiro de 2025. Essa suspensão ocorre anualmente devido ao período de festas de fim de ano e ao consequente menor fluxo de veículos nas ruas. Durante esse período, os moradores da cidade poderão circular livremente com seus carros, sem as restrições de horários e placas habituais.

No entanto, é importante lembrar que essa suspensão do rodízio não se aplica a todos os veículos. Caminhões continuarão sujeitos ao rodízio de placas e outras restrições de circulação, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio normalmente restringe a circulação de veículos no Minianel Viário da cidade durante os horários de pico, das 7h às 10h e das 17h às 20h, nos dias úteis. A suspensão temporária visa proporcionar mais facilidade e mobilidade para os cidadãos durante as festividades, além de atender ao menor volume de tráfego esperado para esse período específico do ano.