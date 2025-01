Rodrigo Ashiuchi é o primeiro prefeito de Suzano a assumir secretaria em São Paulo

Gestor foi nomeado à pasta do Verde e do Meio Ambiente na capital paulista

Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano por dois mandatos consecutivos e um dos líderes mais influentes do Alto Tietê, foi nomeado secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo sendo o primeiro gestor do município suzanense a assumir a titularidade na maior metrópole da América Latina. A escolha inédita, feita pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo vice-prefeito Coronel Mello Araújo, destaca a confiança no nome responsável pela gestão desta pauta de interesse global.

Essa é a primeira vez que um prefeito suzanense assume um cargo de tamanha relevância na administração da capital, demonstrando o reconhecimento do trabalho desenvolvido por Ashiuchi. Sob sua liderança, a cidade experimentou avanços significativos em diversas áreas, como infraestrutura, educação, saúde e também na questão ambiental.

Além de administrar a Prefeitura de Suzano por oito anos, Ashiuchi também foi três vezes presidente do Consórcio de Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo. A experiência acumulada ao longo de sua trajetória será essencial para enfrentar os desafios de uma metrópole como São Paulo.

Como secretário, Ashiuchi terá a missão de expandir e preservar as áreas verdes da capital, fortalecer políticas de reciclagem e promover projetos que combinem desenvolvimento urbano com sustentabilidade. Ele destacou que pretende levar para São Paulo a mesma abordagem inovadora e colaborativa que aplicou em Suzano, sempre buscando soluções que impactem positivamente a vida das pessoas. “É uma honra contribuir com a gestão do prefeito Ricardo Nunes em um momento em que a pauta ambiental está tão em voga, sendo um tema prioritário para o futuro de toda a sociedade. Estou pronto para trabalhar com dedicação, trazer resultados e representar o Alto Tietê com muito orgulho na capital”, afirmou.

A nomeação histórica reforça a importância crescente do Alto Tietê no cenário político do Estado de São Paulo e abre caminho para maior representatividade da região em decisões estratégicas. Rodrigo Ashiuchi, agora à frente de uma das secretarias mais relevantes da capital, promete honrar esse legado com ações que priorizem a sustentabilidade e o bem-estar coletivo.

“A nossa região é uma das mais importantes do Estado, sobretudo pela questão do meio ambiente no Alto Tietê. Ao longo da minha presidência no Condemat+ conquistamos muitos avanços, como o próprio ICMS Ambiental, que alia desenvolvimento e sustentabilidade. Acredito que toda esta experiência será bem aproveitada na capital para que São Paulo possa se destacar no tema, principalmente neste ano que será marcado pela Conferência das Partes (COP 30), com foco nas discussões acerca das mudanças climáticas no planeta”, destacou.